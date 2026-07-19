«Χειρόφρενο» τραβούν από τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής (19/7) και μέχρι τα μεσάνυχτα οι διανομείς στην Αττική, λίγες ημέρες μετά το εργατικό δυστύχημα 20χρονου στη Μεσογείων.

Να σημειωθεί ότι στις 22:00 αναμένεται να προβληθεί ο τελικός του Μουντιάλ.

Τα σωματεία ζητούν μεταξύ άλλων ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, σταθερή εργασία και επαρκή εισοδήματα.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο νεαρού διανομέα στη λεωφόρο Μεσογείων και αποτελεί, όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες εργασίας και τα ζητήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

cnn.gr