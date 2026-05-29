Δεν διενεργείται εσωτερική διερεύνηση σε σχέση με τον θάνατο αλλοδαπού, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν έπεσε από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) στη Λάρνακα, δήλωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας, Ιωάννης Καπνουλλάς, σημειώνοντας ότι διερευνάται υπόθεση αφύσικου θανάτου και ότι η υπόθεση θα τεθεί ενώπιον θανατικού ανακριτή.

Όπως ανέφερε ο κ. Καπνουλλάς, «από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος, σχηματίζεται φάκελος, λαμβάνονται καταθέσεις και η διαδικασία οδηγείται υποχρεωτικά ενώπιον δικαστηρίου μέσω θανατικής ανάκρισης».

Δίνουν καταθέσεις οι αστυνομικοί

Πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση ήδη δίνουν καταθέσεις, οι οποίες θα ενσωματωθούν στον φάκελο της υπόθεσης, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν γίνεται καμιά εσωτερική διερεύνηση με αυτή την έννοια, αλλά γίνεται διερεύνηση υπόθεσης αφύσικου θανάτου».

Αναφερόμενος στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας είπε ότι οι αστυνομικοί δεν είχαν εισέλθει σε διαμέρισμα, ούτε βρίσκονταν κοντά στα τρία πρόσωπα που έπεσαν από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας.

«Το περιστατικό έγινε κατά την είσοδο των αστυνομικών στους κοινόχρηστους χώρους. Δεν βρίσκονταν σε δωμάτιο, ούτε οι αστυνομικοί μπήκαν σε δωμάτιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι αστυνομικοί δεν ήταν καν κοντά τους εκείνη τη στιγμή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τρία πρόσωπα φαίνεται να αντέδρασαν μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία της Αστυνομίας, ενώ σημείωσε ότι «προφανώς κάποιος φώναξε ‘αστυνομία’».

Ο κ. Καπνουλλάς ανέφερε ακόμα ότι οι εμπλεκόμενοι ήταν απορριφθέντες αιτητές ασύλου, οι οποίοι παρέμεναν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεών τους.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι δεν είχαν προηγούμενη εμπλοκή με την Αστυνομία ούτε διέπραξαν ποινικά αδικήματα.

«Ήταν άτομα που είχαν υποβάλει αίτηση ασύλου, ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες και σε κάποια φάση οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν. Έκτοτε παρέμειναν παράνομα», είπε.

Όπως πρόσθεσε, ο αποβιώσας -σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Αστυνομίας- διέμενε παράνομα στην Κύπρο εδώ και περίπου δύο χρόνια, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες να ενημερωθούν οι οικείοι του μέσω της επίσημης οδού», σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει μέσω των αρμόδιων κρατικών αρχών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

«Σύνηθες φαινόμενο» οι προσπάθειες διαφυγής σε επιχειρήσεις της ΥΑΜ

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας χαρακτήρισε, εξάλλου, «σύνηθες φαινόμενο» τις προσπάθειες αλλοδαπών να διαφύγουν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της ΥΑΜ, ακόμη και πηδώντας από μπαλκόνια ή παράθυρα.

«Αν το ψάξετε, θα δείτε ότι είναι συχνό φαινόμενο άτομα να πηδούν από παράθυρα ή μπαλκόνια για να αποφύγουν σύλληψη», ανέφερε, παραπέμποντας σε άλλο περιστατικό που σημειώθηκε πριν περίπου έναν μήνα στη Λάρνακα, όταν άνδρας και γυναίκα τραυματίστηκαν σοβαρά πέφτοντας από όροφο κατά τη διάρκεια άλλης επιχείρησης.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσον η παρουσία της Αστυνομίας οδηγεί ορισμένα πρόσωπα σε ακραίες αντιδράσεις, ο κ. Καπνουλλάς απάντησε ότι ακριβώς για αυτό τον λόγο οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται πλέον πρωινές ώρες και με το φως της ημέρας.

«Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 9 το πρωί, στο φως. Δεν έγινε νυχτερινή επιχείρηση ή ενέδρα», είπε, προσθέτοντας ότι «ακριβώς για να αποφεύγονται τέτοιες συμπεριφορές ή αντιδράσεις, επιλέγονται ώρες με πλήρη ορατότητα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά την επιχείρηση συμμετείχαν τόσο αστυνομικοί με πολιτικά, όσο και ένστολοι αστυνομικοί, οι οποίοι έφεραν εμφανή διακριτικά.

Ο κ. Καπνουλλάς υποστήριξε επίσης ότι η Αστυνομία αποφεύγει να εισέρχεται σε διαμερίσματα κατά τη διάρκεια τέτοιων επιχειρήσεων, ακριβώς για να περιοριστεί ο κίνδυνος ακραίων αντιδράσεων.

«Δεν χρησιμοποιήθηκαν εντάλματα για να μπουν σε διαμερίσματα. Οι έλεγχοι γίνονταν σε πρόσωπα που κινούνταν στους κοινόχρηστους χώρους», ανέφερε.

Ερωτηθείς κατά πόσον εξετάζεται επιχειρησιακό λάθος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας είπε ότι «το γεγονός ότι τα άτομα έπεσαν από όροφο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υπήρξε επιχειρησιακό λάθος», προσθέτοντας ότι κάθε επιχείρηση αξιολογείται εκ των υστέρων, ώστε να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

«Όταν κάποιος αποφασίσει να πηδήξει από τέτοιο ύψος, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προληφθεί», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι ο αλλοδαπός υπέκυψε στα τραύματά του το βράδυ της Τετάρτης στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροτομής, ο θάνατός του προήλθε συνεπεία βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης.

Εξάλλου, οι άλλοι δύο τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Ο αποβιώσας καταγόταν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και είχε γεννηθεί το 1992.

Από την επιχείρηση έγιναν συνολικά 22 συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με τον κ. Καπνουλλά η επιχείρηση δεν περιοριζόταν μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά αφορούσε ολόκληρη τη Λάρνακα.

ΚΥΠΕ