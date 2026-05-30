Η Κίνα προειδοποίησε ότι ενδέχεται να κινηθεί με εμπορικές έρευνες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Βρυξέλλες εξετάζουν την περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών εμπορικής άμυνας. Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει ξανά το θερμόμετρο στις σχέσεις των δύο μεγάλων οικονομικών δυνάμεων, με επίκεντρο τις επιδοτήσεις, τις εισαγωγές και τον ανταγωνισμό σε στρατηγικούς βιομηχανικούς κλάδους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με τον κρατικό τηλεοπτικό φορέα της Κίνας προειδοποίησε ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να ξεκινήσει έρευνες για διακρίσεις και για ζητήματα ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος των κινεζικών αντιδράσεων είναι το λεγόμενο «εργαλείο υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο προτεινόμενος αυτός μηχανισμός θα επιτρέπει στις Βρυξέλλες να περιορίζουν τις εισαγωγές και να επιβάλλουν δασμούς σε ολόκληρους κλάδους, εφόσον διαπιστώνεται ότι ξένα προϊόντα ωφελούνται από εκτεταμένες κρατικές επιδοτήσεις.

Παρότι το μέτρο δεν κατονομάζει επισήμως την Κίνα, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει κυρίως κινεζικές εξαγωγές σε τομείς υψηλής στρατηγικής σημασίας, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, ο χάλυβας και τα φωτοβολταϊκά πάνελ.

Η προειδοποίηση του Πεκίνου ήρθε την ώρα που Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συζητούν την ενίσχυση του ευρωπαϊκού οπλοστασίου για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Σύμφωνα με κοινό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Dow Jones Newswires, πέντε κράτη-μέλη, ανάμεσά τους η Γαλλία, η Ισπανία και η Ολλανδία, καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις έρευνες για πιθανές αθέμιτες πρακτικές, να υιοθετήσει πιο δυναμική στάση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και να ενισχύσει τους πόρους της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των εμπορικών κανόνων.

Ο επίτροπος Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στεφάν Σεζουρνέ, είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να επεκτείνουν τη χρήση ποσοστώσεων και δασμών, με στόχο την προστασία ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τομείς των χημικών προϊόντων και των καθαρών τεχνολογιών, που δέχονται έντονο ανταγωνισμό από κινεζικές επιχειρήσεις με κρατική στήριξη.

Ο λογαριασμός του κινεζικού κρατικού μέσου ενημέρωσης κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ακολουθεί ολοένα και πιο συγκρουσιακή εμπορική πολιτική έναντι της Κίνας. Στο ίδιο πλαίσιο επικαλέστηκε και τον ευρωπαϊκό Νόμο Επιτάχυνσης της Βιομηχανίας, τον οποίο το Πεκίνο αντιμετωπίζει ως εχθρικό μέτρο.

Το νέο επεισόδιο προστίθεται σε μια ευρύτερη αλυσίδα εμπορικών αντιπαραθέσεων και ανταποδοτικών κινήσεων που έχουν επιβαρύνει τα τελευταία χρόνια τις σχέσεις Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.