Δημοσιεύθηκαν στη σελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων τα Πόθεν Έσχες των νέων και των τέως υπουργών και υφυπουργών της Κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη. Τα περιουσιακά τους στοιχεία αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Βάσει της νομοθεσίας οι νέοι Υπουργοί και Υφυπουργοί οφείλουν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους εντός τεσσάρων μηνών από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους όπως επίσης και από την ημερομηνία αποχώρησής τους από το αξίωμα.

Τη μεγαλύτερη καθαρή περιουσία, η οποία ανέρχεται άνω των €3,1 εκατ., κατέχει ο τέως υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου. Η οικογενειακή του περιουσία φτάνει τα σχεδόν €4,7 εκατ. Συγκεκριμένα, διαθέτει ακίνητα σε διάφορες πόλεις, καταθέσεις και επενδύσεις, ενώ τα δάνειά του είναι χαμηλά. Επιπρόσθετα, είναι ιδιοκτήτης τριών οχημάτων, μεταξύ των οποίων μια Porsche Cayman, BMW και Audi, συνολικής αξίας περίπου €97.000.

Ακολουθεί η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Παπαέλληνα, με καθαρή περιουσία €1,17 εκατ. και οικογενειακή €4,82 εκατ. Διαθέτει σχεδόν 30 ακίνητα, τα πλείστα στην κατεχόμενη Κερύνεια, ενώ έχει και ακίνητα στην Αθήνα. Οι καταθέσεις της ανέρχονται σε €1.118.452, σε κυπριακές τράπεζες και τράπεζες του εξωτερικού.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, παρουσιάζει καθαρή περιουσία €1,26 εκατ, με την ακίνητη περιουσία του να ξεπερνά τα €1,34 εκατ. Κατέχει κατοικίες και τεμάχια γης, 10 στο σύνολο, στην περιοχή Παραλιμνίου και στη Λάρνακα. Οι καταθέσεις του ανέρχονται στις €75.000, ενώ έχει δάνειο που ανέρχεται περίπου στις €180.000.

Ο τέως υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης διαθέτει καθαρή περιουσία €713.633. Έχει ακίνητα σε Κύπρο και στην Ελλάδα, καθώς και οχήματα. Τα δάνειά του ξεπερνούν τις €183.000.

Ο τέως υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου καταγράφει έχει περιουσία €469.672. Διαθέτει ακίνητα αξίας περίπου €619.000. Ωστόσο έχει δάνειο που φτάνει περίπου τις €210.000.

Η τέως Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου διαθέτει καθαρή περιουσία €394.931 και πάνω από €1 εκατ. σε οικογενειακό επίπεδο. Έχει ακίνητα και καταθέσεις, αλλά όχι δάνεια.

Ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης παρουσιάζει αρνητική καθαρή περιουσία €-359.960. Έχει ακίνητα και οχήματα, ωστόσο τα δάνειά του ξεπερνούν τις €445.000.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας δεν κατέθεσε νέα δήλωση, καθώς είχε ήδη υποβάλει τη δήλωσή του το 2024, κατά τη θητεία του ως βουλευτής.

Αναλυτικά τα Πόθεν Έσχες των πρώην και νυν αξιωματούχων:

Γιώργος Παπαναστασίου

Κλέα Παπαέλληνα

Κώστας Φυτιρής

Μάριος Χαρτσιώτης

Γιάννης Παναγιώτου

Μαριλένα Ευαγγέλου

Νεόφυτος Χαραλαμπίδης