Η πολυεθνική άσκηση πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας «Αργοναύτης 2026» διεξάγεται από τις 11 έως τις 15 Μαΐου 2026 στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις και θα καλύψει τον θαλάσσιο, εναέριο και χερσαίο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένου του FIR και της ΑΟΖ.

Τη σχεδίαση, την εκτέλεση και τον γενικό συντονισμό της άσκησης έχει η Εθνική Φρουρά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στην άσκηση θα συμμετάσχει μεγάλος αριθμός κρατικών υπηρεσιών, καθώς και προσωπικό και αεροναυτικά μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων κρατών.

Στο πλαίσιο της άσκησης θα δοκιμαστούν τα Ειδικά Εθνικά Σχέδια «ΕΣΤΙΑ» και «ΤΕΥΚΡΟΣ». Τα δύο σχέδια αφορούν, αντίστοιχα, την υποδοχή αμάχων από γειτονικές εμπόλεμες περιοχές και την αντιμετώπιση περιστατικών Έρευνας και Διάσωσης εντός της περιοχής ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την άσκηση θα παρακολουθήσουν επίσης παρατηρητές από άλλες χώρες.