Πλοία κατάφεραν να διασχίσουν το αποκλεισμένο Στενό του Ορμούζ με απενεργοποιημένα τα συστήματα εντοπισμού (AIS), σβηστά φώτα πλοήγησης και ορισμένα με οδηγίες από τον αμερικανικό στρατό εν μέσω ασφυκτικών περιορισμών και ελέγχων από το Ιράν, μεταδίδει η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ΗΠΑ συμβουλεύουν τα πλοία που είναι φορτωμένα με πετρέλαιο ή υγροποιημένο φυσικό αέριο για το πότε θα πρέπει να σβήσουν τα φώτα για να αποφύγουν τον εντοπισμό και πιθανές επιθέσεις από ιρανικές δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι η απενεργοποίηση των συστημάτων καθιστούν τα πλοία πιο δύσκολο να εντοπιστούν ηλεκτρονικά και λιγότερο ευάλωτα σε ιρανικές επιθέσεις.

Για να πλοηγηθούν στο στενό, ορισμένα πλοία παραμένουν σε επαφή με στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι οποίοι χρησιμοποιούν ραντάρ, drones και άλλα εργαλεία για να παρακολουθούν την κυκλοφορία και να τα βοηθήσουν να διέλθουν με ασφάλεια.

Ένα από τα πλοία που διέσχισε το στενό με αυτόν τον τρόπο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ήταν ένα ελληνικό πετρελαιοφόρο που μετέφερε δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, αναφέρει η εφημερίδα. Φέρεται να είχε παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο από τις αρχές Μαρτίου, ωστόσο ταξίδεψε κατά μήκος των ακτών του Ομάν και τώρα βρίσκεται καθ’ οδόν με προορισμό την Ινδία.

