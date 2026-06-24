Στην εξέταση μίας – μίας όλων των περιπτώσεων πολιτικών αρχηγών και κρατικών αξιωματούχων που διαθέτουν φρουρά, προβαίνει η Επιτροπή Ασφάλειας Κινδύνου στο Αρχηγείο Αστυνομίας, ώστε να επέλθουν μειώσεις εκεί που κρίνεται απαραίτητο.

Ήδη η Επιτροπή επισκέπτεται τις οικίες και τα γραφεία του κάθε πολιτικού αρχηγού και επιθεωρεί τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει από μόνος του (κάμερες, φωτισμός, συστήματα συναγερμού κ.ά.) ώστε να διαπιστωθεί αν τα μέτρα είναι επαρκή, ενώ ενδέχεται να υποβληθούν εισηγήσεις για βελτίωσή τους. Όσον αφορά στις αστυνομικές φρουρές που διαθέτει ο κάθε κομματάρχης ή κρατικός αξιωματούχος, αυτές θα εξεταστούν υπό το πρίσμα της αξιολόγησης κινδύνου. Η όποια απόφαση ληφθεί θα είναι με πολιτικά κριτήρια αφού θεωρείται δεδομένο ότι ουδείς κινδυνεύει, ωστόσο, δεν αποκλείεται κάποιος πολιτικός να βρεθεί σε κάποια στιγμή στο στόχαστρο ανάλογα με τις θέσεις του ή τοποθετήσεις τους. Οπόταν το κατά πόσον θα έχουν ή όχι φρουρά οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων, αυτό θα αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού σταθμιστούν όλοι οι παράγοντες και αφού ο υπουργός Δικαιοσύνης καταθέσει ειδική έκθεση της Αστυνομίας. Δεν αποκλείεται να επέλθει μια μικρή μείωση των αστυνομικών εκεί και όπου ενδείκνυται.

Παρόλο που το ζήτημα ακόμα εξετάζεται και παρά το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί πολιτική απόφαση για παραχώρηση φρουράς, ο αρχηγός της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, σε μια απρόσμενη κίνηση, ζήτησε μέσω ανάρτησης με βίντεο, από αστυνομικούς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη φρούρησή του, να κάνουν αίτηση.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, αν «είσαι αστυνομικός και βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Τώρα που είμαι αρχηγός κόμματος, δικαιούμαι κάποιους αστυνομικούς να τους έχω μαζί μου να με προσέχουν. Αν ενδιαφέρεσαι να είσαι ένας από τους αστυνομικούς που θα με προσέχει και έχεις τα προσόντα, δηλαδή πολλά χρόνια εμπειρίας και αποδείξεις μέσω του βιογραφικού σου ότι μπορείς πραγματικά να με προσέχεις, τότε θα χαρώ να κάνεις αίτηση στον σύνδεσμο», αναφέρει. Πολλοί πολίτες με αναρτήσεις τους κάτω από το βίντεο, διερωτούνται «από ποιον να τον προσέχουν».

Αυτή τη στιγμή διαθέτουν αστυνομική φρουρά όλοι οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων πλην του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του Φειδία Παναγιώτου, κάτι που θα αποφασιστεί τον επόμενο μήνα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης εξέφρασε την πρόθεση εκεί που δικαιολογείται να μειωθούν οι φρουρές, είναι ωστόσο άγνωστο κατά πόσον αυτό θα περιλάβει και τους υπουργούς και άλλους κρατικούς αξιωματούχους που διαθέτουν φρουρά. Όλοι οι υπουργοί διαθέτουν από δυο αστυνομικούς ως συνοδεία, πλην δύο που διαθέτουν από τρεις. Τους περισσότερους αστυνομικούς διαθέτει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, γιατί εκτός της συνοδείας υπάρχει και φρουρός στην κατοικία του.