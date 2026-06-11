Υπό κράτηση για περίοδο οκτώ ημερών τέθηκε ο 24χρονος ύποπτος, Ελληνοκύπριος, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί, καθώς καταζητείτο για την υπόθεση απόπειρας φόνου με θύμα 23χρονο στη Λεμεσό. Ο ύποπτος παρουσιάστηκε γύρω στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης στην ΑΔΕ Λεμεσού, όπου συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος που είχε εκδοθεί εναντίον του. Ακολούθως οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προφυλάκισης του. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα του ΤΑΕ Λεμεσού και διέταξε την κράτηση του υπόπτου για οκτώ ημέρες.

Όπως πληροφορείται το philenews, ανακρινόμενος γραπτώς ανέφερε πως ό,τι έχει να πει θα το πει στο Δικαστήριο. Να σημειωθεί ότι το θύμα, μετά τη χειρουργική επέμβαση και ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο νοσηλείας, παρουσία αστυνομικού, ανέφερε: «εμασιέρωσε με ο…», κατονομάζοντας τον 24χρονο. Σε περιεκτική κατάθεση που έδωσε ο 23χρονος, ανέφερε ότι το πρόσωπο που τον τραυμάτισε ήταν ο ύποπτος. Είπε μάλιστα ότι προηγήθηκε παρεξήγηση μεταξύ τους και ότι ο ύποπτος του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε με μαχαίρι. Πληροφορίες, οι οποίες τελούν υπό διερεύνηση, αναφέρουν ότι οι δύο νεαροί φέρεται να παρεξηγήθηκαν μέσω Instagram για θέματα οπαδικού περιεχομένου, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλα κίνητρα.

Να σημειωθεί ότι γίνονται εξετάσεις για τον εντοπισμό τόσο του μαχαιριού όσο και των περιουσιακών στοιχείων που είχε ο 23χρονος, αφού στην κατοχή του είχε μια τσάντα, το κινητό του τηλέφωνο και 500 ευρώ, τα οποία δεν εντοπίστηκαν. Την ίδια ώρα θα εξεταστούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, τα οποία ενδέχεται να κατέγραψαν τις κινήσεις του υπόπτου.

Η υπόθεση αφορά τον σοβαρό τραυματισμό 23χρονου Ελληνοκύπριου, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, προηγήθηκε έντονη λογομαχία μεταξύ του θύματος και άλλου προσώπου, η οποία εξελίχθηκε σε αιματηρή συμπλοκή το μεσημέρι της Τρίτης έξω από υποστατικό στα Κάτω Πολεμίδια. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι, ενώ ο δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή και διέφυγε. Ο 23χρονος υπέστη σοβαρό τραύμα μήκους έξι εκατοστών στην ανιούσα μοίρα του δεξιού παχέος εντέρου, καθώς και ρήξη του τοιχώματος του εντέρου. Επίσης, εντοπίστηκε και δεύτερη τραυματική βλάβη περί που 2 εκ.