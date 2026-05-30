Ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση της ετοιμόρροπης οικίας, της οποίας τμήμα τοίχου και οροφής κατέρρευσε την περασμένη Δευτέρα, ανέφερε ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας.

Πρόσθεσε ότι «την Πέμπτη άρχισε η κατεδάφιση της συγκεκριμένης οικίας, στην οποία διέμεναν τρεις γυναίκες, που ευτυχώς κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα, χωρίς να έχουμε οποιεσδήποτε τραγικές καταστάσεις. Η κατεδάφιση ολοκληρώθηκε χθες, Παρασκευή» είπε και σημείωσε πως «την ερχόμενη εβδομάδα θα κατεδαφιστεί η οικία στη περιοχή Σωτήρος, της οποίας κατέρρευσε η οροφή την περασμένη εβδομάδα».

Επίσης είπε ότι θα κατεδαφιστεί και η διπλανή της κατοικία, η οποία δεν υπήρχε ούτε στο αρχείο που έλαβε ο ΕΟΑ από τον Δήμο Λάρνακας, ούτε στον οπτικό έλεγχο που διενήργησαν πρόσφατα ιδιώτες μελετητές και λειτουργοί του Οργανισμού σε δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές. «Βάση του συγκεκριμένου οπτικού ελέγχου έγινε επικαιροποίηση του σχετικού αρχείου, με τις δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές να ανέρχονται στις 25» συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ο κ. Χατζηχαραλάμπους «προχωρούμε εντατικά με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτουμε στην προσπάθεια μας να διασφαλιστεί η επικινδυνότητα των κτιρίων και να γίνει άρση εκεί και όπου απαιτείται».

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ ερωτήθηκε και για την ετοιμόρροπη πολυκατοικία στην περιοχή Φανερωμένης, στην οποία ο Οργανισμός προχώρησε στις 20 Μαΐου, σε τοιχοκόλληση ειδοποίησης, με την οποία ενημέρωνε τους ενοίκους ότι θα πρέπει σε τρεις μέρες να εκκενώσουν τους εσωτερικούς χώρους.

Οι σαράντα συνολικά ένοικοι της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, ανέφερε «εγκατέλειψαν τα διαμερίσματα τους και βρήκαν στέγη σε άλλους χώρους, ωστόσο οι ιδιοκτήτες της δεν προχώρησαν σε σφράγισμα του κτιρίου». «Ο ΕΟΑ Λάρνακας σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, θα προχωρήσουμε στο σφράγισμα και την περίφραξη του κτιρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των περαστικών» είπε.

Παράλληλα, συνέχισε «θα προχωρήσουμε και με τη λήψη νομικών μέτρων, ώστε σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες του κτιρίου δεν το σφραγίσουν, να μπορεί ο Οργανισμός να προχωρήσει με τη λήψη συγκεκριμένων ενεργειών, για να επιτευχθεί το ζητούμενο».

Σε παρατήρηση ότι τα νομικά μέτρα ενδεχομένως να πάρουν αρκετό χρόνο, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «ακριβώς γι’αυτό θα προχωρήσουμε με τα συγκεκριμένα μέτρα, ούτως ώστε να δώσουμε χρόνο στους ιδιοκτήτες να σφραγίσουν το κτίριο. Θα προσπαθήσουμε μέσω των νομικών μέτρων να εξασφαλίσουμε διάταγμα ούτως ώστε ο Οργανισμός να κάνει κατοχή του κτιρίου».

Σε σχετική ερώτηση ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας απάντησε πως «χθες Παρασκευή προχωρήσαμε στην αποστολή επιστολής στην δεύτερη πολυκατοικία που βρίσκεται στην περιοχή Χρυσοπολίτισσας, στην οποία όμως δεν θα ζητήσουμε εκκένωση από τους διαμένοντες. Θα δώσουμε προειδοποίηση μιας εβδομάδας στους ιδιοκτήτες για να προχωρήσουν με τα απαραίτητα μέτρα, με στόχο την άρση της επικινδυνότητας του κτιρίου».

Επίσης, συνέχισε «την ερχόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε στην αποστολή επιστολής στους ιδιοκτήτες άλλων τεσσάρων πολυκατοικιών. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η πολυκατοικία, από μπαλκόνια της οποίας πήδηξαν την Τετάρτη το πρωί, τρεις αλλοδαποί, προκειμένου να αποφύγουν έλεγχο από μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 34χρονος από το Κονγκό».

Σε άλλη ερώτηση, απάντησε πως «οι ιδιοκτήτες όλων των οικοδομών, έχουν την ευθύνη και πρέπει να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων για άρση της επικινδυνότητας των περιουσιών τους και στις απαραίτητες εργασίες για επιδιόρθωση των κτιρίων προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος για τους ενοίκους τους».

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι των δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών, σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους «είναι και ότι οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι κατοικούν στα διαμερίσματα, τα οποία στις πλείστες των περιπτώσεων, τα ενοικιάζουν. Επίσης καθίσταται απόλυτα αναγκαίο οι ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών και κατοικιών, να προχωρήσουν άμεσα στις επιδιορθώσεις που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο, ο Επαρχιακός Οργανισμός να πάρει οποιαδήποτε μέτρα, εναντίον τους».

Εξήγησε επίσης πως «μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνεται διοικητικό πρόστιμο που ανέρχεται στις 20.000 ευρώ και έχουμε πρόθεση να προχωρήσουμε να το επιβάλλουμε εκεί και όπου απαιτείται».

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον σε περίπτωση που χρειαστεί, ο Οργανισμός θα ζητήσει και τη βοήθεια της Αστυνομίας, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία αλλά και τον Δήμο Λάρνακας. Εκεί και όπου απαιτείται θα συνεργαστούμε μαζί τους προκειμένου να διασφαλίσουμε το ζητούμενο που δεν είναι άλλο από την ασφάλεια των πολιτών» κατέληξε.

ΚΥΠΕ