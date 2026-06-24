Βαριά είναι η ατζέντα των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου που εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, η οποία συνέρχεται για πρώτη φορά σήμερα μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Πρώτος καλεσμένος σήμερα θα είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τα νέα μέλη της Επιτροπής και να ενημερώσει για τις προτεραιότητες του υπουργείου του από πλευράς προώθησης νομοθετικών ρυθμίσεων. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υπάρχουν αρκετά ανοιχτά ζητήματα που παρέμειναν σε εκκρεμότητα στην Επιτροπή υπό την προηγούμενη σύνθεσή της. Πολλά μέλη της έχουν αλλάξει οπόταν αποτελεί πρόκληση στην Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να δώσει λύσεις σε σοβαρά θέματα.

Η νέα πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, βουλευτής ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, δήλωσε στον «Φ» πως οι προκλήσεις είναι πολλές και τα μεγάλα και καυτά προβλήματα που είτε αφορούν νομοσχέδια είτε προτάσεις νόμου, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Ήδη έχει γίνει μια πρώτη ιεράρχηση και σήμερα θα ληφθούν αποφάσεις. Πρώτο νομοσχέδιο στο οποίο θα δοθεί άμεση προτεραιότητα θα αφορά στον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου. Η Βουλή έχει ήδη ψηφίσει την πρώτη δέσμη τεσσάρων νομοσχεδίων και απομένει η δεύτερη άλλων τεσσάρων. Πρόκειται για πολύ σημαντικά νομοσχέδια που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, τα περιουσιακά κατά την κ. Τσιρίδου, θα πρέπει να τύχουν άμεσης προτεραιότητας ώστε να κλείσει το ζήτημα μέχρι το τέλος του χρόνου. Μάλιστα ανέφερε ότι η Επιτροπή θα αρχίσει σύντομα την κατ’ άρθρον συζήτηση και όχι τη συζήτηση επί της αρχής, αφού αυτά εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ένα άλλο σημαντικό νομοσχέδιο αφορά στον νόμο περί Φυλακών. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία και να ενοποιηθεί, ενώ θα τεθεί και το ζήτημα της επέκτασης του θεσμού της ηλεκτρονικής παρακολούθησης (βραχιολάκι) στο σπίτι. Θα πρέπει, τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής, να δοθούν τα μέτρα στις αρχές για να βοηθηθεί το ζήτημα του υπερπληθυσμού.

Άλλα νομοσχέδια στα οποία θα δοθεί προτεραιότητα είναι:

-Ο εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας. Αναμένονται σύντομα τα νομοσχέδια που θα επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας, αλλά και προαγωγών – μεταθέσεων αστυνομικών, γι’ αυτό και η Επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα.

– Νομοσχέδιο για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Αρκετός κόσμος δικαιώνεται στα Δικαστήρια αλλά βλέπει οι αποφάσεις να μην εκτελούνται. Θα προωθηθεί το σχετικό νομοσχέδιο ώστε να διορίζονται παραλήπτες και εκεί που εντοπίζεται περιουσία να δημεύεται ώστε ο οφειλέτης να πληρώνει τις οφειλές του.

– Νομοσχέδια για τον εκσυγχρονισμό της Νομικής Υπηρεσίας. Λόγω και της συζήτησης για το «Κράτος Μαφία» τα νομοσχέδια θα επανέλθουν ενώπιον της Επιτροπής ώστε όλοι, Πολιτεία και Βουλή να αποφασίσουν τι θα προωθηθεί και με ποιο τρόπο. Ήδη έχουν κατατεθεί ορισμένες προτάσεις νόμου που αφορούν την Αρχή κατά της Διαφθοράς και θα ξεκαθαρίσει σε ποιαν Επιτροπή θα συζητηθούν. Υπάρχει επίσης κατατεθειμένο νομοσχέδιο για τον έλεγχο των αποφάσεων του Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου, οπόταν και αυτό θα συζητηθεί στο μεγάλο πακέτο των αλλαγών που προωθούνται.

– Ένα μεγάλο ζήτημα που δεν κατάφερε να κλείσει η προηγούμενη Βουλή και αφέθηκε στην παρούσα, είναι αυτό των παρακολουθήσεων των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Έγιναν τεράστιες προσπάθειες πριν τη διάλυση της Βουλής, ωστόσο, το ζήτημα σκάλωσε στο ποιος θα αποφάσιζε πότε θα παρακολουθείται ένα τηλέφωνο. Υποβλήθηκαν αρκετές εναλλακτικές προτάσεις, όμως, για κομματικούς λόγους και κυρίως λόγω των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, ορισμένοι «έκαναν πίσω» και έτσι δεν επήλθαν οι απαραίτητες συγκλίσεις ώστε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο με τα 2/3 των βουλευτών, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Αναμένεται ότι σε κάποια στιγμή το θέμα θα επανέλθει στη Βουλή.

Υπάρχει και το νομοσχέδιο που αφορά στη σύσταση Ελεγκτικού Συμβουλίου, ωστόσο, θα πρέπει να θεωρείται πως θα σταλεί στις ελληνικές καλένδες λόγω των σφοδρών αντιδράσεων από τον Γενικό Ελεγκτή.