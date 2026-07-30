Διψήφια αύξηση πωλήσεων κατέγραψε ο Όμιλος Σκλαβενίτης το 2025, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ανέρχεται στα €6,13 δισ., ενώ ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 2.580 άτομα.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο τζίρος του ομίλου ενισχύθηκε κατά 10,3%, από €5,56 δισ. το 2024. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα €99,5 εκατ., από €108,65 εκατ. το προηγούμενο έτος, αντιστοιχώντας στο 1,6% των πωλήσεων.

Ο όμιλος, στον οποίο περιλαμβάνονται οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, η Σκλαβενίτης Κύπρου, η Χαλκιαδάκης και η The Mart, πραγματοποίησε επενδύσεις €228 εκατ. κατά τη διάρκεια του 2025.

Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας ανήλθε στα €902 εκατ., εκ των οποίων τα €255 εκατ. αφορούσαν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Περισσότερα καταστήματα και πελάτες

Στο τέλος του 2025, το δίκτυο του ομίλου αριθμούσε 542 καταστήματα, έναντι 539 στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ημερήσιος αριθμός πελατών αυξήθηκε από 712.000 το 2024 σε 776.000 το 2025.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι του ομίλου ανήλθαν σε 42.415, από 39.835 έναν χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.580 άτομα.

Πάνω από €5 δισ. οι πωλήσεις της ΕΥΣ

Οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, που αποτελούν τον βασικό κορμό του ομίλου στην ελληνική αγορά, αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους στα €5,1 δισ., από €4,65 δισ. το 2024.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα €95,9 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 1,9% των πωλήσεων, ενώ οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα €192,5 εκατ.

Η μισθοδοσία έφθασε τα €768 εκατ., από τα οποία τα €220 εκατ. αφορούσαν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Το δίκτυο της ΕΥΣ διευρύνθηκε στα 460 καταστήματα στο τέλος του 2025, από 457 έναν χρόνο νωρίτερα. Ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών αυξήθηκε στις 683.000, από 638.000, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων ανήλθε σε 35.965, από 33.957 το 2024.

Νέες θέσεις εργασίας και αυξήσεις μισθών

Κατά τη διάρκεια του 2025, η εταιρεία δημιούργησε περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας και διέθεσε συνολικά €38,7 εκατ. σε παροχές και πρωτοβουλίες για τους εργαζομένους της.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 προχώρησε επίσης σε μισθολογικές παρεμβάσεις συνολικού ύψους άνω των €22,2 εκατ., οι οποίες αφορούσαν περίπου 30.000 εργαζομένους.

Από την 1η Απριλίου, ο βασικός μισθός αυξήθηκε στα €1.000 για τους άγαμους και στα €1.060 για τους έγγαμους εργαζομένους. Με τη συμπλήρωση δύο ετών εργασίας, ο μισθός διαμορφώνεται στα €1.050 και στα €1.110 αντίστοιχα.

Επενδύσεις σε καταστήματα και logistics

Το επενδυτικό πρόγραμμα του 2025 επικεντρώθηκε στην επέκταση του δικτύου, με τη λειτουργία τριών νέων καταστημάτων στην Πάτμο, στο Κρανίδι και στο Παραλίμνιο Ιωαννίνων, καθώς και στην ανάπτυξη υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στα σημαντικότερα έργα περιλαμβάνονται η κατασκευή Κέντρου Διανομής Ξηρού Φορτίου 75.000 τ.μ. στη Φούσα Ασπροπύργου και νέου Κέντρου Διανομής Παραγγελιών eMarket στα Σπάτα.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στα καταστήματα και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις.

Για την περίοδο 2026-2027, η επιχείρηση σχεδιάζει να διατηρήσει τις ετήσιες επενδύσεις στα επίπεδα του 2025. Ήδη δημιούργησε δύο νέα καταστήματα στη Γλυφάδα και στο Βαθύ Σάμου, ενώ δύο καταστήματα franchise στην Πάρο μετατράπηκαν σε εταιρικά.

Το νέο μοντέλο Food to Go

Την άνοιξη του 2026 η εταιρεία παρουσίασε το νέο μοντέλο καταστημάτων Food to Go, το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά σε τέσσερα σημεία: στο Σύνταγμα, στους Αμπελοκήπους, στο Μαρούσι και στο Κουκάκι.

Τα καταστήματα διαθέτουν, μεταξύ άλλων, έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια.

Η επέκταση του μοντέλου σχεδιάζεται να γίνει τόσο μέσω νέων πιλοτικών καταστημάτων όσο και με δικαιόχρηση σε εργαζομένους της εταιρείας και επαγγελματίες της εστίασης.

Τα επόμενα επενδυτικά έργα

Στον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου περιλαμβάνεται η δημιουργία Food Hall στον Ρέντη, το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει ως το μεγαλύτερο του είδους του στην Ελλάδα.

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή νέου Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, συνολικής έκτασης 45.000 τ.μ., στη Φούσα Ασπροπύργου.

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη τη δημιουργία και ανακαίνιση καταστημάτων, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη του Food to Go.

Capital.gr