Ανεπαρκή κρίνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός τα μέτρα για το στεγαστικό, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές κατοικίας και τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται, με τη στεγαστική κρίση να επιδεινώνεται.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ σημείωσε πως «οι τιμές κατοικίας και τα ενοίκια αυξάνονται, η στεγαστική κρίση επιδεινώνεται», τονίζοντας ότι «απαιτείται να γίνουν περισσότερα και πολύ πιο γρήγορα για να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα».

Από πλευράς του το Υπουργείο Εσωτερικών απαντώντας στον ΔΗΣΥ, ανέφερε σε δική του ανακοίνωση ότι το στεγαστικό ζήτημα τέθηκε από την πρώτη ημέρα στις κύριες προτεραιότητες της Κυβέρνησης, η οποία, όπως σημειώνει, αναγνωρίζει πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πολίτες, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ για τη στεγαστική κρίση

Η στεγαστική κρίση δεν έχει αντιμετωπιστεί, τουναντίον επιδεινώνεται. Οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται, καθιστώντας δυσκολότερη την απόκτηση στέγης από τα νεαρά ζευγάρια. Ακόμη και όσοι μπορούν να στεγαστούν, δαπανούν υψηλότερο ποσοστό του εισοδήματός τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη κατοικιών της Κεντρικής Τράπεζας, το 4ο τρίμηνο του 2025 το κόστος απόκτησης στέγης αυξήθηκε 7.1% (9.6% για διαμερίσματα, 3.4% για οικίες), ρυθμός υψηλότερος μάλιστα από το 3ο τρίμηνο που ήταν 5%. Η ίδια τάση ισχύει και για τα ενοίκια.

Δυστυχώς, οι υψηλότερες αυξήσεις παρουσιάζονται στα διαμερίσματα που είναι συνήθως η φθηνότερη επιλογή στέγασης.

Είναι προφανές πως τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση δεν ήταν επαρκή, κάτι που είχαμε προβλέψει πριν από 2 και πλέον χρόνια.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε εισηγηθεί από τότε την παραχώρηση περισσότερων πολεοδομικών κινήτρων, την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, την αύξηση της στήριξης στα νεαρά ζευγάρια για αγορά και ανακαίνιση παλαιών και αδρανών κατοικιών, τον εκσυγχρονισμό των τοπικών σχεδίων, την παραχώρηση κινήτρων για υπέργειες κατοικίες στην ύπαιθρο, τον απεγκλωβισμό περίκλειστων τεμαχίων κ.ά.

Ένα είναι το δεδομένο: ότι χρειάζονται να γίνουν πολύ περισσότερα και πολύ πιο γρήγορα. Αλλιώς απλώς θα ακολουθούμε το πρόβλημα και δεν θα το φτάσουμε ποτέ.

Πώς απαντά το ΥΠΕΣ

Σε δική του ανακοίνωση με την οποία απαντά στην ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι «το στεγαστικό πρόβλημα δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη» και «απαιτεί συντονισμένες πολιτικές, επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και διαρκή προσαρμογή στις νέες συνθήκες».

«Η ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που η Κυβέρνηση έχει διαμορφώσει και υλοποιεί τα τελευταία δύο χρόνια, στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών να αποκτήσουν στέγη», αναφέρει και προσθέτει ότι «η ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που διαμορφώσαμε και υλοποιούμε, βασίζεται σε τεχνοοικονομικές μελέτες, σε διάλογο με τους φορείς της αγοράς, αλλά και στην ανάγκη διατήρησης της οικονομικής σταθερότητας».

Αναφέρει επίσης ότι «και στους δύο πυλώνες περιλαμβάνονται πολύ περισσότερα σχέδια και προγράμματα από εκείνα που εισηγείται σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός».

Ενδεικτικά, στην ανακοίνωση το ΥΠΕΣ αναφέρεται σε μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων, με την εφαρμογή της ταχείας αδειοδότησης και προστίθεται πως περίπου 10.000 οικιστικές μονάδες έχουν αδειοδοτηθεί και θα ανεγερθούν ένα με δύο χρόνια νωρίτερα.

Αναφέρεται επίσης σε αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 45%, με την εφαρμογή των Σχεδίων Πολεοδομικών Κινήτρων και Build to Rent, μέσα από τα οποία έχουν δρομολογηθεί έργα που θα προσθέσουν 2.500 νέες κατοικίες στην αγορά τα επόμενα χρόνια, από τις οποίες περίπου 400 θα διατεθούν ως προσιτή κατοικία.

Προστίθεται ότι πέραν των 1.400 ατόμων και οικογενειών θα λάβουν (ή έχουν ήδη λάβει) επιχορήγηση μέσω των σχεδίων για νέους κάτω των 41ός ετών και για τις ακριτικές και ορεινές περιοχές.

Το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι η πρόσφατη απόφαση για αύξηση των δικαιούχων του σχεδίου οικονομικής ενίσχυσης νέων και νεαρών οικογενειών κάτω των 41ός (από 400 που ήταν η προκήρυξη του σχεδίου σε περίπου 700), αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βούλησης της Κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση το ΥΠΕΣ αναφέρεται σε ουσιαστική αναβάθμιση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, ο οποίος «ήταν σε αδράνεια επί προηγούμενης Κυβέρνησης».

«Με διευρυμένες αρμοδιότητες και αυξημένη χρηματοδότηση, ο ΚΟΑΓ προχωρεί στην υλοποίηση 244 οικιστικών μονάδων προς πώληση και 192 μονάδων προς ενοικίαση σε προσιτές τιμές, ενώ παράλληλα προωθεί τον διαχωρισμό 135 οικοπέδων σε όλες τις επαρχίες», προστίθεται.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, πρόσφατα η Κυβέρνηση εξήγγειλε το Σχέδιο Ανέγερσης 500 Μονάδων Προσιτού Ενοικίου σε κρατική γη και το Σχέδιο Ανέγερσης Μονάδων Συλλογικής Διαμονής, για εργαζόμενους στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και του τουρισμού.

Παράλληλα, αναφέρει ότι περίπου 4.200 οικογένειες προσφύγων έχουν λάβει επιχορήγηση μέσω των Σχεδίων της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων.

Τέλος το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι η άνοδος των τιμών των ακινήτων αποτελεί πρόκληση για όλη την Ευρώπη και δεν οφείλεται αποκλειστικά στην μειωμένη προσφορά και στην αυξημένη ζήτηση κατοικιών, αλλά και σε εξωγενείς παράγοντες, όπως οι πληθωριστικές πιέσεις που καταγράφονται κυρίως στον τομέα της ενέργειας.