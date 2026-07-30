Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία έως επτά AI Gigafactories σε ολόκληρη την Ευρώπη δρομολόγησε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της.

Η πρωτοβουλία θα καθοδηγείται από τη βιομηχανία και θα λάβει στήριξη έως €10 δισ. από ενωσιακούς και εθνικούς πόρους. Η χρηματοδότηση αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον €20 δισ. σε ιδιωτικές επενδύσεις, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των επενδύσεων σε περισσότερα από €30 δισ.

Αξιωματούχος της ΕΕ που ενημέρωσε τον Τύπο αναφέρθηκε στη δυναμική του μοντέλου σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο οποίο βασίζεται η πρωτοβουλία.

«Η δημόσια χρηματοδότηση λειτουργεί ως καταλύτης για τις βαθιές ιδιωτικές επενδύσεις που απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων. Κάθε ευρώ δημόσιων πόρων κινητοποιεί διπλάσιο ιδιωτικό κεφάλαιο», ανέφερε.

Συμφωνία από 18 κράτη μέλη

Το μοντέλο προβλέπει κοινές επενδύσεις από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αναλογία 50-50. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα συνοδεύεται, συνεπώς, από αντίστοιχη εθνική συνεισφορά.

Συμφωνία κοινής προμήθειας με την Κοινή Επιχείρηση Ευρωπαϊκής Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων, γνωστή ως EuroHPC JU, έχουν ήδη υπογράψει 18 κράτη μέλη.

Πρόκειται για την Κροατία, την Τσεχία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, την Ισπανία και τη Σουηδία.

Στόχος η ενίσχυση της υπολογιστικής ισχύος

Πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζουν ότι η σημερινή υπολογιστική ισχύς της Ευρώπης παραμένει περιορισμένη σε σχέση με τις ανάγκες ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην «εκβιομηχάνιση του μοντέλου», ώστε η ΕΕ να αποκτήσει υποδομές μεγαλύτερης κλίμακας για την ανάπτυξη συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ακόμη και το μικρότερο από τα προτεινόμενα Gigafactories θα πρέπει, στη δεύτερη φάση ανάπτυξής του, να διαθέτει υπολογιστική ισχύ τουλάχιστον τριπλάσια από εκείνη της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εγκατάστασης AI Factory που λειτουργεί σήμερα.

Δύο κατηγορίες χρηματοδότησης

Η πρόσκληση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες έργων. Η πρώτη προβλέπει τη στήριξη έως τεσσάρων έργων, με ενωσιακή χρηματοδότηση έως €100 εκατ. κατά την πρώτη φάση και έως €400 εκατ. επιπλέον κατά τη δεύτερη.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά έως τρία μεγαλύτερα έργα, τα οποία θα μπορούν να λάβουν έως €200 εκατ. στην πρώτη φάση και έως €800 εκατ. στη δεύτερη φάση.

Αμερικανικό υλικό με ευρωπαϊκούς κανόνες

Στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, η Επιτροπή υπέγραψε τρεις επιστολές προθέσεων με τις αμερικανικές εταιρείες AMD, NVIDIA και Qualcomm, προκειμένου οι κοινοπραξίες να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Μέρος των προμηθειών θα κατευθυνθεί παράλληλα σε ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις. Κάθε τεχνολογία που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, την ασφάλεια και τη δεοντολογία.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 12 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι αποφάσεις χρηματοδότησης αναμένονται στις αρχές του 2027.

Οι πρώτες εγκαταστάσεις προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία εντός 18 μηνών από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

ΚΥΠΕ