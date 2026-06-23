Σε αναζήτηση αστυνομικού για να απαρτίσει τη φρουρά του, βρίσκεται ο ευρωβουλευτής και αρχηγός της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου. Με νέο του βίντεο, αναφέρει πως αναζητά κάποιον έμπειρο με προσόντα για τον προσέχει.

«Είσαι αστυνομικός; Αν βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Τώρα που είμαι αρχηγός κόμματος, δικαιούμαι κάποιους αστυνομικούς να τους έχω μαζί μου να με προσέχουν. Αν ενδιαφέρεσαι να είσαι ένας από τους αστυνομικούς που θα με προσέχει και έχεις τα προσόντα, δηλαδή πολλά χρόνια εμπειρίας και αποδείξεις μέσω του βιογραφικού σου ότι μπορείς πραγματικά να με προσέχεις, τότε θα χαρώ να κάνεις αίτηση στον σύνδεσμο», αναφέρει.