Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (22/4) στη Florence της Αλαμπάμα, όταν κατά τη σύλληψή του ένας 46χρονος δάγκωσε σκύλο της Αστυνομίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αστυνομικού Τμήματος της Florence στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, η Ομάδα Δράσης κατά των Ναρκωτικών της Κομητείας Λόντερντεϊλ εκτελούσε ένταλμα έρευνας στο τετράγωνο 200 της οδού N. Locust Street, ενώ, παράλληλα, συνοδευόταν από την ομάδα SWAT της Φλωρεντίας-Λόντερντεϊλ και έναν αστυνομικό σκύλο Κ-9.

Δείτε τη σύλληψη του 46χρονου και το περιστατικό με τον αστυνομικό σκύλο στο 10:55.

Alabama man gets bit by police K-9… then bites the dog back‼️FULL VIDEO‼️ https://t.co/03auX9LdNy pic.twitter.com/DkR62ju1Wo — LASHY BILLS (@LASHYBILLS) April 25, 2026

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του εντάλματος έρευνας, ο 46χρονος Ντέιβιντ Κάλιβερ από το Σέφιλντ της Αλαμπάμα αναμείχθηκε στη δουλειά των αστυνομικών χωρίς να έχει καμία σχέση με το συμβάν. Ο ίδιος έγινε επιθετικός, φώναξε στους αστυνομικούς και βγήκε στη μέση ενός δρόμου θέτοντας τον εαυτό του σε κίνδυνο. Ένας αστυνομικός τον προειδοποίησε αρκετές φορές να απομακρυνθεί από τον δρόμο για να μην τον χτυπήσει κάποιο όχημα.

Ο Κάλιβερ, ωστόσο, δεν υπάκουσε και βγήκε και πάλι στον δρόμο διαταράσσοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Τότε οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον 46χρονο ότι συλλαμβάνεται. Την ώρα που οι αστυνομικοί προσπάθησαν να του περάσουν χειροπέδες, ο Κάλιβερ αντιστάθηκε σπρώχνοντας τους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να τον συλλάβουν.

Ωστόσο, λίγο αργότερα έγινε κάτι το αδιανόητο. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο Κάλιβερ άρπαξε ένα από τα πόδια του αστυνομικού σκύλου, ο οποίος τον δάγκωνε στο πόδι, και τον… δάγκωσε. Οι αστυνομικοί άμεσα χτύπησαν τον Κάλιβερ για να τον αναγκάσουν να αφήσει τον τετράποδο φίλο τους. Ο 46χρονος κατέληξε στο έδαφος, όπου και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Στη συνέχεια ο Κάλιβερ μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Βόρειας Αλαμπάμα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματα από τα δαγκώματα του σκύλου. Μετά τη θεραπεία, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Λόντερντεϊλ, όπου κρατείται με εγγύηση 2.500 δολάρια.

Ο Κάλιβερ κατηγορείται για αντίσταση κατά της σύλληψης, διατάραξη της δημόσιας τάξης, δημόσια μέθη και παρεμπόδιση αστυνομικού σκύλου.

protothema.gr