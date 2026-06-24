Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη οκτώ προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, μαχαιροφορία, βαριά σωματική βλάβη, κλοπή και παράνομη παραμονή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 600 οχήματα και ελέγχθηκαν 803 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 39 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 7 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 376 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 98 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 79 έλεγχοι αλκοόλης, με 7 θετικά αποτέλεσμα, καθώς και 2 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με 2 θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.