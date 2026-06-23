Σύμφωνα με το AI Jobs Barometer 2026 της PwC, η Τεχνητή Νοημοσύνη (TN) μετασχηματίζει με ταχείς ρυθμούς τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες, αναδεικνύοντας τη σημασία των ανθρώπινων δεξιοτήτων όπως είναι η κρίση, η δημιουργικότητα και η ηγεσία. Παράλληλα, οι εταιρείες που αξιοποιούν αποτελεσματικότερα την ΤΝ συνεχίζουν να επεκτείνουν τις προσλήψεις τους με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.

Το Barometer, το οποίο ανέλυσε περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο αγγελίες εργασίας σε έξι ηπείρους, καταδεικνύει επίσης ότι η ΤΝ δημιουργεί μια παγκόσμια αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων. Οι «professionalised» θέσεις εργασίας – όπου η ΤΝ αυτοματοποιεί τις επαναλαμβανόμενες εργασίες και αναδεικνύει τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης και εξειδίκευσης αναπτύσσονται ταχύτερα από τις «democratised» θέσεις, όπου η ΤΝ καθιστά τον ίδιο τον ρόλο ευκολότερο για τους μη ειδικούς.

Οι «professionalised» θέσεις (όπως είναι οι ακτινολόγοι ή οι σύμβουλοι προσλήψεων) παρουσιάζουν διπλάσιο ρυθμό αύξησης και 42% ταχύτερη αύξηση των μισθών σε σύγκριση με τις «democratised» θέσεις (όπως είναι οι διευθυντές υπηρεσιών πληροφορικής ή οι ιατρικοί επισκέπτες).

Σε entry level, θέσεις εργασίας, η ΤΝ φαίνεται να αυξάνει τη ζήτηση για πιο ενισχυμένες δεξιότητες από τους νεότερους εργαζομένους. Με βάση την ανάλυση 2,4 εκατομμυρίων entry-level θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, οι θέσεις με τη μεγαλύτερη έκθεση στην ΤΝ είναι πλέον επτά φορές πιο πιθανό να απαιτούν ανθρώπινες δεξιότητες που παραδοσιακά συνδέονται με αυτές που διαθέτουν τα ανώτερα στελέχη, όπως είναι η ηγεσία, η δημιουργικότητα και η διαπροσωπική επικοινωνία.

Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε αυτές τις “ανώτερες” entry-level θέσεις αυξήθηκαν κατά 35% από το 2019, ενώ οι υπόλοιπες entry level, θέσεις μειώθηκαν κατά 10%.

Η ΤΝ οδηγεί σε έκρηξη παραγωγικότητας

Η έρευνα καταδεικνύει ότι το χάσμα μεταξύ των επιχειρήσεων με υψηλή και χαμηλή έκθεση στην ΤΝ διευρύνεται. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους με τη μεγαλύτερη έκθεση στην ΤΝ κατέγραψαν αύξηση παραγωγικότητας 34% το 2025, σε σχέση με το 2018, έναντι 24% για τις επιχειρήσεις που αξιοποιούν λιγότερο την ΤΝ.

Μέσα σε αυτή την ομάδα αναδύεται ένα νέο φαινόμενο, οι «super-star companies». Το κορυφαίο 20% των εταιρειών με τη μεγαλύτερη έκθεση στην ΤΝ πέτυχε μέση αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας κατά 163% σε σχέση με το 2018 – σχεδόν πέντε φορές υψηλότερη από τον μέσο όρο των επιχειρήσεων με υψηλή έκθεση στην ΤΝ.

Ίσως το πιο εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι η αύξηση του αριθμού εργαζομένων στις εταιρείες με τη μεγαλύτερη έκθεση στην ΤΝ ξεπερνά εκείνη των λιγότερο εκτεθειμένων εταιρειών: 52% έναντι 36% το 2025, με έτος βάσης το 2018.

Η μέση προσαύξηση μισθού για δεξιότητες ΤΝ φθάνει το 62%

Καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να ενισχύουν την παραγωγικότητά τους μέσω της ΤΝ, η μέση προσαύξηση μισθού για εργαζομένους με δεξιότητες ΤΝ συνέχισε να αυξάνεται, φθάνοντας στο 62%, από 57% που ήταν την προηγούμενη χρονιά.

Το μισθολογικό πλεονέκτημα διαφοροποιείται σημαντικά ανά κλάδο: φθάνει έως και το 118% σε τομείς όπως οι καταναλωτικές αγορές, ενώ περιορίζεται στο 16% στον δημόσιο τομέα και στις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Οι θέσεις εργασίας που απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΝ – όπως prompt engineering ή machine learning – αυξήθηκαν κατά 69%, δηλαδή σχεδόν οκτώ φορές ταχύτερα από το σύνολο της αγοράς εργασίας (8,6%). Ο ρυθμός αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος από το 2024, ενώ οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την ΤΝ αναπτύσσονται ταχύτερα από το σύνολο της αγοράς από το 2015.

Οι κλάδοι της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών (11%), καθώς και των επαγγελματικών υπηρεσιών (6%), κατέγραψαν το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης των θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την ΤΝ, ενώ ο τομέας της υγείας βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο (κάτω από 1%).

Σχετικά με το AI Jobs Barometer 2026

Το AI Jobs Barometer της PwC ανέλυσε περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο αγγελίες εργασίας σε 27 χώρες και περιοχές. Η μελέτη συνδυάζει δεδομένα μεγάλης κλίμακας για την αγορά εργασίας, οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων και δεδομένα επαγγελματικών καθηκόντων, προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες, τους μισθούς και την παραγωγικότητα σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Επιπρόσθετα, η φετινή έκδοση περιλαμβάνει στοχευμένη ανάλυση για θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου, εξετάζοντας πώς μεταβάλλονται οι απαιτήσεις δεξιοτήτων για τους εργαζομένους που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας σε επαγγέλματα με υψηλή έκθεση στην ΤΝ.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση και να ενημερωθείτε για τη μεθοδολογία και τα βασικά συμπεράσματα στο www.pwc.com.