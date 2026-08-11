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Δεν υπάρχει ενδεχόμενο μείωσης συντάξεων στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ την Τρίτη ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, σημειώνοντας ότι, αντίθετα, όλοι οι συνταξιούχοι θα έχουν κάποια αύξηση, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Ανέφερε παράλληλα ότι στόχος παραμένει η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή κατά την πρώτη συνεδρία της Ολομέλειας, μετά τη θερινή διακοπή, που αναμένεται στις 20 Σεπτεμβρίου.

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες από εμπλεκόμενους περί ενδεχόμενης μείωσης ορισμένων συντάξεων τις οποίες μετέφερε ο “Φ”, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο».

Όπως εξήγησε, στα αρχικά στάδια επεξεργασίας της μεταρρύθμισης μία από τις επιλογές που είχαν εξεταστεί προέβλεπε μείωση της τάξης του 5% περίπου σε ένα 5% των υψηλότερων συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Υπήρξε καθολική αντίδραση από τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και με βάση κάποια άλλα στοιχεία που είχαμε υπόψη μας, αποκλείσαμε αμέσως αυτό το ενδεχόμενο και προχωρήσαμε με επιλογές οι οποίες δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε στοιχείο μείωσης», ανέφερε.

«Αντίθετα, όλοι θα έχουν κάποια αύξηση. Άλλοι μικρότερη και άλλοι μεγαλύτερη», πρόσθεσε, κόβοντας τη φόρα σε εκείνους που ακόμη συνεχίζουν να αναμασούν το ενδεχόμενο της μειωμένης σύνταξης σε συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων.

Σε σχέση με την πορεία του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι, μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό την περασμένη Τετάρτη και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Παρασκευή, το κείμενο προχώρησε στους τεχνοκράτες για ολοκλήρωση, καθώς απέμεναν ορισμένα στοιχεία προς διευκρίνιση και επιλογές επί των οποίων έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι το νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο μέχρι την Παρασκευή, σημειώνοντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα δοθεί «σίγουρα» στους κοινωνικούς εταίρους πριν από τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 19 Αυγούστου και θα τεθεί παράλληλα σε δημόσια διαβούλευση.

Αναγνώρισε ότι το χρονικό περιθώριο για μελέτη του νομοσχεδίου θα είναι περιορισμένο, σημειώνοντας ωστόσο ότι στις 19 Αυγούστου το Υπουργείο θα το παρουσιάσει αναλυτικά στους κοινωνικούς εταίρους και θα ακούσει εισηγήσεις και απορίες, ενώ κάποιοι ενδεχομένως να επιφυλαχθούν μέχρι να το μελετήσουν.

Η συζήτηση, πρόσθεσε, θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 28 Αυγούστου, όταν όλοι θα έχουν ενώπιόν τους όλα τα δεδομένα.

Ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε την εκτίμηση ότι, «με καλή διάθεση και καλή προσπάθεια από όλους», μπορεί να τηρηθεί ο στόχος για κατάθεση του νομοσχεδίου στην πρώτη Ολομέλεια της Βουλής, που αναμένεται στις 20 Σεπτεμβρίου, ώστε να αρχίσει η συζήτησή του στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Κληθείς να σχολιάσει τις αμφιβολίες που εξέφρασε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας ως προς το κατά πόσο μπορεί να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος διάλογος μέχρι τότε, ο Υπουργός είπε ότι «διάλογο μπορεί να κάνει κάποιος και δέκα ημέρες, μπορεί να κάνει και δέκα χρόνια».

Όπως ανέφερε, με βάση όσα έχει ενώπιόν του το Υπουργείο και όσα έχει ακούσει μέχρι σήμερα από τους κοινωνικούς εταίρους, οι διαφορές «δεν είναι τέτοιες που να μην μπορούμε να προχωρήσουμε».

Τόνισε ότι το Υπουργείο είναι ανοικτό σε εισηγήσεις, εφόσον αυτές κινούνται εντός της φιλοσοφίας του νομοθετήματος και δεν διαφοροποιούν τα οικονομικά δεδομένα.

«Αν υπάρχει κάτι που κινείται μέσα στη φιλοσοφία του νομοθετήματος και δεν αλλάζει τα οικονομικά δεδομένα, είμαστε έτοιμοι να το υιοθετήσουμε», είπε.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε πρόταση συνεπάγεται πρόσθετη δαπάνη θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρόταση μείωσης δαπάνης σε άλλο σημείο.

«Τα χρήματα του Ταμείου, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ανεξάντλητα και όλοι μιλούμε για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για βιώσιμα δημόσια οικονομικά», ανέφερε.

Ο Υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι, όταν οι κοινωνικοί εταίροι δουν το νομοθέτημα, θα διαπιστώσουν ότι οι διαθέσιμες επιλογές είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες, εκτός εάν κατατεθούν εισηγήσεις για διαφορετική προτεραιοποίηση μέτρων με ταυτόχρονη μείωση κάποιου άλλου.

«Νιώθω, όμως, ότι επειδή όλοι θέλουν να προχωρήσει η μεταρρύθμιση —και είμαι σίγουρος γι’ αυτό— θα βρούμε τις κοινές συνισταμένες και θα προχωρήσουμε», είπε, προσθέτοντας ότι μπορεί να μην υπάρξει ομοφωνία, αλλά θεωρεί εφικτή τη σύγκλιση απόψεων.

Αναφερόμενος στον δεύτερο πυλώνα και στα Ταμεία Προνοίας, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι οι σχετικές συζητήσεις συνεχίζονται στις τεχνικές επιτροπές, με την επόμενη συνεδρία, υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, να έχει οριστεί για την 1η Σεπτεμβρίου.

Σημείωσε ότι, παράλληλα με τη συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για τον πρώτο πυλώνα, διεξάγεται και η συζήτηση για τον δεύτερο.

Όπως είπε, «ευχής έργον» είναι να καταστεί δυνατό να υπάρξει συμφωνία-πλαίσιο και για τον δεύτερο πυλώνα.

Διευκρίνισε ότι σε αυτή τη φάση δεν γίνεται λόγος για κατάθεση νομοσχεδίου, αλλά για επίτευξη συμφωνίας-πλαισίου, ώστε «να βρίσκονται και οι δύο πυλώνες ταυτόχρονα μπροστά μας», με τον πρώτο να προχωρήσει νομοθετικά και τον δεύτερο μέσω της συμφωνίας-πλαισίου.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η Κυβέρνηση δεν θέτει ως προαπαιτούμενο την επίτευξη συμφωνίας για τον δεύτερο πυλώνα προκειμένου να προχωρήσει ο πρώτος.

«Θα καταβάλουμε, όμως, και ήδη καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε, αν είναι δυνατόν, να υπάρξει ταυτόχρονα και συμφωνία για τον δεύτερο πυλώνα», κατέληξε.

ΚΥΠΕ