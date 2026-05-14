Η Πολυεθνική Άσκηση Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2026» ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον θαλάσσιο, εναέριο και χερσαίο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε η ευκαιρία να εφαρμοστούν τα σχέδια «ΕΣΤΙΑ» και «ΤΕΥΚΡΟΣ».

Σε ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) σημειώνεται ότι κατά τη δοκιμή των Εθνικών Σχεδίων δόθηκε η ευκαιρία εφαρμογής των δυνατοτήτων ανταπόκρισης, βελτίωσης του συντονισμού και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων, καθώς και αξιολόγησης των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών για αντιμετώπιση περιστατικών μαζικής υποδοχής αμάχων.

Η δραστηριότητα διεξήχθη με τη συνεργασία των Υπουργείων Άμυνας και Εξωτερικών, υπό τον γενικό συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) και τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού κρατικών υπηρεσιών, καθώς και αεροναυτικών μέσων της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων χωρών.

Στην άσκηση, η οποία εκτελέστηκε σε τρεις φάσεις, δοκιμάστηκαν τα Ειδικά Εθνικά Σχέδια «ΕΣΤΙΑ» και «ΤΕΥΚΡΟΣ», τα οποία αφορούν την υποδοχή αμάχων από γειτονικές εμπόλεμες περιοχές, καθώς και την αντιμετώπιση περιστατικών Έρευνας και Διάσωσης Μεγάλης Κλίμακας, εντός της περιοχής ευθύνης της ΚΔ.

Η πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΓΕΕΦ και αφορούσε άσκηση επί χάρτου και εφαρμογή του «ΕΣΤΙΑ», με σενάριο εκκένωσης και υποδοχής αμάχων από μία περιοχή κρίσης. Συμμετείχαν 16 κρατικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι 29 κρατών και 2 διεθνών οργανισμών που συμμετέχουν στο Non-combatant Evacuation Operations Coordination Group (ΝΕΟCG).

Η δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΥΠΕΞ και αφορούσε άσκηση επί χάρτου και εφαρμογή του «ΕΣΤΙΑ», με σενάριο υποδοχής και διαχείρισης από κρατικές υπηρεσίες μαζικών αφίξεων υπηκόων άλλων χωρών.

Η τρίτη φάση, μέρος της οποίας αποτελούσε η «ημέρα των διακεκριμένων επισκεπτών» (DV Day), διεξήχθη στις 13 και 14 Μαΐου 2026, αφορούσε στην Έρευνα και Διάσωση και εκτελέστηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ).

Το σενάριο περιελάμβανε διαχείριση ναυτικού και αεροπορικού ατυχήματος στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της ΚΔ, με εφαρμογή του «ΤΕΥΚΡΟΣ», για αντιμετώπιση περιστατικών μαζικής διάσωσης. Σε αυτή, συνολικά συμμετείχαν 850 άτομα και 28 ναυτικά και αεροπορικά μέσα της Κύπρου, της Αίγυπτου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, της Ισπανίας, του Ισραήλ, και της Ιταλίας, αλλά και ιδιωτικών εταιρειών και του Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας.

Τη φάση Έρευνας και Διάσωσης παρακολούθησαν από το Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ» οι Υπουργοί Άμυνας, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Πρέσβεις και εκπρόσωποι των χωρών που συμμετείχαν στην άσκηση, καθώς και 140 παρατηρητές από 31 χώρες και 2 διεθνείς οργανισμούς.

“Η επιτυχής εκτέλεση της άσκησης με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού προσωπικού και μέσων, ανέδειξε για άλλη μια φορά τον σημαντικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως περιφερειακού κόμβου υποστήριξης ανθρωπιστικών επιχειρήσεων και ως πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής”, αναφέρει το ΚΣΕΔ.

ΥΠΑΜ: Στην πρώτη γραμμή για αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων η Κύπρος

Η γεωστρατηγική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, την θέτει στην πρώτη γραμμή και την καθιστά σημαντικό εταίρο στην αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων, ανέφερε την Πέμπτη ο Υπουργός Αμυνας Βασίλης Πάλμας, προσθέτοντας πως ασκήσεις όπως η «Αργοναύτης 2026» ενισχύουν την διαλειτουργικότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων.

Σε χαιρετισμό του με την ευκαιρία της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών της Πολυεθνικής Άσκησης «Αργοναύτης 2026» που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Συντονιστικό Κέντρο «Ζήνων» του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας, ο Υπουργός ανέφερε ότι «σε ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας» η παρουσία των διακεκριμένων επισκεπτών «υπογραμμίζει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και διάσωσης και της διαχείρισης κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή».

Πρόσθεσε ότι «ως Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση του περιφερειακού συντονισμού και της συλλογικής ετοιμότητας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Τα τελευταία χρόνια, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη ανθρωπιστικών αποστολών και επιχειρήσεων εκκένωσης αμάχων από εμπόλεμες περιοχές, παρέχοντας διευκολύνσεις σε πολίτες πολλών χωρών».

Όπως είπε ο Υπουργός Αμυνας «η εμπειρία αυτή έχει αναδείξει με σαφήνεια τη σημασία της τήρησης υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας».

