Τσούναμι από μηνύματα, αναμνήσεις και θύμησες ακολούθησαν την είδηση στο philenews με τη συγκλονιστική φωτογραφία ενός αιχμάλωτου του 1974, ο οποίος με δεμένα μάτια και χέρια, στέκει περήφανος και αγέρωχος ανάμεσα στους βασανιστές του. Το ντοκουμέντο του ερευνητή Οδυσσέα Χρίστου από την τραγωδία της Κύπρου, έφερε στη σκέψη πολλών τον αγνοούμενο Μάκη Σεργίδη, ο οποίος εικάζεται ότι αιχμαλωτίστηκε από τον τουρκικό στρατό στην περιοχή Αγίου Δημητρίου, όταν έφυγε παρά την προειδοποίηση του διοικητή του, για να ταΐσει άλογα, σε μια περιοχή όπου κρινόταν επικίνδυνη.

Το philenews επικοινώνησε με τον κ. Χρίστου, ο οποίος συλλέγει στοιχεία και μαρτυρίες που θα ρίξουν φως τόσο στην ταυτότητα του αιχμαλώτου της φωτογραφίας, όσο και στο τεκμήριο της «μαύρη Μερσεντές» που απεικονίζεται σε αυτή και έχει συνδεθεί με πολλές ακόμη ιστορίες αιχμαλώτων.

«Έχει γίνε μια προεργασία και τώρα ανάρτησα τη φωτογραφία για να έχω και επιπλέον πληροφορίες. Από την ανάλυση των δεδομένων που διαθέτω, δεν έχει προκύψει κάτι που να μου δείχνει ότι δεν είναι αυτός (σ.σ. Μάκης Σεργίδης). Οι συγκυρίες όλες οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Η μαύρη Μερσεντές, οι Τούρκοι δημοσιογράφοι κτλ. είναι στον Άγιο Δημήτριο», επεσήμανε ο ερευνητής, διευκρινίζοντας ότι μίλησε με την οικογένεια και αναμένει φωτογραφίες και υλικό.

Στην αναγνώριση, συνεχίζει ο κ. Χρίστου, έχει τη σημασία της και η μαρτυρία μιας κυρίας που είδε την ανάρτησή του. «Είναι η αυθόρμητη αναγνώριση. Γράφει: “Παναγία μου, σαν να βλέπω τον Μάκη μπροστά μου”. Από αυτή την άποψη έχουμε ένα στοιχείο ότι ταυτίζεται το πρόσωπο, το οποίο, όμως, θέλουμε να το επιβεβαιώσουμε. Σε πρώτη φάση από μαρτυρίες και σε δεύτερη με επιστημονικό τρόπο, συγκρίνοντας τις φωτογραφίες».

Ένα δεύτερο σημαντικό τεκμήριο είναι το αυτοκίνητο, του οποίου γνωρίζουμε τη μάρκα και τον ιδιοκτήτη, υπογραμμίζει ο ερευνητής για τη μαύρη Μερσεντές. «Θέλουμε να το επιβεβαιώσουμε και αυτό», λέει.

Εξάλλου, όπως μας αποκάλυψε, έχει στη διάθεσή του και μια δεύτερη φωτογραφία με τον εν λόγω αιχμάλωτο στην οποία υπάρχει και ένας επιζήσαντας αιχμάλωτος. «Θέλω να τον εντοπίσουμε, να ταυτοποιήσουμε τα άτομα της φωτογραφίας και τη μαύρη Μερσεντές του Άγιου Δημητρίου». Βεβαίως, υπογραμμίζει, είναι σημαντικό μειονέκτημα ότι έχει δεμένα μάτια τόσο ο ίδιος ο αιχμάλωτος, όσο και οι επιβιώσαντες που μπορούν να δώσουν μαρτυρίες όσοι μπορούσαν να βλέπουν λίγο. «Έχουμε άτομα που επιβιβάστηκαν στη μαύρη Μερσεντές», αναφέρει.

