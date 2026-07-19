Συναγερμός σήμανε στις Κεντρικές Φυλακές μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας γύρω στις 10:15 μ.μ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τρεις κρατούμενοι έθεσαν εσκεμμένα φωτιά στα κελιά τους και στον διάδρομο της πτέρυγας, στην οποία κρατούνται δέκα πρόσωπα.

Από τη φωτιά κάηκαν στρώματα και προκλήθηκαν φθορές από τον καπνό στους χώρους της πτέρυγας.

Τα μέλη του προσωπικού έδρασαν άμεσα και απομάκρυναν με ασφάλεια όλους τους κρατούμενους από την πτέρυγα. Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία συνέδραμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Δεν υπήρξε τραυματισμός κρατουμένου. Ένα μέλος του προσωπικού των Φυλακών μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού.

Οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν προσωρινά σε άλλη πτέρυγα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται.