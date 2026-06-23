Για τους περισσότερους κατοίκους της Κύπρου, το Βερεγγάρια ταυτίστηκε για χρόνια με μια σύντομη εκδρομή στον Πρόδρομο και με την περιδιάβαση στα ερείπια ενός ξενοδοχείου που κάποτε υπήρξε σύμβολο πολυτέλειας.

Όποιος ακούει το όνομά του, δύσκολα σκέφτεται πρώτα τη λαμπρή ιστορία του, μιας και η σκέψη πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στον εγκαταλελειμμένο χώρο, στην άδεια πισίνα και στους τοίχους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, που καλύφθηκαν με γκράφιτι, αφήνοντας πίσω μια εικόνα πολύ μακριά από την αίγλη του παρελθόντος.

Σήμερα, έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα εγκατάλειψης, το Βερεγγάρια και ο Πρόδρομος δείχνουν να εισέρχονται σε μια νέα φάση. Η περιοχή ευελπιστεί να ανακτήσει κάτι από την παλιά της αίγλη, δηλαδή, από την εποχή που προσωπικότητες από την Κύπρο και το εξωτερικό ανηφόριζαν στο Τρόοδος και επέλεγαν το ιστορικό ξενοδοχείο για τη διαμονή τους, προσφέροντας κοινωνικά αλλά και οικονομικά οφέλη όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Πέραν των €35 εκατ. για αναγέννηση του θρύλου

Το θρυλικό ξενοδοχείο αφέθηκε για δεκαετίες στη φθορά του χρόνου. Όπως είναι φυσικό, η αναγέννησή του δεν αποτελεί μια απλή, αλλά ούτε και χαμηλού κόστους διαδικασία, αφού η επένδυση της bbf:, η οποία ανέλαβε το έργο, ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Φυσικά, το ύψος της επένδυσης δεν είναι τυχαίο. Θα μπορούσε, ενδεχομένως, να ήταν χαμηλότερο, εάν είχε επιλεγεί μια πιο εύκολη λύση, όπως η κατεδάφιση του ξενοδοχείου και εκ νέου ανέγερση του. Ωστόσο, η εταιρεία επέλεξε μια πιο απαιτητική και δαπανηρή διαδρομή, αφού προχωρά με την αναστήλωση του ιστορικού κτηρίου και την προσεκτική αποκατάσταση των χώρων του.

Δεν γίνεται αναστήλωση με πρόχειρες λύσεις

Η αναγέννηση του Βερεγγάρια, όπως και κάθε ουσιαστική προσπάθεια διάσωσης ενός ιστορικού χώρου, δεν μπορεί να γίνει με πρόχειρες λύσεις, αφού απαιτεί μελέτη, σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του ξενοδοχείου και προσεκτική ανοικοδόμηση, ώστε το νέο κεφάλαιο του θρυλικού ξενοδοχείου να στηριχθεί όχι στην αντικατάστασή του, αλλά πάνω στην ίδια την ιστορία του.

Αυτό ακριβώς περιγράφουν και οι αρχιτέκτονες του έργου, Μαρία Ακκελίδου και Μάριος Οικονομίδης (Marios Economides + Maria Akkelidou Architects LLC), οι οποίοι μιλούν για ένα ιστορικό και διατηρητέο κτήριο με ιδιαίτερη θέση στο πολιτιστικό τοπίο της Κύπρου. Όπως εξηγούν στο Forbes Cyprus, το Βερεγγάρια αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο διατηρητέο κτήριο στην Κύπρο που σχεδιάστηκε εξαρχής ως ξενοδοχείο, γεγονός που καθιστά τη διατήρησή όχι επιλογή, αλλά ανάγκη για τον πολιτισμό και της ευρύτερης περιοχής αλλά και ολόκληρης της Κύπρου.

Οι ίδιοι τονίζουν ότι η αρχιτεκτονική προσέγγιση βασίστηκε στην ανάδειξη της τυπολογικής ταυτότητας του κτηρίου, στην πιστή αναστήλωση των κατεστραμμένων ή επισφαλών τμημάτων του και στη συντήρηση του υφιστάμενου δομικού οργανισμού, πάντοτε με βάση τις αρχές της αποκατάστασης και της αναπαλαίωσης.

Σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν μόνο η διάσωση του κελύφους, το οποίο παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα διάβρωσης, αποσάθρωσης και καταρρεύσεων σε επιμέρους τμήματα, αλλά και η ενσωμάτωση των σύγχρονων υποδομών που απαιτούνται για την επαναλειτουργία ενός ξενοδοχείου σήμερα. Συστήματα κλιματισμού, θέρμανσης, παροχής φρέσκου αέρα, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και νέες τεχνικές απαιτήσεις έπρεπε να ενταχθούν σε ένα ιστορικό κτήριο χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του.

Όπως σημειώνουν, η διαδικασία αυτή είναι μια απαιτητική ισορροπία ανάμεσα στο παλαιό και το σύγχρονο. Δεν πρόκειται για απλή τεχνική παρέμβαση, αλλά για μια «διαλεκτική συνύπαρξη» του υφιστάμενου κτηρίου με το αποτύπωμα που αφήνει πάνω του η σημερινή εποχή.

Μιλούν στο Forbes οι αρχιτέκτονες της αναστήλωσης, Μαρία Ακκελίδου και Μάριος Οικονομίδης

«Δεν αναστηλώνουμε απλώς ένα κτήριο, αλλά ένα κομμάτι μνήμης»

Μάριος Οικονομίδης / Εκ των αρχιτεκτόνων του έργου

-Ποια ήταν η αρχιτεκτονική προσέγγιση που ακολουθήσατε για την αναστήλωση ενός τόσο εμβληματικού και ιστορικού κτηρίου όπως το Βερεγγάρια;

Καταρχάς, αξίζει να πούμε λίγα λόγια για το Ξενοδοχείο Βερεγγάρια.

Πρόκειται για ένα ιστορικό και διατηρητέο κτήριο, ίσως το μεγαλύτερο σε μέγεθος διατηρητέο κτίσμα στην Κύπρο που σχεδιάστηκε εξαρχής ως ξενοδοχείο. Η παρουσία του στο πολιτιστικό τοπίο της Κύπρου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διαθέτει τόσο ιστορική όσο και αρχιτεκτονική αξία. Ως εκ τούτου, η διατήρησή του είναι επιβεβλημένη, αφού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του μεγάλου ψηφιδωτού που ονομάζουμε πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Τι σημαίνει ιστορική αξία; Σημαίνει ότι στο κτήριο αυτό αποτυπώνεται ένα σημαντικό κομμάτι του παρελθόντος μας. Κτίστηκε στις απαρχές του 20ού αιώνα και γνώρισε την ακμή του κατά τις δεκαετίες μεταξύ 1930 και 1980, παραμένοντας ζωντανό στη συλλογική μνήμη, ακόμη και ως μύθος ή θρύλος.

Παράλληλα, αποτυπώνει τα πρώτα βήματα της παροχής υπηρεσιών τουρισμού και ευεξίας στην Κύπρο, καθώς υπήρξε το κατεξοχήν ορεινό θέρετρο της μεγαλοαστικής τάξης του νησιού, με φήμη και αίγλη που ξεπερνούσαν τα σύνορα της Κύπρου.

Η αρχιτεκτονική του αξία έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί τον πρώτο, σε τόσο μεγάλη κλίμακα, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ξενοδοχειακής μονάδας στα ορεινά. Αποτυπώνει με σαφήνεια την τυπολογία του ξενοδοχειακού κτηρίου μέσα από μια «φρουριακή» αρχιτεκτονική, εκφράζοντας το όραμα των ανθρώπων που το σχεδίασαν και το έκτισαν, τις αισθητικές τους προτιμήσεις, τις τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής, καθώς και την τότε τεχνογνωσία του «οικοδομείν», δηλαδή τη σύμμειξη φέρουσας λιθοδομής και οπλισμένου σκυροδέματος.

