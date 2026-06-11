Παίρνει θέση το ΑΚΕΛ στην αντιπαράθεση μεταξύ Κυβέρνησης και Δημοκρατικού Συναγερμού για το στεγαστικό.

Χθες, ο ΔΗΣΥ άσκησε κριτική στην Κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για το στεγαστικό δεν επαρκούν.

Η Κυβέρνηση απάντησε μέσω του Υπουργού Εσωτερικών, ενώ σχόλιο έκανε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος τόνισε πως η Κυβέρνηση υλοποιεί συγκεκριμένο πλάνο «με πράξεις» και όχι με «συνθήματα» ή «ευχολόγια».

Από την πλευρά του το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι «ο καβγάς και η αλληλοεπίρριψη ευθυνών μεταξύ του Συναγερμού και της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για το στεγαστικό μοιάζει με τον σκύλο που κυνηγάει την ουρά του».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

«Ο καβγάς και η αλληλοεπίρριψη ευθυνών μεταξύ του Συναγερμού και της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για το στεγαστικό μοιάζει με τον σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Οι ίδιοι κυβερνούσαν και κυβερνούν εδώ και 13 χρόνια, με τις ίδιες πολιτικές, τις ίδιες συνταγές και τα ίδια αποτελέσματα. Oι δε δηλώσεις Χριστοδουλίδη σε εγκαίνια χθες στη Λεμεσό δεν μπορούν να κρύψουν ότι η κυβέρνησή του μετρά και στοιβάζει εξαγγελίες, ενώ οι πολίτες μετρούν τους μισθούς που δεν φτάνουν, τα ενοίκια που δεν πλησιάζονται, τα όνειρα για στέγη που απομακρύνονται για χιλιάδες ζευγάρια.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη πρώτα πρέπει να αναγνωρίσει ότι το πρόβλημα έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που η ίδια παρουσιάζει. Οι ζωές και η καθημερινότητα της κοινωνίας είναι αυτές που λένε την αλήθεια. Εργαζόμενοι και νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να διαθέτουν το μισό ή και περισσότερο ακόμα από το εισόδημα τους για να εξασφαλίσουν στέγη, ενώ ολοένα και περισσότεροι εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα ή παραμένουν στο πατρικό τους σπίτι αδυνατώντας να ανεξαρτητοποιηθούν. Ειδικότερα μάλιστα για τη Λεμεσό, αυτή παραμένει μακράν η ακριβότερη πόλη της Κύπρου για ενοικίαση και αγορά κατοικίας. Το ενοίκιο για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της Λεμεσού κυμαίνεται σήμερα μεταξύ €1300 και €1600 τον μήνα. Μπροστά σε όλα αυτά, οι κυβερνητικές πολιτικές που έχουν μέχρι σήμερα εξαγγελθεί ή υλοποιηθεί απέτυχαν να ανακόψουν την διόγκωση του προβλήματος που πλέον έχει εξελιχθεί σε στεγαστική κρίση.

Το ΑΚΕΛ διεκδικεί και προτείνει μια τολμηρή, κοινωνικά προσανατολισμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική που να αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες της κρίσης και όχι τις συνέπειες της. Έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης αγοράς ακίνητης ιδιοκτησίας από υπηκόους τρίτων χωρών για επενδυτικούς σκοπούς. Παράλληλα, διεκδικούμε μέτρα για την μαζική παραγωγή προσιτής κατοικίας με συνέργειες του κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, την ουσιαστική ενίσχυση του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, την αξιοποίηση περαιτέρω κρατικής γης για σκοπούς κοινωνικής στέγης και τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την στήριξη των νέων στην απόκτηση πρώτης κατοικίας.»