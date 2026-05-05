Με ανανεωμένη και δυναμική παρουσία, η Κύπρος δίνει το «παρών» στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιείται φέτος για 22η χρονιά, συγκεντρώνοντας εκδότες, συγγραφείς και επαγγελματίες του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται ιδιαίτερα ενισχυμένη, με πλούσιο πρόγραμμα παρουσιάσεων, συζητήσεων και διεθνών συμμετοχών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ενός από τα σημαντικότερα εκδοτικά γεγονότα στην περιοχή.

Με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας του βιβλίου, την προώθηση της φιλαγνωσίας και την ενδυνάμωση της πολιτιστικής διπλωματίας, η Κύπρος συμμετέχει φέτος στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εκδοτών Κύπρου, θα παρουσιάσει πάνω από 100 εκδόσεις, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για την προβολή της κυπριακής εκδοτικής και συγγραφικής παραγωγής και τη συνάντηση με αναγνώστες και επαγγελματίες του βιβλίου από όλο τον κόσμο.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν νέες λογοτεχνικές προτάσεις, αλλά και να παρακολουθήσουν αφιερώματα, θεματικές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις βιβλίων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης εκδοτικής παραγωγής.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα εκπροσωπηθεί στην Έκθεση από την Ανώτερη Πολιτιστική Λειτουργό, Προϊστάμενη του Τομέα Γραμμάτων Νάντια Στυλιανού και τη Νικολέττα Μαραθεύτου του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, οι οποίες θα στηρίξουν τη διαρκή εξέλιξη του πολιτιστικού διαλόγου.

Η Κύπρος, μέσα από τη συμμετοχή της, αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη δέσμευσή της για την προώθηση του βιβλίου ως φορέα πολιτισμού και γνώσης, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια της εγχώριας εκδοτικής παραγωγής και τις διασυνδέσεις με τη διεθνή αγορά.

Με ενδιαφέρον αναμένεται ανταπόκριση του κοινού και των επαγγελματιών, που καλούνται να επισκεφτούν το περίπτερο 13 και να εξερευνήσουν τις εκδόσεις που θα παρουσιαστούν.

Πληροφορίες

Χώρος: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ-HELEXPO) – Περίπτερο 13.

Ωράριο Λειτουργίας: