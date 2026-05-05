Εντυπωσιακά πλάνα και σημαντικές πληροφορίες, έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Φρουρά, αναφορικά με το εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού, στο νέο οπλικό σύστημα που απέκτησε το πεζικό, τους αντιαρματικούς πυραύλους ισραηλινής κατασκευής SPIKE LR2 με εμβέλεια 5,5 χλμ (από το έδαφος) έως 10 χλμ (από ελικόπτερο).

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο διήρκησε δύο μέρες, αφορούσε την πλήρη κατάρτιση των αντιαρματιστών μας, στο οπλικό σύστημα, με εξάσκηση σε εξομοιωτή σε διάφορα σενάρια με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, ούτως ώστε η Εθνική Φρουρά να μπορεί να τους αξιοποιήσει εάν χρειαστεί, στο έπακρο των δυνατοτήτων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο είχε την φιλοσοφία «train-the-trainers», δηλαδή εκπαίδευση των εκπαιδευτών της Εθνικής Φρουράς, συμμετείχαν εκτός από αντιαρματιστές και στελέχη των τεθωρακισμένων, ούτως ώστε να αποκτήσει και το Όπλο αυτό, την εξοικείωση για τους αντιαρματικούς πυραύλους 5ης γενιάς.

Η εκπαίδευση η οποία έγινε σε συνεργασία της Εθνικής Φρουράς με την ισραηλινή εταιρεία Rafael Advanced Defense Systems, περιελάβανε και την χρήση drone με δυνατότητες κατάδειξης στόχων, μια δυνατότητα που θα προσδώσει στους αντιαρματιστές μεγαλύτερη ακρίβεια στα πλήγματα τους.

Ο πύραυλος είναι εξοπλισμένος με κεφαλή τύπου HEAT, καθώς και κεφαλή πολλαπλού ρόλου, γεγονός που του επιτρέπει να προσαρμόζεται σε διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια.

Στις δυνατότητές του περιλαμβάνονται οι λειτουργίες «Fire and forget», κατά την οποία ο χειριστής δεν απαιτείται να καθοδηγεί τον πύραυλο μετά την εκτόξευση, «Fire and observe», που επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας του, και «Fire to target coordinates», με προσβολή στόχου βάσει προκαθορισμένων συντεταγμένων.

Το σύστημα διαθέτει επίσης προστασία έναντι ηλεκτρονικών παρεμβολών, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτροοπτικών αισθητήρων που καθοδηγούν τον πύραυλο. Επιπλέον, ανάλογα με τις επιχειρησιακές συνθήκες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εναντίον εναέριων στόχων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, εκπαιδεύτηκε και σε άλλα συστήματα της συγκεκριμένης εταιρείας, όπως πυραύλους με μεγαλύτερο βεληνεκές, που φτάνει τα 10χλμ. τους οποίους ενδεχομένως να αποκτήσει το στράτευμα στο μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, η Εθνική Φρουρά έχει προμηθευτεί ειδικά δίκτυα παραλλαγής, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν το θερμικό ίχνος του συστήματος και να εξομοιώνουν με ακρίβεια τον περιβάλλοντα φυσικό χώρο, καθιστώντας δυσκολότερο τον εντοπισμό του από θερμικές κάμερες.

