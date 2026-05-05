Τουλάχιστον 12 ανθρακωρύχοι αγνοούνται μετά από έκρηξη σε στοά ανθρακωρυχείου στην κεντρική Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε ο νομάρχης της Κουντιναμάρκα.

Έκρηξη που θεωρείται ότι οφειλόταν σε «συγκέντρωση αερίου» είχε αποτέλεσμα να «παγιδευτούν 15 ανθρακωρύχοι», ενημέρωσε ο νομάρχης Χόρχε Εμίλιο Ρέι, μέσω X, αφού αρχικά έκανε λόγο για 14 παγιδευμένους.

Εξήγησε ότι τρεις ανθρακωρύχοι «μπόρεσαν να βγουν με ίδια μέσα» και «ένας μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο» για εξετάσεις στη Σουτατάουσα, κάπου εβδομήντα χιλιόμετρα βόρεια από την κολομβιανή πρωτεύουσα Μπογοτά.

De acuerdo con el último reporte, son 15 los mineros involucrados en el incidente. De ellos, 3 lograron salir por sus propios medios y 1 ya fue trasladado a un centro médico para valoración.



La situación se presenta en la mina La Trinidad, donde el accidente se habría originado… pic.twitter.com/WJAg2Kv1qd — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 4, 2026

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις τοπικές αρχές επιβεβαίωσε πως 15 ανθρακωρύχοι κατελήφθησαν εξαπίνης όταν σημειώθηκε έκρηξη που οφειλόταν σε «συγκέντρωση αερίου», πάντως οι τρεις μπόρεσαν να βγουν από τη στοά, σε μεγάλο βάθος, σχετικά γρήγορα.

Τα ατυχήματα σε ορυχεία στην Κολομβία είναι τραγικά συχνά, ιδίως σε αυτά που λειτουργούν παράνομα.

Ο νομάρχης Ρέι μοιράστηκε φωτογραφίες σωστικών συνεργείων στη μονάδα, διευκρινίζοντας πως αρχικά συγκέντρωναν στοιχεία για το επίπεδο συγκέντρωσης μεθανίου του αερίου που προκάλεσε την έκρηξη, προτού προχωρήσουν στην έρευνα για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.

ΑΠΕ – ΜΠΕ