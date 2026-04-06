Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία για τα μέσα επιτόκια καταθέσεων και δανείων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τον Φεβρουάριο του 2026, καταγράφοντας μειώσεις σε βασικές κατηγορίες δανεισμού, ενώ την ίδια ώρα τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε οριακή μείωση στο 1,19%, από 1,20% τον προηγούμενο μήνα. Αντίστοιχα, το επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες μειώθηκε στο 1,19%, από 1,34% τον Ιανουάριο.

Στα δανειστικά επιτόκια, το επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια υποχώρησε στο 7,12%, σε σύγκριση με 7,20% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο για δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε στο 4,22% από 4,32%, ενώ για ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο 4,15%, από 4,34% τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων των τραπεζών περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες, όπως δάνεια για πρώτη κατοικία ή εξοχική κατοικία, οι οποίες φέρουν διαφορετικό ρίσκο και επιτόκιο. Ως αποτέλεσμα, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου μπορεί να αλλάζει από μήνα σε μήνα και να επηρεάζει το σταθμικό μέσο επιτόκιο, ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολές στην επιτοκιακή πολιτική των τραπεζών.

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά νέα δάνεια, τον Φεβρουάριο του 2026 αυξήθηκαν στα 328,7 εκατ. ευρώ, από 247,3 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Το σύνολο των νέων δανείων ανήλθε σε 435,1 εκατ. ευρώ, έναντι 495,9 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα 20,1 εκατ. ευρώ, από 18,9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Τα καθαρά νέα στεγαστικά δάνεια για αγορά κατοικίας ανήλθαν σε 115,1 εκατ. ευρώ, από 95,7 εκατ. ευρώ.

Άνοδο κατέγραψαν επίσης τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Για ποσά μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν στα 47,5 εκατ. ευρώ, από 40,1 εκατ. ευρώ, ενώ για ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα 137,3 εκατ. ευρώ, από 88,1 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με την υπόλοιπη ευρωζώνη, η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι τα επιτόκια δανείων στην Κύπρο για υφιστάμενα υπόλοιπα πλησιάζουν πλέον τον αντίστοιχο διάμεσο όρο. Το περιθώριο έχει ουσιαστικά μηδενιστεί για τα νοικοκυριά, ενώ περιορίζεται στο 0,4% για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Αντίστοιχα, στα νέα δάνεια, τα κυπριακά επιτόκια κινούνται σε συγκρίσιμα επίπεδα με τον διάμεσο της ευρωζώνης. Για τα νέα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά, το περιθώριο διαμορφώνεται στο -0,4%, δηλαδή κάτω από τον διάμεσο της ευρωζώνης, ενώ για τα νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες το περιθώριο ανέρχεται στο 0,3%.

Διαφορετική είναι η εικόνα στα καταθετικά επιτόκια, καθώς η Κύπρος εξακολουθεί να καταγράφει τα χαμηλότερα επίπεδα στην ευρωζώνη τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις νέες καταθέσεις. Η Κεντρική Τράπεζα αποδίδει εν μέρει αυτή την εικόνα στην υψηλή ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών, που συγκαταλέγεται στις υψηλότερες της ευρωζώνης, αλλά και στο μικρό μέγεθος της τοπικής τραπεζικής αγοράς.

Όπως αναφέρεται, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στην Κύπρο διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στο 330%, έναντι διαμέσου 186% και μέσου όρου 163% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2025.

Η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει επίσης ότι η μετακύλιση των αυξήσεων και μειώσεων επιτοκίων στις νέες καταθέσεις στην Κύπρο παραμένει αδύναμη σε σχέση με σχεδόν όλες τις άλλες χώρες της ευρωζώνης, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Σε ό,τι αφορά το είδος επιτοκίου στα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας, το ποσοστό των νέων στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο έχει μειωθεί έντονα τα τελευταία χρόνια. Από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022, υποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026 στο 15,7%, επίπεδο κοντά στον διάμεσο της ευρωζώνης.

Αντίστοιχα, το ποσοστό των νέων δανείων προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που παρέχονται με κυμαινόμενο επιτόκιο έχει υποχωρήσει στο 53,4%, από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022, κινούμενο πλέον κάτω από τον διάμεσο της ευρωζώνης.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, ενδέχεται να αντανακλά αλλαγή στη συμπεριφορά των δανειοληπτών ως προς τον επιτοκιακό κίνδυνο, στοιχείο που, όπως υπογραμμίζεται, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών.