Εκστρατεία ελέγχων για τις συνθήκες μεταφοράς τροφίμων από διανομείς μοτοσυκλετών σχεδιάζουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με την Αστυνομία και τους Δήμους, με τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών, Ηρόδοτο Ηροδότου, να επισημαίνει ότι απαιτείται ευρύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, καθώς και νομοθετικές αλλαγές για αποτελεσματικότερη εποπτεία του τομέα.

Ο κ. Ηροδότου, είπε πως οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εξετάζουν τρόπους ενίσχυσης των ελέγχων στις συνθήκες μεταφοράς τροφίμων, καθώς η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε διανομείς κατά τη διάρκεια της εργασίας τους παρουσιάζει «πρακτικές δυσκολίες».

Για τον λόγο αυτό, ανέφερε, προωθείται συνεργασία με την Αστυνομία, ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση οργανωμένων εκστρατειών ελέγχου και η αποτελεσματικότερη εποπτεία του τομέα.

Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες λαμβάνουν παράπονα που αφορούν κυρίως την καθαριότητα των κιβωτίων μεταφοράς τροφίμων, ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα στοιχεία που να καταδεικνύουν συγκεκριμένη τάση ή αύξηση των καταγγελιών.

«Το θέμα είναι να επικεντρωθούμε στο πρόβλημα και πώς θα λυθεί. Το επόμενο βήμα είναι να καλέσω την Αστυνομία και τους Δήμους, ώστε να τους φέρουμε κοντά και να κάνουμε μια εκστρατεία», είπε, για να σημειώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια επικοινωνίας με την Αστυνομία για την οργάνωση συντονισμένων ελέγχων.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε πως τα παράπονα αφορούν αναφορές για κιβώτια μεταφοράς που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, για αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων ή παραμονή τους σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, γεγονότα που εγείρουν ανησυχίες για την τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης ή άλλα σοβαρά συμβάντα, που να συνδέονται με τις συνθήκες μεταφοράς τροφίμων από διανομείς.

«Κλειδί» η συνεργασία με Αστυνομία

Ερωτηθείς για τους ελέγχους που διενεργούνται, ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι «δεν πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι» στους διανομείς κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, καθώς είναι δύσκολο για τις Υγειονομικές Υπηρεσίες να σταματούν διανομείς στον δρόμο και να προχωρούν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις.

«Θα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνονται έλεγχοι με τη συμμετοχή της Αστυνομίας», ανέφερε, εξηγώντας ότι η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

15.000 έλεγχοι και χιλιάδες δειγματοληψίες το 2025

Τόνισε, παράλληλα, ότι η απουσία συστηματικών ελέγχων στον συγκεκριμένο τομέα δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως αδράνεια των Υγειονομικών Υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν περίπου 15.000 επίσημοι έλεγχοι σε περίπου 10.000 υποστατικά, καθώς και χιλιάδες δειγματοληψίες τροφίμων και νερών.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες εποπτείας των πλατφορμών διανομής, ο κ. Ηροδότου σημείωσε ότι το μοντέλο λειτουργίας τους δημιουργεί μια «σύνθετη αλυσίδα ευθυνών», καθώς οι ίδιες δηλώνουν ότι παρέχουν υπηρεσίες διασύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων, καταναλωτών και μεταφορέων, ενώ πολλοί διανομείς είναι αυτοεργοδοτούμενοι ή εργοδοτούνται μέσω τρίτων εταιρειών.

Ερωτηθείς κατά πόσο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επαρκεί για την αποτελεσματική εποπτεία των πλατφορμών, απάντησε ότι απαιτούνται αλλαγές στη νομοθεσία.

«Χρειάζονται νομοθετικές αλλαγές», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με τις πλατφόρμες διανομής, τις επιχειρήσεις και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), με στόχο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Παράλληλα, είπε ότι εξετάζεται το ζήτημα της εκπαίδευσης και πιστοποίησης των διανομέων τροφίμων, αν και, όπως σημείωσε, η δημιουργία και διατήρηση ενός ολοκληρωμένου μητρώου όλων των διανομέων αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία.

Καταληκτικά, ο κ. Ηροδότου υπογράμμισε ότι το έργο των Υγειονομικών Υπηρεσιών εκτείνεται σε ευρύ φάσμα θεμάτων δημόσιας υγείας και ότι οι λειτουργοί εργάζονται καθημερινά, συχνά και εκτός κανονικού ωραρίου, για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ανέφερε, επίσης, την ανάγκη τα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία να παρουσιάζονται στις πραγματικές τους διαστάσεις, επισημαίνοντας ότι ορισμένες φορές ανακοινώσεις ή επιστολές παρουσιάζονται με υπερβολικούς ή παραπλανητικούς τίτλους, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία στους πολίτες.

ΚΥΠΕ