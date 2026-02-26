Με ρυθμούς ταχύτερους από την αγορά κινήθηκε και το 2025 ο όμιλος Σκλαβενίτης, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να προσεγγίζει τα 6 δισ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στην οργανωμένη λιανική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κοντά στο 8%, όταν η συνολική αγορά των σούπερ μάρκετ ενισχύθηκε κατά 6,1%, βάσει στοιχείων της Circana. Η επίδοση αυτή μεταφράζεται σε νέα άνοδο του μεριδίου αγοράς του Σκλαβενίτη, το οποίο προσεγγίζει πλέον το 37%.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η ανάπτυξη του κλάδου το 2025 στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των ποσοτήτων και λιγότερο στις ανατιμήσεις, οι οποίες περιορίστηκαν περίπου στο 1,5%. Σε αυτό το περιβάλλον, ο όμιλος κατάφερε να ενισχύσει τη δυναμική του, διευρύνοντας τη πελατειακή του βάση.

Επενδύσεις άνω των 350 εκατ. ευρώ στη διετία

Με αφετηρία τις ισχυρές επιδόσεις, ο Σκλαβενίτης υλοποιεί εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2027, με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι υποδομές logistics, η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και η ανάπτυξη νέων εμπορικών formats.

Κομβικό έργο αποτελεί η δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής έτοιμων γευμάτων στη Μαγούλα Αττικής, επένδυση άνω των 100 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η μονάδα θα έχει δυναμικότητα έως 250.000 μερίδων ημερησίως, στηρίζοντας τη στρατηγική διεύρυνσης στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των έτοιμων φαγητών.

Παράλληλα, προχωρά η ανάπτυξη νέου κέντρου διανομής ψυχρού φορτίου στον Ασπρόπυργο, επιφάνειας 45.000 τ.μ., με ορίζοντα λειτουργίας το 2027, ενισχύοντας περαιτέρω την εφοδιαστική αλυσίδα του ομίλου.

Πότε ξανανοίγει η Σπιτική Κουζίνα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης, ο όμιλος προχωρά σε restart της “Σπιτικής Κουζίνας”, με το πρώτο κατάστημα να προγραμματίζεται να ανοίξει πιλοτικά προς τα τέλη Μαρτίου στην Αθήνα. Το τελικό concept βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση, καθώς εξετάζονται η εμπορική ταυτότητα, η διάρθρωση των σημείων και το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο.

Η διοίκηση αναμένεται να κινηθεί αρχικά με περιορισμένο αριθμό καταστημάτων, ώστε να αξιολογηθεί η απόδοση του εγχειρήματος πριν από ενδεχόμενη ευρύτερη ανάπτυξη, πιθανόν και εκτός Αττικής. Υπενθυμίζεται ότι ο Σκλαβενίτης απέκτησε το δίκτυο των 25 σημείων της Σπιτικής Κουζίνας, τα οποία διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία τους το φθινόπωρο του 2025, με στόχο τον πλήρη επανασχεδιασμό τους.

Food Hall στον Ρέντη και νέα formats

Στα μεγάλα έργα περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου της Πίτσος στον Ρέντη, όπου κατασκευάζεται πολυλειτουργικό συγκρότημα με υπεραγορά, χώρους εστίασης, εκδηλώσεων και παιδότοπο. Η έναρξη λειτουργίας τοποθετείται χρονικά στο 2027.

Το project εντάσσεται στη στρατηγική δημιουργίας νέων προορισμών αγορών και κατανάλωσης, διευρύνοντας το παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ.

Με αυξανόμενο μερίδιο αγοράς, ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα σε εξέλιξη, ο όμιλος Σκλαβενίτης επιδιώκει να διατηρήσει τη δυναμική του, επεκτείνοντας την παρουσία του σε νέους τομείς που συνδέονται με τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες.