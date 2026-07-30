Η πολιτική ισότητα αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατικής συνταγματικής τάξης. Στην κλασική της εκδοχή, συνδέεται άρρηκτα με την ισοδυναμία της ψήφου και τη συμμετοχή των πολιτών ως ατόμων στη διαδικασία πολιτικής βούλησης. Ωστόσο, στα ομοσπονδιακά πολιτεύματα, η αρχή αυτή υφίσταται λειτουργικές προσαρμογές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της κεντρικής εξουσίας και των συνιστωσών πολιτειακών μονάδων.

Το παρόν άρθρο διερευνά τα όρια αυτών των προσαρμογών και ιδίως το ερώτημα κατά πόσον η πολιτική ισότητα μπορεί να μετατοπιστεί από το άτομο σε συλλογικές οντότητες που είναι πληθυσμιακά άνισες, χωρίς να διαρραγεί η δημοκρατική νομιμοποίηση του πολιτεύματος.

Στη φιλελεύθερη δημοκρατική παράδοση, η πολιτική ισότητα θεμελιώνεται στην αρχή ότι κάθε πολίτης διαθέτει ίσο πολιτικό βάρος. Η αρχή one person – one vote δεν αποτελεί απλώς τεχνικό κανόνα εκλογικού δικαίου, αλλά πυρήνα της λαϊκής κυριαρχίας.

Η απόκλιση από την ατομική ισότητα γίνεται δεκτή μόνο κατ’ εξαίρεση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αναιρεί τη βασική δομή της δημοκρατικής συμμετοχής. Η νομολογία και η θεωρία συγκλίνουν στο ότι η ισοδυναμία της ψήφου αποτελεί το σημείο αναφοράς κάθε αξιολόγησης.

Στα ομοσπονδιακά συστήματα, η πολιτική ισότητα αποκτά και συλλογική διάσταση.

Η ίση εκπροσώπηση συνιστωσών πολιτειών σε δεύτερα νομοθετικά σώματα αποτελεί κλασικό παράδειγμα θεσμικής εξισορρόπησης μεταξύ πληθυσμιακής και πολιτειακής αρχής.

Η συλλογική αυτή ισότητα, ωστόσο:

Αφορά κρατικές οντότητες και όχι κοινωνικές ή κοινοτικές ομάδες. Λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ατομική ισότητα. Περιορίζεται συνήθως σε συγκεκριμένα όργανα και αρμοδιότητες.

Ως εκ τούτου, δεν συνιστά υποκατάσταση της δημοκρατικής αρχής αλλά μηχανισμό σταθερότητας της ομοσπονδίας.

Όταν η πολιτική ισότητα αποδίδεται σε συλλογικές οντότητες που δεν ταυτίζονται με κρατικές μονάδες, και μάλιστα ανεξαρτήτως πληθυσμού, ανακύπτει ποιοτικά διαφορετικό συνταγματικό ζήτημα.

Η γενικευμένη εξίσωση της πολιτικής βαρύτητας τέτοιων οντοτήτων:

. Αποδυναμώνει την ατομική ισότητα ως βάση της πολιτικής συμμετοχής.

. Μεταβάλλει τη δημοκρατική νομιμοποίηση από ατομική σε συλλογική.

. Τείνει να παγιώσει τη συλλογική ταυτότητα ως κριτήριο πολιτικής εξουσίας.

Η εξέλιξη αυτή προσιδιάζει περισσότερο σε συναινετικά ή εταιρικά συστήματα διακυβέρνησης παρά σε κλασικά ομοσπονδιακά πρότυπα.

Πέραν της θεωρητικής διάστασης, η συλλογική πολιτική ισότητα πληθυσμιακά άνισων οντοτήτων εγείρει ζήτημα λειτουργικότητας. Η πολλαπλή ή γενικευμένη απαίτηση συναίνεσης:

. Ενισχύει τους μηχανισμούς αρνησικυρίας.

. Δυσχεραίνει τη λήψη αποφάσεων γενικού ενδιαφέροντος.

. Ενδέχεται να οδηγήσει σε θεσμική ακινησία.

Η αποτελεσματική διακυβέρνηση συνιστά, ωστόσο, αναγνωρισμένη συνταγματική αξία, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημοκρατική λογοδοσία.

Από τη συγκριτική ανάλυση προκύπτει ότι η πολιτική ισότητα συλλογικών οντοτήτων είναι συνταγματικά ανεκτή μόνον όταν:

. Έχει σαφή και περιορισμένο λειτουργικό σκοπό.

. Δεν καθίσταται μόνιμος και καθολικός κανόνας.

. Δεν ακυρώνει την ατομική πολιτική ισότητα στο σύνολο του συστήματος.

Η υπέρβαση των ορίων αυτών οδηγεί σε μετασχηματισμό του πολιτεύματος, με αμφίβολη συμβατότητα προς τη δημοκρατική αρχή.

Η πολιτική ισότητα αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατικής συνταγματικής τάξης και δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το άτομο χωρίς σοβαρές συνέπειες για τη νομιμοποίηση και τη λειτουργικότητα του κράτους. Στα ομοσπονδιακά πολιτεύματα, η συλλογική ισότητα επιτελεί εξισορροπητικό ρόλο, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει συμπληρωματική και περιορισμένη.

Η γενικευμένη και μόνιμη εξίσωση της πολιτικής ισχύος πληθυσμιακά άνισων συλλογικών οντοτήτων υπερβαίνει τα όρια της συνταγματικής ανεκτικότητας και μετατοπίζει το σύστημα προς μη αμιγώς δημοκρατικά πρότυπα διακυβέρνησης.

*Νομικός, πρώην υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού και Ενέργειας