Ξεκινώντας τον σχεδιασμό για την αναβίωση του ιστορικού ξενοδοχείου, θέσαμε ως κύριους στόχους την ανάδειξη της τυπολογικής ταυτότητας του κτηρίου, την προσεκτική και πιστή αναστήλωση των κατεστραμμένων ή επισφαλών τμημάτων του, καθώς και την επίπονη συντήρηση του υφιστάμενου δομικού οργανισμού, πάντοτε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της αποκατάστασης και της αναπαλαίωσης.

-Πώς ισορροπήσατε ανάμεσα στη διατήρηση των αυθεντικών μορφολογικών στοιχείων του ξενοδοχείου και στην ανάγκη ενσωμάτωσης σύγχρονων λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών;

Η ανάγκη διατήρησης των μορφολογικών στοιχείων του κτηρίου δεν αναιρεί την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης σύγχρονων λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων. Αντιθέτως, συνιστά μια ιδιαίτερα απαιτητική και συχνά επινοητική διαδικασία σκέψης, ανάλυσης και συνθετικού σχεδιασμού, μια διαδικασία τεχνικής και αισθητικής επινόησης, την οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως μια διαλεκτική συνύπαρξη ανάμεσα στο υφιστάμενο παλαιό και στο αποτύπωμα που αφήνει στο «σώμα» του η σύγχρονη εποχή.

–Ποια αρχιτεκτονικά στοιχεία του αρχικού Βερεγγάρια θεωρείτε ότι αποτελούν την «ψυχή» του κτηρίου και κρίθηκε απαραίτητο να αναδειχθούν στο νέο έργο;

Όπως προανέφερα, η τυπολογική ταυτότητα του κτηρίου έπρεπε να διατηρηθεί, καθώς περιγράφει τόσο τη δομή όσο και την άρθρωση των χωρικών του ενοτήτων: ανοιχτοί, ενιαίοι χώροι που φιλοξενούν τις κοινόχρηστες δραστηριότητες στο ισόγειο και δωμάτια εκατέρωθεν κεντρικών διαδρόμων στους ορόφους.

Παράλληλα, διατηρείται η «φρουριακή» τυπολογία του κτηρίου, ενός συμπαγούς λιθόκτιστου κελύφους όπου κυριαρχεί το πλήρες, με σχετικά μικρά, μακρόστενα ανοίγματα και παράθυρα.

Ιδιαίτερης σημασίας στοιχεία αποτελούν επίσης ο κεντρικός πύργος και ο εξωτερικός πελεκητός λιθόκτιστος διάκοσμος της κεντρικής εισόδου, η οποία οδηγεί τον επισκέπτη στον θάλαμο υποδοχής, έναν χώρο διπλού ύψους με το χαρακτηριστικό μνημειακό κλιμακοστάσιο που υποδέχεται τον εισερχόμενο επισκέπτη.

Εκατέρωθεν του κλιμακοστασίου αποκαλύφθηκαν, κατά τις εργασίες συντήρησης, δύο μεγάλα τζάκια, συμμετρικά τοποθετημένα το ένα απέναντι από το άλλο, τα οποία είχαν καλυφθεί σε προηγούμενες επεμβάσεις στο κτήριο. Τα τζάκια αυτά θα συντηρηθούν και θα επανέλθουν σε λειτουργία.

-Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες αρχιτεκτονικές προκλήσεις που προέκυψαν από την υφιστάμενη κατάσταση του κτηρίου και πώς επηρέασαν τον τελικό σχεδιασμό;

Το λιθόκτιστο κέλυφος του κτηρίου παρουσίαζε σοβαρότατα προβλήματα διάβρωσης και αποσάθρωσης, ενώ ορισμένα τμήματά του είχαν καταρρεύσει. Πολλά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως ανώφλια, συνδετικοί δοκοί και πλάκες, είχαν υποστεί διάβρωση και ενανθράκωση και χρειάζονταν αντικατάσταση με νέα, υγιή δομικά μέλη. Παράλληλα, μεγάλα τμήματα της εξωτερικής λιθοδομής έπρεπε να θεμελιωθούν εκ νέου.

Μία από τις μεγαλύτερες σχεδιαστικές και τεχνικές προκλήσεις ήταν, και εξακολουθεί να είναι, ο εκσυγχρονισμός του κτηρίου μέσω της ενσωμάτωσης ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, όπως συστήματα κλιματισμού, θέρμανσης, παροχής φρέσκου αέρα και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου με όλες τις σύγχρονες ανέσεις που αναμένει ο σημερινός επισκέπτης.

Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός και η ενσωμάτωση αυτών των «ξένων» προς το αρχικό κτήριο υποδομών, διατηρώντας ταυτόχρονα σχεδόν ανέπαφο το ιστορικό του κέλυφος, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του έργου.

-Με ποιο τρόπο η νέα αρχιτεκτονική ταυτότητα του Βερεγγάρια συνδέεται με το φυσικό τοπίο του Προδρόμου και την ιδιαίτερη ιστορία της περιοχής;

Το υφιστάμενο κτήριο ανεγέρθηκε με τα βασικά φυσικά υλικά που διέθετε η περιοχή, δηλαδή την τοπική πέτρα του Τροόδους, καθώς και με τη – τότε νεωτερική – τεχνολογία του οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία, αξίζει να σημειωθεί, εφαρμόστηκε εξ ολοκλήρου χειρωνακτικά από δεκάδες ντόπιους εργάτες.

Η τραχιά γκρίζα πέτρα και το εμφανές σκυρόδεμα δένουν αρμονικά με την υφή των κορμών της μαύρης πεύκης που κυριαρχεί στο δασωμένο τοπίο γύρω από το ξενοδοχείο και συνδιαμορφώνουν τη φυσιογνωμία του ορεινού Προδρόμου.

Η δεσπόζουσα παρουσία του κτηρίου στην κορυφή του λόφου θυμίζει οχυρό ή φρούριο που εποπτεύει το τοπίο, χωρίς όμως να το επιβάλλεται ή να το συντρίβει.

Η νέα μορφή του Βερεγγάρια – Τι θα περιλαμβάνει το έργο

Το αναγεννημένο Βερεγγάρια δεν είναι απλώς ένα ακόμη ξενοδοχείο, αλλά ένα ολοκληρωμένο έργο φιλοξενίας και κατοικίας που είναι ενταγμένο στο φυσικό περιβάλλον του Προδρόμου. Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών φιλοξενίας, καθώς και την κατασκευή διαμερισμάτων και επαύλεων στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τον σχεδιασμό, το έργο θα περιλαμβάνει πεντάστερο boutique ξενοδοχείο με περίπου 30 δωμάτια και σουίτες, εστιατόρια και μπαρ, καθώς και έναν χώρο ευεξίας με πολυτελές spa και εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν γυμναστήριο, χώροι χαλάρωσης και ευεξίας, καθώς και κατοικίες και τουριστικά διαμερίσματα στο ευρύτερο συγκρότημα, μαζί με βίλες και ιδιωτικές κατοικίες που θα εντάσσονται στο ορεινό τοπίο.

Η φιλοσοφία του έργου, όπως αποτυπώνεται στον σχεδιασμό, στηρίζεται στην ένταξη της ανάπτυξης στο φυσικό περιβάλλον του Τροόδους, με σεβασμό τόσο στο τοπίο όσο και στην ιστορική ταυτότητα του ξενοδοχείου.