Επιπλέον, ανέφερε ο κ. Χρίστου, επικοινώνησε και «ο Τούρκος διοικητής, ο υπολοχαγός που ήταν εκεί. Δηλαδή, έχει εξέλιξη η ιστορία», επεσήμανε.

Ως προς τον Μάκη Σεργίδη, είπε, πως «έχω μιλήσει με τον επιλοχία του που ήταν εκεί στο φυλάκιο, ο οποίος του είπε “μεν πάεις”. Ίσως από άγνοια κινδύνου, ίσως από την αγάπη του για τα άλογα, πήγε σε μια πολύ επικίνδυνη περιοχή για να τους δώσει τροφή. Δεν ήταν ο μοναδικός», υπογραμμίζει.

Ιδιαίτερης σημασίας, υπογραμμίζει ο κ. Χρίστου, είναι η μαύρη Μερσεντές. «Υπήρχε κάποιος Μισιελής, ο οποίος διατηρούσε στην περιοχή ένα χοιροστάσιο με την επωνυμία Ελλάς και παλαιότερα είχε ένα γραφείο ταξί, επίσης, με την επωνυμία Ελλάς. Ψάχνουμε να εντοπίσουμε ποιος ήταν αυτός και κυρίως τι μοντέλο ήταν η Μερσεντές και πώς έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Συνήθως με κλεμμένα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν οι Τουρκοκύπριοι και ένα τέτοιο πολυτελέστατο αυτοκίνητο δεν θα το έδινε κάποιος ιδιοκτήτης να το πηγαίνουν μέσα στα χωράφια».

Επιθυμία του ερευνητή, είναι να ασκηθεί πίεση και να ανοίξουν τα αρχεία που έχει ο Τούρκος δημοσιογράφος και σήμερα ιδρυτής του πρακτορείου Anadolu. Επιπλέον, στόχος του είναι να βρεθούν στοιχεία και για ακόμη 11 αγνοουμένους που εθεάθησαν στην ίδια περιοχή, για την οποία υλοποιεί έρευνα τα τελευταία 4-5 χρόνια.

«Με μεγάλη ικανοποίηση είδα την απήχηση που είχε το δημοσίευμα. Δεν το περίμενα», καταλήγει.

Οι μνήμες του εννιάχρονου ξαδέλφου του, νυν προέδρου του ΚΟΑ

Αναμνήσεις από τον ξάδελφο του, το Μάκη Σεργίδη, γέννησε η φωτογραφία που ανήρτησε ο Οδυσσέας Χρίστου στον Γιάννη Ιωάννου, πρόεδρο του ΚΟΑ.

«Η μητέρα μου και ο πατέρας του, ήταν πρώτα ξαδέλφια. Εγώ και ο Μάκης ήμασταν δεύτερα ξαδέλφια, όμως είχαμε πολλά χρόνια διαφορά», αναφέρει και διευκρινίζει πως ήταν 9 ετών ο ίδιος και ο Μάκης παλικάρι 27 ετών.

Όμως, τον θυμάται πάνω στη μοτοσικλέτα, ως ψηλό, ξανθό λεβέντη. Ένα παλικάρι που αγαπούσε τα άλογα, που του έκανε πειράγματα και τον κερνούσε παγωτό.

«Όταν είδα τη φωτογραφία του Οδυσσέα Χρίστου στο μυαλό μου ήρθε αμέσως ο Μάκης, διαβάζοντας και το κείμενο της ανάρτησης, σκέφτηκα πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι εκείνος», επισημαίνει με κάθε επιφύλαξη καθώς τότε ήταν μικρό παιδί.

Από την πλευρά του, είπε, επικοινώνησε με τον ερευνητή καθώς και με φίλους και συγγενή του Μάκη για να συνδράμουν όπως μπορούν στο να εξακριβωθεί η ταυτότητα του αιχμαλώτου της φωτογραφίας. «Πιστεύω πως είναι ο Μάκης, με την όποια επιφύλαξη».

