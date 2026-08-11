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Παντρεύτηκαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες με πολιτικό γάμο στο Κασκάις της Πορτογαλίας, έναν χρόνο μετά τον αρραβώνα τους.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το ζευγάρι επέλεξε μια «ιδιωτική και λιτή» τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό του τα πέντε παιδιά του.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τις βέρες του ζευγαριού. Ο Ρονάλντο συνόδευσε τη φωτογραφία με μια ιδιαίτερα λιτή λεζάντα: «C❤️G», χρησιμοποιώντας τα αρχικά των ονομάτων τους.

Εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή επιβεβαίωσε στη συνέχεια επίσημα τον γάμο.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες παντρεύτηκαν σήμερα με πολιτικό γάμο στο Κασκάις της Πορτογαλίας και είναι πλέον επίσημα σύζυγοι», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, «η τελετή ήταν μια ιδιωτική και προσωπική στιγμή, στην οποία παρευρέθηκαν τα πέντε παιδιά τους».

Έπειτα από χρόνια κοινής ζωής και έναν χρόνο μετά τον αρραβώνα τους, Ρονάλντο και Χεορχίνα έκαναν έτσι το επόμενο βήμα στη σχέση τους, επιλέγοντας να κρατήσουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η είδηση για τον γάμο, προσθέτει η Daily Mail, έρχεται λίγες μόνο ημέρες αφότου θεωρήθηκε ότι το ζευγάρι επρόκειτο να παντρευτεί στον καθεδρικό ναό του Φουντσάλ, γεγονός που οδήγησε χιλιάδες θαυμαστές να συγκεντρωθούν έξω από την εκκλησία.

Όπως αποκαλύφθηκε ότι το ζευγάρι δεν επρόκειτο να παντρευτεί εκεί. Αυτοί που παντρεύονταν ήταν ένα ζευγάρι Πορτογάλων από τη Μαδέρα.

Η ιστορία του Κριστιάνο και της Χεορχίνα

Η Χεορχίνα εργαζόταν σε κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη, με χαμηλό μισθό, όταν γνώρισε τον Ρονάλντο το 2016.

Αργότερα θα έλεγε: «Επιτέλους κατάφερα να φύγω από το κατάστημα για να πάω σπίτι τρεις ώρες αργότερα από ό,τι έπρεπε και, καθώς ετοιμαζόμουν να φύγω, ο Κριστιάνο μπήκε μέσα με τον μεγαλύτερο γιο του και μερικούς φίλους. Ας πούμε απλά ότι ένιωσα πεταλούδες στο στομάχι μου.»

Ο Κριστιάνο έπαιρνε στη συνέχεια τη Χεορχίνα από τη δουλειά με μια Bugatti αξίας 1,5 εκατομμυρίου λιρών. Εκείνη έφτανε στο κατάστημα με το λεωφορείο της γραμμής.

«Οι συνάδελφοί μου τρελάθηκαν. Αυτοί έφταναν με το λεωφορείο και εγώ έφευγα με μια Bugatti. Εννοώ, ο κόσμος δεν μπορούσε να το πιστέψει», έλεγε στο Netflix.

Τον Δεκέμβριο εκείνου του έτους παραιτήθηκε από τη δουλειά της καθώς οι θαυμαστές του Ρονάλντο άρχισαν να συρρέουν έξω από το κατάστημα.

Τον επόμενο μήνα, το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στα βραβεία «The Best FIFA Football Awards», επιβεβαιώνοντας τις φήμες ότι ήταν ζευγάρι. Το ντεμπούτο τους στο Instagram ως ζευγάρι το έκαναν τον Μάρτιο του 2017.

protothema.gr