Στα €798,2 εκατ. υποχώρησαν τα έσοδα από τον τουρισμό την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, έναντι €955,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας μείωση 16,5%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Παρότι τους δύο πρώτους μήνες του έτους τα έσοδα ήταν υψηλότερα σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025, από τον Μάρτιο άρχισε να καταγράφεται πτώση. Η μείωση συνεχίστηκε και τον Μάιο, αλλά ήταν μικρότερη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα τουριστικά έσοδα τον Μάιο του 2026 ανήλθαν σε €355,2 εκατ., έναντι €373,3 εκατ. τον ίδιο μήνα του 2025. Η ετήσια μείωση διαμορφώθηκε στο 4,8%.

Σταθερή η κατά κεφαλήν δαπάνη

Η κατά κεφαλήν δαπάνη των τουριστών ανήλθε τον Μάιο στα €779,42, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με τα €779,08 του Μαΐου του 2025.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η μεγαλύτερη τουριστική αγορά της Κύπρου, αντιπροσωπεύοντας το 36,3% του συνόλου των τουριστών τον Μάιο. Οι Βρετανοί επισκέπτες δαπάνησαν κατά μέσο όρο €102,23 ημερησίως.

Οι τουρίστες από το Ισραήλ, που αποτέλεσαν τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά με μερίδιο 11,8%, κατέγραψαν μέση ημερήσια δαπάνη €178,18.

Η Πολωνία ήταν η τρίτη μεγαλύτερη αγορά, με ποσοστό 8,2% επί του συνόλου των τουριστών. Οι Πολωνοί επισκέπτες δαπάνησαν κατά μέσο όρο €85,41 την ημέρα.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, αύξηση στον αριθμό των τουριστών κατέγραψαν μόνο οι αγορές του Βελγίου, του Ισραήλ, του Λιβάνου και της Πολωνίας, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Επαναφορά τουρισμού σε σταθερή τροχιά δείχνουν οι στατιστικές λέει ο Κ. Κουμής

Η ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, σε σχέση με τα έσοδα από τον τουρισμό για τον μήνα Μάιο, αλλά και για το πρώτο πεντάμηνο του έτους, αποτελεί την “απόλυτη επιβεβαίωση για την επαναφορά του τουρισμού σε σταθερή τροχιά”, ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής.

Σε γραπτή του δήλωση που στάλθηκε στο ΚΥΠΕ, ο Υφυπουργός αναφέρει ότι η μείωση των εσόδων από τον τουρισμό κατά 4,8% σε σύγκριση με το έτος 2025, “οπωσδήποτε δεν είναι εξεζητημένη”, ενώ σε σύγκριση με το 2024 καταγράφεται άνοδος 14,4%.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, η στατιστική μέτρηση επιβεβαιώνει ότι “ο τομέας του τουρισμού είναι χωρίς αμφισβήτηση πλέον σε σταθερή τροχιά, και αποδεικνύει ότι οι συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες της Κυβέρνησης, σε συνεργασία πάντοτε και με την τουριστική βιομηχανία της χώρας μας, επέδρασαν θετικά στον τομέα του τουρισμού”.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα πενταμήνου, αναφέρει ότι η συνολική εικόνα των εσόδων βελτιώθηκε κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την εικόνα του πρώτου τετραμήνου, στοιχείο που, σύμφωνα με τον κ. Κουμή, επίσης αποτυπώνει και επιβεβαιώνει τη σταδιακή και δεδομένη πλέον ανάκαμψη του τομέα.

Σχολιάζοντας τη μείωση των εσόδων κατά 16,5% το πεντάμηνο, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, εκτιμά ότι με την πάροδο του χρόνου το ποσοστό θα μειώνεται. Ενδεικτικά, αναφέρει ότι τον προηγούμενο μήνα το ποσοστό μείωσης ανερχόταν στο -23,9%, ενώ, όπως επισημαίνει, σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2026 με το πρώτο πεντάμηνο του 2024, καταγράφεται άνοδος της τάξης του 6,3%.

Εξάλλου, ο κ. Κουμής σημειώνει ότι “τα πάντα πρέπει να κρίνονται υπό τις συνθήκες που λαμβάνουν χώρα. Κληθήκαμε να διαχειριστούμε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό τους προηγούμενους μήνες”, αναφέροντας ότι κυριάρχησε ένα κλίμα ανασφάλειας εκείνη τη χρονική περίοδο. “Ουσιαστικά κληθήκαμε να διαχειριστούμε μία πολύ δύσκολη κατάσταση σε σχέση πάντοτε με τον τομέα του τουρισμού, τη δυσκολότερη των τελευταίων δεκαετιών”, επισημαίνει.

