Ο Κρις Μπράουν εμφανίστηκε στο δικαστήριο μαζί με τη μητέρα του τρίτου παιδιού του, λίγες ημέρες πριν υποδεχτεί τον γιο του με τη σημερινή του σύντροφο.

Ο τραγουδιστής απέκτησε το τέταρτο παιδί του με την Τζέιντα Γουάλας στα τέλη Απριλίου.

Σύμφωνα με έγγραφα του TMZ, η Ντάιαμοντ Μπράουν κατέθεσε στις 3 Απριλίου αγωγή σχετικά με την 4χρονη κόρη τους, Λάβλι Σιμφάνι. Στην αγωγή αναφέρει ότι ο Κρις Μπράουν έχει αναγνωρίσει την πατρότητα με εθελοντική δήλωση, την οποία προσκόμισε ως αποδεικτικό στοιχείο.

Η Ντάιαμοντ ζήτησε από το δικαστήριο να της ανατεθεί η νομική και φυσική επιμέλεια της Λάβλι, προτείνοντας παράλληλα στον Κρις να έχει δικαίωμα επισκέψεων. Στα έγγραφα αναφέρεται ότι η κόρη ζει μαζί της από τη γέννησή της στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Παράλληλα, ζητά από τον τραγουδιστή να καλύψει τα δικαστικά της έξοδα.

Exclusive: Chris Brown was hauled into court for a paternity suit just days before he welcomed a new baby with his current girlfriend, Jada Wallace.



Οι κατηγορίες

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια δημόσια αντιπαράθεση στα social media, όπου η Ντάιαμοντ κατηγόρησε τον Κρις ότι προσπάθησε να τρομάξει τον νέο της σύντροφο, ενώ εκείνος βρίσκεται σε νέα σχέση. Η Τζέιντα Γουάλας υπερασπίστηκε τον τραγουδιστή, λέγοντας ότι η Ντάιαμοντ δεν τον άφηνε να βλέπει την κόρη τους. Από την πλευρά της, η Ντάιαμοντ αρνήθηκε ότι εμπόδισε τον Κρις να δει τη Λάβλι, αλλά παραδέχθηκε ότι μια φορά δεν του επέτρεψε να την επισκεφτεί, όταν εκείνος φέρεται να ξέφυγε απέναντι στους γονείς ενός φίλου της κόρης τους.