Όπως σημειώνει ο Αντρόνικος Σπύρου, Senior Project Manager της bbf:, η φιλοσοφία του έργου βασίζεται στον σεβασμό της ιστορικής ταυτότητας του Βερεγγάρια και στην ένταξή του στο φυσικό περιβάλλον του Τροόδους, με σύγχρονες λύσεις που δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του κτιρίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες εσωτερικής ανακαίνισης και οι νέες αναπτύξεις ξεκίνησαν στις αρχές του 2026, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός του 2029, με τη συνολική επένδυση να ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Να υπενθυμίσουμε πως η αναγέννηση του διατηρητέου Βερεγγάρια υλοποιείται από τον Όμιλο bbf:, σε συνεργασία με την Thanos Hotels & Resorts, η οποία θα αναλάβει και τη λειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Αντρόνικος Σπύρου, Senior Project Manager της bbf:

Το Βερεγγάρια επιστρέφει ως ορόσημο για την ορεινή Κύπρο

Ο Αντρόνικος Σπύρου, Senior Project Manager της bbf:, μιλά στο Forbes για την αναστήλωση του ιστορικού ξενοδοχείου, τις τεχνικές προκλήσεις του έργου και το όραμα για τη νέα εποχή του Προδρόμου έως το 2029.

Αντρόνικος Σπύρου / Senior Project Manager της bbf:

-Ποια είναι η βασική φιλοσοφία πίσω από την αναστήλωση του ιστορικού ξενοδοχείου Βερεγγάρια και πώς επιδιώκετε να ισορροπήσετε ανάμεσα στη διατήρηση της αυθεντικότητάς του και στις ανάγκες ενός σύγχρονου έργου;

Η βασική φιλοσοφία πίσω από την αναστήλωση του ιστορικού ξενοδοχείου Βερεγγάρια είναι η δημιουργία ενός ξενοδοχείου 5* το οποίο θα προσφέρει όλες τις ανέσεις μιας σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας ενώ ταυτόχρονα θα σέβεται την ιστορία του ξενοδοχείου καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο της ανάπτυξης.

Η ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση της αυθεντικότητας και τις ανάγκες ενός σύγχρονου έργου επιτυγχάνεται με την έξυπνη και προσεκτική υιοθέτηση μοντέρνων λύσεων και υλικών (π.χ. θέρμανση και ψύξη των χώρων του ξενοδοχείου ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η αρχική αισθητική και εμφάνιση του κτιρίου τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, η χρήση υλικών και μεθόδων επιδιόρθωσης και κατασκευής τα οποία έχουν την έγκριση και σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Κλάδος Διατήρησης), κλπ).

-Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες τεχνικές ή άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε μέχρι σήμερα στην αποκατάσταση ενός τόσο εμβληματικού αλλά και εγκαταλελειμμένου για χρόνια κτηρίου;

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε μέχρι και σήμερα είναι:

Η επιδιόρθωση των υφιστάμενων τοιχοποιιών οι οποίες είτε είχαν καταρρεύσει είτε είχαν σοβαρές ρηγματώσεις.

Η εκσκαφή και δημιουργία θεμελιοδοκών κάτω από τους υφιστάμενους πετρόχτιστους τοίχους χωρίς να προκληθεί ζημιά στο κτίριο

Η ολοκλήρωση της ανακατασκευής της κεκλιμένης οροφής του Διατηρητέου κτιρίου (περιλαμβανομένου του μεταλλικού φορέα) και η τοποθέτηση της καινούριας κεκλιμένης οροφής με κεραμίδια.



-Ποια στοιχεία της αρχικής ταυτότητας του Βερεγγάρια κρίθηκαν απαραίτητο να διατηρηθούν και να αναδειχθούν μέσα από το έργο αναστήλωσης;

Τα στοιχεία της αρχικής ταυτότητας του κτιρίου τα οποία κρίθηκαν απαραίτητο να αναδειχθούν μέσα από τις εργασίες επιδιόρθωσης και αποκατάστασης του ξενοδοχείου είναι:

Η εξωτερική τοιχοποιία

Η αποκατάσταση της κεκλιμένης οροφής και η τοποθέτηση καινούριας σκέπης από κεραμίδια η οποία φαίνεται να υπήρχε στο κτίριο με βάση φωτογραφίες εποχής.

