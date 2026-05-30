Μια ισχυρή αμμοθύελλα έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου την περιοχή του Ρατζαστάν στην Ινδία, προκαλώντας εντυπωσιακές αλλά και επικίνδυνες σκηνές, με τον ουρανό να καλύπτεται πλήρως από μια πυκνή σκόνη και τη μέρα να μετατρέπεται σχεδόν σε νύχτα.

Η «καταιγίδα σκόνης» έγινε γύρω στις 14:00 τοπική ώρα, με τις πιο έντονες επιπτώσεις να καταγράφονται στο Τσούρου και σε γειτονικές περιοχές, όπου η ορατότητα μειώθηκε σε μόλις λίγα μέτρα.

Οχήματα ακινητοποιήθηκαν ή κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ οδηγοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τα φώτα των αυτοκινήτων τους μέρα μεσημέρι εξαιτίας της σκόνης.

Massive dust storm hits Lunkaransar, Rajasthan, India 🇮🇳 (30.05.2026) pic.twitter.com/DpY1spjK77 — Disaster News (@Top_Disaster) May 30, 2026

Σύμφωνα με μετεωρολογικά δεδομένα, οι άνεμοι έφτασαν σχεδόν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, με το φαινόμενο να διαρκεί περίπου μισή ώρα, ήταν όμως αρκετή για να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση. Κάτοικοι και επαγγελματίες αναζήτησαν άμεσα καταφύγιο σε κλειστούς χώρους για να προστατευτούν από την ένταση των ανέμων και τη στροβιλισμένη σκόνη.

WATCH: Apocalyptic sandstorm engulfs parts of Rajasthan, India pic.twitter.com/zKFrt59i02 May 30, 2026

Η αμμοθύελλα ακολουθήθηκε από βροχοπτώσεις σε τμήματα της περιοχής του Τσούρου, προσφέροντας προσωρινή ανακούφιση από την παρατεταμένη ζέστη. Στο Σαρνταρσάχαρ και στις γύρω περιοχές, οι μετεωρολογικές αρχές κατέγραψαν πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς Κελσίου.

