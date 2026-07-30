Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες φέρονται, σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, να βρίσκονται ένα βήμα πριν επισημοποιήσουν τη σχέση τους, με τον γάμο τους να αναμένεται να προσελκύσει λαμπερούς καλεσμένους από τον χώρο του ποδοσφαίρου, της showbiz και των επιχειρήσεων.

Έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία κοινής πορείας και τον αρραβώνα τους, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες φαίνεται πως ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, το ζευγάρι σχεδιάζει μια εντυπωσιακή τελετή, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Αυγούστου στο εντυπωσιακό Quinta da Regaleira της Σίντρα, έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της Πορτογαλίας.

Τα ίδια δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια γαμήλια εκδήλωση υψηλών προδιαγραφών, με τη λίστα των προσκεκλημένων να περιλαμβάνει διάσημους ποδοσφαιριστές, πρώην συμπαίκτες του Ρονάλντο, προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και γνωστά πρόσωπα της διεθνούς showbiz. Η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με απόλυτη ιδιωτικότητα, παρά το τεράστιο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το ζευγάρι για την ημερομηνία ή τις λεπτομέρειες της τελετής, τα πορτογαλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και πως ο γάμος του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Χεορχίνα Ροντρίγκες αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casan este sábado 1 de agosto, según medios portugueses: todo lo que se sabe de su boda

https://t.co/sbyW4MAmP8 — Cuatro (@cuatro) July 29, 2026

Ποιοι θα είναι καλεσμένοι

Ανάμεσα στα ονόματα που φέρεται να βρίσκονται στη λίστα των προσκεκλημένων συγκαταλέγονται οι Κιλιάν Εμπαπέ, Βινίσιους Τζούνιορ, Ροντρίγκο, ποδοσφαιριστές της Αλ Νασρ, αλλά και προσωπικότητες όπως οι Ριάνα, Τζένιφερ Λόπεζ, Ντρέικ, Τράβις Σκοτ, Βιν Ντίζελ, Πιρς Μόργκαν, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, ακόμη και ο διάσημος YouTuber IShowSpeed, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση ότι έχουν πράγματι προσκληθεί.

Την ίδια ώρα, όμως, το ισπανικό περιοδικό Semana παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή. Επικαλούμενο άνθρωπο που, όπως αναφέρει, βρίσκεται πολύ κοντά στο ζευγάρι, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένος γάμος για αυτό το Σάββατο, διαψεύδοντας τα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες.

athletiko.gr