Η επιδιόρθωση της πέτρινης καμάρας γύρω από την Κύρια Είσοδο του ξενοδοχείου

Η επιδιόρθωση της επιβλητικής κεντρικής σκάλας η οποία δεσπόζει στην είσοδο του κτιρίου

Η επιδιόρθωση/αποκατάσταση και ανάδειξη των πέντε υφιστάμενων τζακιών τα οποία υπήρχαν στον Ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου. Κάποια από αυτά είχαν σφραγιστεί, τα αποκαλύψαμε και επιδιορθώσαμε, κάποια είχαν αφαιρεθεί τελείως (μόνο οι καμινάδες παρέμεναν) και κάποια υπήρχαν με φθορές. Όλα αυτά έχουν επιδιορθωθεί έτσι ώστε να τηρούν τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας όσον αφορά στην πυρασφάλεια.

Η χρήση ξύλινων πατωμάτων σε αρκετούς χώρους του ξενοδοχείου, κάτι το οποίο φαίνεται να υπήρχε και αρχικά στο κτίριο με βάση φωτογραφίες αρχείου

Η αποκατάσταση των υφιστάμενων πατωμάτων στους χώρους στους οποίους αυτά είχαν διατηρηθεί μέχρι και σήμερα.

-Πώς αναμένετε να επηρεάσει η επαναλειτουργία του Βερεγγάρια την περιοχή του Προδρόμου και ευρύτερα την ορεινή Κύπρο, τουριστικά αλλά και οικονομικά;

Η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου Βερεγγάρια αναμένεται να επηρεάσει θετικά την περιοχή του Προδρόμου αλλά και την ευρύτερη ορεινή περιοχή καθώς αναμένεται ότι θα αποτελεί ένα πόλο έλξης για επισκέπτες.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η κοινότητα Προδρόμου βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το Τρόοδος αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες που θα ήθελαν να επισκεφτούν την περιοχή ολόχρονα.

Η ανάπτυξη αναμένεται να βοηθήσει στην ανάδειξη των διαφόρων φυσικών ομορφιών της περιοχής, αλλά και ιστορικών μνημείων.

Η όλη ανάπτυξη του Βερεγγάρια συνδυάζει μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα 5*, με ιδιωτικές κατοικίες μέσα σε ένα περιβάλλον μοναδικό, εντός του δάσους και μιας περιοχής Natura 2000 με την οποία συνορεύει η ανάπτυξη.

Η όλη ανάπτυξη αναμένεται να βοηθήσει στην οικονομική αναζωογόνηση της κοινότητας αλλά και της ευρύτερης περιοχής με την δημιουργία αναγκών για υποβοηθητικές υπηρεσίες αλλά και ανάγκες για εργασία. Η λειτουργία της ανάπτυξης αναμένεται να προσφέρει ένα κίνητρο για κόσμο είτε να επιστρέψει στην περιοχή είτε να παραμείνει στην περιοχή και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες τις οποίες θα προκύψουν.

-Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και ποιο είναι το όραμα της bbf για τη νέα εποχή του Βερεγγάρια μετά την ολοκλήρωση της αναστήλωσης;

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Έργου είναι εντός του 2029.

Το όραμα της εταιρείας για τη νέα εποχή του Βερεγγάρια είναι η ολοκλήρωση ενός Έργου το οποίο αποτελεί ορόσημο για το νησί. Το Βερεγγάρια αποτελεί ένα ιστορικό κτίριο το οποίο γνωρίζουν όλοι και το οποίο όλοι αναμένουν.

Η ιστορία του «Ξενοδοχείου των Βασιλιάδων»

Γνωστό ως το «ξενοδοχείο των βασιλιάδων», το Βερεγγάρια άνοιξε το 1931 και για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την κοσμική και τουριστική ζωή του Τροόδους. Χτισμένο στον Πρόδρομο, σε υψόμετρο περίπου 1.400-1.450 μέτρων, ήταν ένα από τα πρώτα και πιο πολυτελή ξενοδοχεία της Κύπρου, προσελκύοντας επισκέπτες τόσο από το νησί, όσο και από το εξωτερικό.

Η σημασία του, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη φήμη του. Όπως επισημαίνουν και οι αρχιτέκτονες του έργου, το Βερεγγάρια αποτυπώνει τα πρώτα βήματα του οργανωμένου τουρισμού και της ευεξίας στην Κύπρο. Υπήρξε το κατεξοχήν ορεινό θέρετρο της μεγαλοαστικής τάξης του νησιού, με φήμη και αίγλη που ξεπερνούσαν τα κυπριακά σύνορα.

Το όνομά του παραπέμπει στη Βερεγγάρια της Ναβάρρας, σύζυγο του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, ο οποίος παντρεύτηκε στη Λεμεσό το 1191. Η σύνδεση αυτή ήταν αρκετή για να ενισχύσει τον θρύλο γύρω από το ξενοδοχείο και να του προσδώσει τη βασιλική αίγλη που το ακολουθεί μέχρι σήμερα.

Πίσω από τη δημιουργία του βρισκόταν ο Ιωάννης Γ. Ιωαννίδης Κόκκαλος, με τα αρχιτεκτονικά σχέδια να ξεκινούν το 1927. Το όραμά του ήταν να δημιουργήσει ένα μεγάλο ορεινό θέρετρο, που θα πρόσφερε υψηλού επιπέδου φιλοξενία και θα έβαζε τον Πρόδρομο στον χάρτη των προορισμών κύρους. Και πράγματι, πολύ σύντομα, το Βερεγγάρια εξελίχθηκε σε χώρο δεξιώσεων, χορών, κοινωνικών εκδηλώσεων και διακοπών υψηλών απαιτήσεων.

Αρχιτεκτονικά, το Βερεγγάρια υπήρξε πρωτοποριακό για την εποχή του. Αποτελεί έναν από τους πρώτους μεγάλης κλίμακας σχεδιασμούς ξενοδοχειακής μονάδας στα ορεινά, με έντονη «φρουριακή» μορφή, συμπαγές λιθόκτιστο κέλυφος και χρήση τόσο τοπικής πέτρας όσο και οπλισμένου σκυροδέματος. Η κατασκευή του συνδέθηκε και με την εργασία δεκάδων ντόπιων, οι οποίοι συμμετείχαν χειρωνακτικά στην εφαρμογή των τεχνικών της εποχής.

Από τα δωμάτια, τα σαλόνια και το μπαρ του πέρασαν σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο βασιλιάς Φαρούκ της Αιγύπτου, ο μετέπειτα πρόεδρος του Ισραήλ Εζέρ Βάιτσμαν και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ. Με την ιστορία του συνδέονται επίσης η πριγκίπισσα Ζήνα Κάνθερ ντε Τύρας, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ και η Άντζελα Μπόουι, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη αίγλη στον μύθο του.

Η αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο του άρχισε μετά τις μεγάλες ανατροπές στον κυπριακό τουρισμό. Η τουρκική εισβολή του 1974 και η σταδιακή στροφή των επισκεπτών προς τα παραθαλάσσια θέρετρα αποδυνάμωσαν τον ορεινό τουρισμό, με αποτέλεσμα το Βερεγγάρια να κλείσει τις πόρτες του το 1984, αφήνοντας πίσω του μια ιστορία γεμάτη λάμψη και θρύλους. Μια ιστορία που αρχίζει σήμερα να ξαναγράφεται.