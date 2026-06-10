Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε εμμέσως στον ΔΗΣΥ αναφορικά με την κριτική για τη διαχείριση του στεγαστικού, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έγραψε ότι «η Κυβέρνηση, με πράξεις και όχι με συνθήματα και ευχολόγια, υλοποιεί συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό σε σχέση με το Στεγαστικό που φέρνει απτά αποτελέσματα».

Η Κυβέρνηση, με πράξεις και όχι με συνθήματα και ευχολόγια, υλοποιεί συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό σε σχέση με το Στεγαστικό που φέρνει απτά αποτελέσματα.



Σοβαρότητα, Υπευθυνότητα, Αξιοπιστία, Αποτελεσματικότητα.



Πάνω απο όλα, η Κύπρος 🇨🇾@K_Ioannou @CYpresidency pic.twitter.com/fjyC9azEoR June 10, 2026

Νωρίτερα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε κρίνει ως ανεπαρκή τα μέτρα της Κυβέρνησης για το στεγαστικό, υπογραμμίζοντας ότι οι τιμές κατοικίας και τα ενοίκια αυξάνονται, η στεγαστική κρίση επιδεινώνεται», και πως «απαιτείται να γίνουν περισσότερα και πολύ πιο γρήγορα για να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα».

Από πλευράς του το Υπουργείο Εσωτερικών απαντώντας στον ΔΗΣΥ, ανέφερε σε δική του ανακοίνωση ότι το στεγαστικό ζήτημα τέθηκε από την πρώτη ημέρα στις κύριες προτεραιότητες της Κυβέρνησης, η οποία, όπως σημειώνει, αναγνωρίζει πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πολίτες, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία.