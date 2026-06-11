Σημαντικές πρόσθετες μειώσεις στις λιανικές τιμές των καυσίμων αναμένονται τις αμέσως επόμενες ημέρες, πέραν των μειώσεων που έχουν ήδη καταγραφεί τον τελευταίο μήνα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Κωνσταντίνος Καραγιώργης.

Τόσο ο κ. Καραγιώργης όσο και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάββας Προκοπίου, ανέφεραν ότι τον τελευταίο μήνα υπήρξαν μειώσεις στις λιανικές τιμές των καυσίμων, με το πετρέλαιο κίνησης να υποχωρεί κατά μέσο όρο περίπου 13,5 σεντ.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, τον τελευταίο μήνα καταγράφηκε πτωτική πορεία στις τιμές, με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου κίνησης να μειωθεί κατά μέσο όρο 13,5 σεντ και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 κατά μέσο όρο 2,4 σεντ.

Ο κ. Καραγιώργης ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν σημαντική πτωτική πορεία οι τιμές πλατς, δηλαδή οι τιμές διυλιστηρίων, εξέλιξη που αποτυπώνεται και στα φορτία καυσίμων που φθάνουν στην Κύπρο.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, πρόσθεσε, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει αντίκτυπο στις λιανικές τιμές των καυσίμων τις αμέσως επόμενες ημέρες, οδηγώντας σε σημαντικές πρόσθετες μειώσεις.

Παραμένει η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές

Παρά την πτωτική πορεία των τιμών, ο κ. Καραγιώργης επισήμανε ότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον και ότι η κατάσταση δεν έχει σταθεροποιηθεί.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν νέες απειλές για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που διατηρεί την αβεβαιότητα στην αγορά. Τόνισε επίσης ότι η εικόνα που αποτυπώνεται σήμερα στις λιανικές τιμές των καυσίμων αφορά μόνο την παρούσα κατάσταση και όχι τη μελλοντική πορεία, καθώς, όπως είπε, κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί αύριο.

Μεγάλες διαφορές τιμών ανά πρατήριο

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ανέφερε ότι οι λιανικές τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις από πρατήριο σε πρατήριο και κάλεσε τους καταναλωτές να επιλέγουν τα πρατήρια με τις χαμηλότερες τιμές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφορά μεταξύ της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής στην αμόλυβδη βενζίνη 95 φθάνει τα 17 σεντ, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η αντίστοιχη διαφορά ανέρχεται στα 23 σεντ.

Με βάση σημερινά στοιχεία της Υπηρεσίας, 11 Ιουνίου, η μέση παγκύπρια τιμή της αμόλυβδης 95 ανέρχεται στο €1,586, με τη φθηνότερη τιμή στα €1,525 και την ακριβότερη στο €1,699.

Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στο €1,739, με τη φθηνότερη στα €1,669 και την ακριβότερη στο €1,892. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η μέση τιμή διαμορφώνεται στο €1,391, με τη φθηνότερη στα €1,338 και την ακριβότερη στο €1,479.

Τρεις μειώσεις τον τελευταίο μήνα

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάββας Προκοπίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται πτωτική τάση στις τιμές των καυσίμων στην Κύπρο.

Όπως είπε, τον τελευταίο μήνα υπήρξαν τρεις μειώσεις στις τιμές, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή του οποίου μειώθηκε κατά περίπου 12 με 14 σεντ από το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο είχε ανέλθει μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι η μείωση στην τιμή της βενζίνης δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο στο πετρέλαιο κίνησης και διαμορφώθηκε μεταξύ 3 και 5 σεντ.

Πρόσθεσε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σταθεροποίηση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, παρά την κατάσταση που επικρατεί στο Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση φαίνεται να είναι κάπως ελεγχόμενη, με την τιμή να κινείται τις τελευταίες δέκα ημέρες γύρω στα 90 με 95 δολάρια το βαρέλι.

Όπως σημείωσε, αυτό αποτελεί θετικό σημάδι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει θετική εξέλιξη που θα επιτρέψει περαιτέρω μείωση των τιμών.

Έκκληση για παράταση του μειωμένου φόρου

Με αφορμή τη λήξη της επιδότησης στα καύσιμα στο τέλος Ιουλίου, ο κ. Προκοπίου κάλεσε τον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, να παρατείνει για ακόμη λίγο την επιδότηση των 8,3 σεντ στα καύσιμα, ώστε οι καταναλωτές να επιβαρυνθούν λιγότερο από τις τιμές.

Όπως ανέφερε, εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, ο υπουργός Οικονομικών μπορεί να δώσει πρόσθετη παράταση στον μειωμένο φόρο στα καύσιμα.