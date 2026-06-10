Οι τσάντες δύο ντελιβεράδων έβαλαν φωτιά στην επιχείρηση διανομής έτοιμου φαγητού, υπό την έννοια ότι ο έλεγχος στον οποίο δέχτηκαν να υποβληθούν έφερε στην επιφάνεια τον κίνδυνο πρόκλησης δηλητηρίασης όσων παραγγέλνουν έτοιμο φαγητό.

Βεβαίως, δεν είναι όλες οι τσάντες στην ίδια κατάσταση αλλά είναι ενδεικτικό ως προς το που μπορεί να οδηγήσει η μη απολύμανση των τσαντών μεταφοράς έτοιμου φαγητού.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών κ. Μάριος Δρουσιώτης, στην προσπάθεια να διαπιστωθούν οι συνθήκες μεταφοράς έτοιμου φαγητού, προσεγγίστηκαν διανομείς εκ των οποίων δύο πείστηκαν να διαθέσουν τις τσάντες στις οποίες τοποθετούν τα φαγητά τα οποία θέλουν να παραδώσουν.

Ακούγαμε και βλέπαμε πολλά και σκεφτήκαμε πως θα ήταν καλό με κάποιον τρόπο να διαπιστώσουμε κατά πόσον οι υποψίες ήταν βάσιμες και αν ναι, ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι, είπε ο κ. Δρουσιώτης.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στο philenews, το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να σου διαθέσει κάποιος τα εργαλεία της δουλειάς του για έλεγχο.

Οι τσάντες οδηγήθηκαν σε αναγνωρισμένο χημείο το οποίο, ύστερα από αναλύσεις ενημέρωσε τον Σύνδεσμο Καταναλωτών ότι εντόπισε τρεις παθογόνους οργανισμούς με τους δείκτες ένδειξης να είναι πολύ ψηλοί. Το Χημείο ενημέρωσε τον Σύνδεσμο πως οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση.

Το γεγονός ότι δεν παρατηρούνται αυξημένα κρούσματα δηλητηριάσεων εκτιμάται στο γεγονός ότι τα φαγητά τα οποία μεταφέρονται είναι καλά σφραγισμένα στα κουτιά τους. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συνήθως τα φαγητά αυτά παραδίδονται στους παραλήπτες σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα (από την ώρα που τοποθετούνται στη τσάντα του διανομέα μέχρι και την παράδοση) λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας στην επιμόλυνση των φαγητών και συνακόλουθα στην πρόκληση δηλητηρίασης.

Ο κ. Δρουσιώτης θεωρεί πως οι διανομείς θα μπορούσαν να καθαρίζουν/απολυμαίνουν τις τσάντες τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος δηλητηριάσεων.

Σημειώνεται πως οι αναλύσεις έγιναν πριν το περιστατικό δηλητηρίασης σε γαμήλια τελετή στη Λεμεσό.

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών χαρακτήρισε θετική την αντίδραση των Υγειονομικών Υπηρεσιών ενώ παρατήρησε, πως η δρομολόγηση δειγματοληπτικών ελέγχων θα κρατά σε εγρήγορση τους εμπλεκόμενους στην παρασκευή, πώληση και διανομή έτοιμου φαγητού, κάτι το οποίο θα αποβεί προς όφελος του καταναλωτή.

Παράλληλα υπέδειξε, πως έγνοια πρέπει να έχουν και οι επιχειρήσεις παρασκευής έτοιμων φαγητών υπό την έννοια ότι κινδυνεύουν να εκτεθούν χωρίς να έχουν πρόβλημα αυτά καθ’ αυτά τα φαγητά τους, τα οποία δυνατόν να επιμολυνθούν από παράγοντες τους οποίους δεν μπορούν να ελέγξουν.

Τέλος, ανέφερε, πως πρέπει να εφαρμοστεί πρωτόκολλο στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής φαγητού ώστε να αποτρέπονται δηλητηριάσεις καταναλωτών.