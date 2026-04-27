Η ζωή του Μάικλ Τζάκσον μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη βιογραφική ταινία «Michael», με τον ανιψιό του, Τζαφάρ Τζάκσον, να εντυπωσιάζει στον πρωταγωνιστικό ρόλο, χάρη στη θεαματική του μεταμόρφωση για τις ανάγκες της παραγωγής.

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Michael» που αφηγείται την ιστορία του pop τραγουδιστή, που άφησε το δικό του μουσικό στίγμα, στον καλλιτεχνικό χώρο, έκανε πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η ταινία «Michael» απεικονίζει σε βάθος τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος.

Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο και επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία.

Η ταινία φωτίζει τόσο την προσωπική του ζωή όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του, προσφέροντας στο κοινό μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ ξανά. Η ιστορία ξεκινά εδώ.

Στην ταινία «Michael» πρωταγωνιστεί ο Τζαφάρ Τζάκσον στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο, μαζί με τη Νία Λονγκ (Empire, The Best Man) και τη Λόρα Χάριερ (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming), ενώ συμμετέχουν επίσης ο Μάιλς Τέλερ (Top Gun: Maverick, Whiplash) και ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing, Rustin).

Την ταινία σκηνοθετεί ο Αντουάν Φουκουά, ο βραβευμένος δημιουργός των Training Day, Olympus Has Fallen και της σειράς ταινιών The Equalizer, σε σενάριο του τρεις φορές υποψήφιου για Όσκαρ Τζον Λόγκαν (Gladiator, The Aviator). Την παραγωγή υπογράφουν ο βραβευμένος με Όσκαρ Γκρέιαμ Κινγκ (The Departed, Bohemian Rhapsody), ο Τζον Μπράνκα (εκτέλεση παραγωγής των This Is It, Thriller 40) και ο Τζον ΜακΚλέιν (εκτέλεση παραγωγής των This Is It, Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988).

Όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, τον πρωταγωνιστικό ρόλο κρατάει ο πρωτοεμφανιζόμενος Τζαφάρ Τζάκσον -ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον. Ο νεαρός ηθοποιός έκρυβε το μυστικό, σχετικά με τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ακόμα και από τα μέλη της στενής οικογένειας του για έναν χρόνο.

Η απίστευτη μεταμόρφωση του ανιψού του για τις ανάκες της ταινίας

Δείτε φωτογραφίες από την ταινία «Michael»

Από τις πιο χαρακτιριστικές φιγούρες σε χοργραφίες του Μάικλ Τζάκσον