Αναφερόμενος στην πολυεθνική άσκηση «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2026», ο κ. Πάλμας είπε πως «αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των κρατών και των αρμόδιων φορέων, συμβάλλοντας στην καλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση σύνθετων επιχειρησιακών προκλήσεων. Μέσα από ασκήσεις όπως αυτή μας δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης και περαιτέρω βελτίωσης των Σχεδίων, δοκιμής των υφιστάμενων διαδικασιών και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών και των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται σε αντίστοιχες επιχειρήσεις».

Σήμερα, συνέχισε «θα παρακολουθήσουμε μέρος της φάσης «Έρευνας και Διάσωσης» της Άσκησης, η οποία συντονίζεται από το ΚΣΕΔ Λάρνακας. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η ανταπόκριση σε αεροπορικό ατύχημα κατά τη διάρκεια πτήσης εκκένωσης πολιτών από περιοχή κρίσης, καθώς και η φάση αντιμετώπισης ναυτικού ατυχήματος, η οποία άρχισε χθες με τη συμμετοχή μέσων και προσωπικού από την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ισπανία, το Ισραήλ και την Ιταλία».

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Αμυνας ανέφερε ακόμα ότι «η γεωστρατηγική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, μας θέτει στην πρώτη γραμμή και μας καθιστά σημαντικό εταίρο στην αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων».

Σημείωσε πως «με γνώμονα ότι η αποτελεσματική διαχείριση μιας κρίσης απαιτεί εμπιστοσύνη, συντονισμό και συλλογική προσπάθεια, ασκήσεις όπως η σημερινή συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη αυτών των χαρακτηριστικών, ενισχύοντας παράλληλα τη διαλειτουργικότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων».

Ο κ. Πάλμας εξέφρασε «ιδιαίτερη ικανοποίησή και θερμά συγχαρητήρια» προς όλους όσοι συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της άσκησης, τόσο για τον επαγγελματισμό, όσο και για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας που επιδείχθηκε.

Στον δικό του χαιρετισμό ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου είπε πως «η Εθνική Φρουρά, σε αυτή τη σημαντική και πολυδιάστατη Πολυεθνική άσκηση, έχει τη συνολική ευθύνη για το γενικό συντονισμό και ως Αρχηγός, είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από τον επαγγελματισμό και το ενδιαφέρον που επέδειξαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Στις εγκαταστάσεις του Συντονιστικού Κέντρου “ΖΗΝΩΝ”, στελέχη από 32 χώρες συνεργάζονται σχεδιάζοντας, επί χάρτου, την ασφαλή εκκένωση των πολιτών τους από περιοχή κρίσης».

Πρόσθεσε πως «υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συμμετοχή κρατικών υπηρεσιών, δοκιμάζεται το Εθνικό Σχέδιο “ΕΣΤΙΑ” για τη μαζική υποδοχή ξένων πολιτών στο νησί. Παράλληλα, υπό τον συντονισμό του ΚΣΕΔ εξετάζεται το Εθνικό Σχέδιο “ΤΕΥΚΡΟΣ”, που αφορά σε περιστατικά Έρευνας και Διάσωσης, τα οποία σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε σε πραγματικό χρόνο».

Όπως είπε ο Αρχηγός «λόγω της πολυπλοκότητας της άσκησης, οι τελευταίοι έξι μήνες απαίτησαν σημαντική προσπάθεια από τις ομάδες σχεδιασμού, προκειμένου να προετοιμάσουν όλα τα σενάρια που αξιολογούμε. Η συντριπτική πλειοψηφία των διαδικασιών απαιτεί την αποτελεσματική συνεργασία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, προς όφελος όσων έχουν ανάγκη, καθώς και την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών».

Ανέφερε επίσης ότι «η συμμετοχή αεροναυτικών μέσων και προσωπικού από εννέα φίλες χώρες, καταδεικνύει την κοινή βούληση για επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας κατά τη διάρκεια των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων. Ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων παρέχει μοναδική ευκαιρία για μια ευρύτερη ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και για ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και του πνεύματος διεθνούς συνεργασίας».

Η Κυπριακή Δημοκρατία, συνέχισε «αντιλαμβανόμενη το εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον της περιοχής, έχει σταθερό στόχο την παροχή συνδρομής σε κάθε ανθρωπιστική επιχείρηση ή πρωτοβουλία στην Ανατολική Μεσόγειο, με εξαιρετικά παραδείγματα τις επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια των κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία τρία χρόνια».

Ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου διαβεβαίωσε επίσης πως «η Εθνική Φρουρά είναι έτοιμη να συνεργαστεί με φίλες χώρες, προκειμένου να συνδράμει στη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης οποιασδήποτε ανθρωπιστικής κρίσης». «Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το παρελθόν πρέπει να καθοδηγήσουν το παρόν μας για σοφότερες αποφάσεις και αποτελεσματικότερες δράσεις» κατέληξε.

Ακολούθησε η απονομή επετειακού εμβλήματος στους πρέσβεις των συμμετεχουσών χωρών, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν μέρος της άσκησης.

ΚΥΠΕ