Προτεραιότητα της Κυβέρνησης, συνεχίζει, ήταν η διατήρηση της καλής φήμης της χώρας, επενδύοντας σε κάθε πτυχή της ασφάλειας. Κύρια επιδίωξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, προσθέτει, ήταν η διατήρηση των πτητικών και οργανωμένων προγραμμάτων προς τη χώρα και ο περιορισμός των όποιων απωλειών.

“Η διατήρηση στενής επαφής με τους στρατηγικούς συνεργάτες της χώρας μας, ώστε να διατηρήσουν τα προγράμματα τους, αλλά και η εκπομπή μηνυμάτων για την ασφάλεια που χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει τη χώρα μας ως τουριστικό προορισμό, θα έλεγα ότι πρωταγωνίστησαν ως δράσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα”, σημειώνει, προσθέτοντας ότι μερικούς μήνες μετά, “η χρονιά εξελίσσεται αρκετά καλά, τηρουμένων των αναλογιών, και ως Υφυπουργείο Τουρισμού εργαζόμαστε εντατικά ώστε τα αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου να είναι ακόμα καλύτερα”.

Εξάλλου, ο Υφυπουργός σημειώνει ότι οι πληρότητες της τάξης του 85% “δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως χαμηλές”, ενώ σημειώνει ότι δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση αποκλειστικά με το έτος 2025, που ήταν ιστορικό για τον τουρισμό της χώρας. Όπως καταγράφει, η μέση πληρότητα σε μία σειρά από ανταγωνιστικούς προορισμούς κατά τον μήνα Ιούλιο είναι γύρω στο 85%. “Στη Μαγιόρκα για παράδειγμα είναι 80%-88%, στην Κρήτη 85%-89%, στην Τουρκία 75%-90%, στην Αίγυπτο 80% κτλ”.

Όσον αφορά την Κύπρο, σημειώνει ότι η μέση πληρότητα τον περσινό Ιούλιο παγκυπρίως ανήλθε στο 81,4%, με το ποσοστό να επηρεάζεται από τις Επαρχίες που δεν έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα (82,4% στην επαρχία Πάφου και 90,7% στην επαρχία Αμμοχώστου). Αντίστοιχα, προσθέτει, το 2024 οι πληρότητες ήταν στο 81,4% στην επαρχία Πάφου και στο 85,5% στην επαρχία Αμμοχώστου.

Εξάλλου, προσθέτει ότι η χώρα κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο σε διανυκτερεύσεις στη σύγκριση των ετών 2024 και 2023 σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άνοδο της τάξης του 14,5%.

“Είμαι σίγουρος ότι καταγράφεται μικρή μείωση σε πολλές τουριστικές μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αλλά ας σκεφτούμε τι συνέβηκε τους προηγούμενους μήνες στη χώρα μας και στη γύρω περιοχή, και τι συνεχίζει ακόμη να συμβαίνει”, αναφέρει.

Επιπλέον, ο Κώστας Κουμή σημειώνει ότι και φέτος η Κύπρος θα μπορούσε να έχει αντίστοιχα αποτελέσματα με το 2025, όπως έδειχνε η πορεία των κρατήσεων, αλλά, αναφέρει, “στον τομέα του τουρισμού η επιτυχία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Όλοι ξέρουμε ότι ο τουρισμός επηρεάζεται από τους εξωγενείς παράγοντες και δυστυχώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφική μας θέση”.

Καταληκτικά, ο Υφυπουργός αναφέρει ότι η στάθμη του διεθνούς ανταγωνισμού έχει ανέβει αισθητά, και πως δεν μπορεί ο κρατικός τομέας να είναι “πίσω από κάθε επιχείρηση. Ο τομέας του τουρισμού, λειτουργεί σ’ ένα διεθνές, πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, και σ’ αυτό το πλαίσιο υπάρχει τόσο η εταιρική, όσο και η προσωπική ευθύνη”, σημειώνει.

Τέλος, όσον αφορά τις προβλέψεις για το φθινόπωρο, δηλώνει ότι είναι “αρκετά αισιόδοξος”, καθώς υπάρχει η προοπτική ώστε το δεύτερο εξάμηνο του 2026 να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με το πρώτο. “Προσωπικά το θεωρώ δεδομένο. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους στρατηγικούς συνεργάτες μας στο εξωτερικό είναι μόνο θετικά”, καταλήγει.