Σαν ασανσέρ ανεβοκατεβαίνουν οι προβλέψεις και τα “στοιχήματα” για τα επιτόκια της ΕΚΤ. Η εκεχειρία, τα άλλαξε όλα ξανά από την αρχή και έσβησε το σενάριο της άμεσης αύξησης αυτό το μήνα, τον Απρίλιο, στη σύνοδο της 30ης Απριλίου. Αντίθετα, η πρώτη αύξηση 0,25% βλέπουν οι περισσότεροι ότι μπορεί να γίνει τον Ιούνιο και υπάρχει ευρύτερη συναίνεση από οίκους, εργαλεία και στοιχήματα για αυτό.

Για τη συνέχεια, υπάρχει μεγάλη διχογνωμία και αβεβαιότητα για το τι θα πράξει η ΕΚΤ. Οι νέες προβλέψεις θέλουν μία πρώτη αύξηση τον Ιούνιο. Η δεύτερη αύξηση είναι αβέβαιη για τον Ιούλιο. Ο Ιούλιος θα είναι ο κρίσιμος μήνας για τη δεύτερη αύξηση. Τα ποσοστά είναι μοιρασμένα κι όταν κλείνουν προς μία πλευρά, είναι η διατήρηση κι όχι η αύξηση επιτοκίων. Αν γίνει δεύτερη αύξηση φαίνεται τώρα ότι θα είναι τον Ιούλιο, γιατί αν αποφευχθεί τότε, τα ποσοστά μειώνονται στο επόλενο διάστημα.

Οι προβλέψεις είναι διχασμένες για τη δεύτερη αύξηση και δίνουν αυτή την εικόνα, επειδή οι αγορές εκτιμούν η ΕΚΤ θα έχει αρκετά στοιχεία για να πάρει απόφαση τον Ιούνιο κι ακόμα περισσότερο τον Ιούλιο. Το ECB Watch Tool αλλά και το Polymarket δεν δίνει πάντως για την ώρα δεύτερη αύξηση. Μόνο μία αύξηση βλέπουν, το δεύτερο μέχρι τον Ιούλιο και όχι μακρύτερα.

Οι προβλέψεις ανά σύνοδο της ΕΚΤ με βάση το εργαλείο ECB Watch Tool, που χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία με το εργαλείο της ΕΚΤ δίνουν τα εξής ποσοστά:

-Στις 30 Απριλίου με πιθανότητα 70% τα επιτόκια θα μείνουν αμετάβλητα. Μόνο 30% είναι οι πιθανότητες για αύξηση.

-Στις 11 Ιουνίου, προβλέπεται η πρώτη αύξηση 0,25% με ποσοστό πιθανοτήτων 60,4%,

-Στις 23 Ιουλίου τα ποσοστά είναι μοιρασμένα. Η πρόβλεψη για νέα αύξηση 0,25% έχει πιθανότητες 43,1% ενώ πιθανότητες 36,9% έχει η περίπτωση να μείνουν τα επιτόκια στο 2,25%.

-Στη σύνοδο στις 10 Σεπτεμβρίου ο πιθανότητες για δεύτερη αύξηση 0,25% είναι μικρότερη, με ποσοστό 0,40% και η παραμονή στο 2,25% έχει ποσοστό 22,6%. Ουσιαστικά η αγορά βλέπει ότι αν δεν γίνει δεύτερη αύξηση μέχρι τον Ιούνιο, οι πιθανότητες μειώνονται στη συνέχεια.

-Ακόμα λιγότερες είναι οι πιθανότητες για δεύτερη αύξηση 0,25% τον Οκτώβριο. Το ποσοστό είναι 35,3%.

Τι δίνει το Polymarket

Το στοίχημα του Polymarket (trader consensus), κινείται ακριβώς στο μοτίβο του εργαλείου ECB Watch Tool, με λίγο διαφορετικά ποσοστά. Βλέπει τα επιτόκια σταθερά με ποσοστό 86% και μόνο 14% για πρώτη αύξηση 0,25% για τον Απρίλιο.

Τον Ιούνιο συναινεί επίσης ότι πάμε για την πρώτη αύξηση με ποσοστό 64,5% και πιθανότητες 28% να παραμείνουν τα επιτόκια σταθερά.

Για τον Ιούλιο, τα ποσοστά για δεύτερη αύξηση ή διατήρηση των επιτοκίων, είναι απολύτως μοιρασμένα: 50%-50%.

Τι λένε οι οίκοι

-Η ING, πιστεύει ότι η ΕΚΤ θα περιμένει για την πρώτη αύξηση μέχρι τον Ιούνιο. “Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι σε αυτό το στάδιο, η χάραξη πολιτικής της ΕΚΤ αφορά περισσότερο τη διαχείριση των προσδοκιών. Προς το παρόν, η εικόνα που παρουσιάζουν τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια Swap πληθωρισμού παραμένει σχετικά ευνοϊκή. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει καθώς εξελίσσεται η κρίση.

Η προσφυγή των τραπεζών σε ρευστότητα από την ΕΚΤ δεν παρουσιάζει ουσιαστική αλλαγή εν μέσω γεωπολιτικής αναταραχής. Η πραγματική προσφυγή των τραπεζών στις πράξεις ρευστότητας της ΕΚΤ αυξήθηκε για λίγο σε ένα ακόμη μέτριο ποσό των 17 δισ. ευρώ, αλλά ακόμη και αυτό σχετιζόταν περισσότερο με το τέλος του τριμήνου παρά με οτιδήποτε άλλο, και οι όγκοι στη συνέχεια επέστρεψαν στο εύρος των 11 δισ. ευρώ στο οποίο έχουμε συνηθίσει. Η χρηματοδότηση από την αγορά εξακολουθεί να είναι φθηνότερη από την ΕΚΤ”.

-Goldman Sachs: Αναθεώρησε ελαφρώς, βλέποντας πλέον την πρώτη αύξηση τον Ιούνιο αντί για τον Απρίλιο, λόγω της εκεχειρίας.

-Nordea: Κινείται σταθερά σε δική της σφαίρα, παραμένει ο πιο “γερακίσιος” οίκος, προβλέποντας τέσσερις αυξήσεις με εκεχειρία ή χωρίς.

capital.gr