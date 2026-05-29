Αντιμέτωπος με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία του Ανδρέα Κουζούπη και του 38χρονου Σλοβάκου David Chmelar, μετά την παραδοχή ενοχής σε δύο κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού. Τα δυο θύματα είχαν εντοπιστεί απανθρακωμένα στις 30 Ιουλίου 2024 μέσα σε όχημα, σε χωματόδρομο στην περιοχή Ληστρόβουνος της επαρχίας Λεμεσού, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε το παγκύπριο.

Κατά τη σημερινή διαδικασία (29/5) ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, εκτέθηκαν τα γεγονότα της υπόθεσης από την Κατηγορούσα Αρχή, την οποία εκπροσωπεί ο Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αριστείδης. Όπως αναφέρθηκε, ο δεύτερος κατηγορούμενος, μετά την παραδοχή και την επιβολή της ποινής του, θα κληθεί ως μάρτυρας κατηγορίας. Το Κακουργιοδικείο όρισε την επόμενη δικάσιμο στις αρχές του επόμενου μήνα για επιβολή της ποινής στον δεύτερο κατηγορούμενο

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στις 30 Ιουλίου 2024 και μετά τις 23:00, ο δεύτερος κατηγορούμενος, μαζί με άλλο πρόσωπο, μετέβησαν με αυτοκίνητο στην περιοχή όπου βρίσκεται η δεξαμενή νερού στο χωριό Αρακαπάς, στην επαρχία Λεμεσού. Κατά τη μετάβασή τους στο συγκεκριμένο σημείο, τα πιο πάνω πρόσωπα είχαν στην κατοχή τους κυνηγετικό όπλο.

Στη συνέχεια και περί ώρα 23:30, στο ίδιο σημείο μετέβη, κατόπιν προηγηθείσας συνεννόησης με το πρόσωπο που αναφέρεται πιο πάνω, ο Ανδρέας Κουζούπης μαζί με τον David Chmelar. Οι δύο επέβαιναν σε όχημα, το οποίο οδηγούσε ο David Chmelar.

Κατά τη συνάντηση των πιο πάνω προσώπων, ο δεύτερος κατηγορούμενος μαζί με το άλλο πρόσωπο, ενεργώντας από κοινού, φόνευσαν τον Ανδρέα Κουζούπη και τον David Chmelar. Ειδικότερα, ο δεύτερος κατηγορούμενος μαζί με άλλο πρόσωπο, όπως είχε προμελετηθεί, φόνευσαν τα δύο θύματα, τα οποία δέχθηκαν διαδοχικούς πυροβολισμούς με κυνηγετικό όπλο στην περιοχή της κεφαλής. Διευκρινίζεται ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος δεν ήταν το πρόσωπο που χειρίστηκε το κυνηγετικό όπλο κατά τον χρόνο θανάτωσης των θυμάτων.

Το όχημα εντός του οποίου βρίσκονταν οι σοροί των δύο θυμάτων, μεταφέρθηκε από τον δεύτερο κατηγορούμενο και το προαναφερθέν άλλο πρόσωπο στην περιοχή Ληστρόβουνος, στην επαρχία Λεμεσού, όπου το έσπρωξαν σε χωμάτινο κατηφορικό παράδρομο του δρόμου Παρεκκλησιάς – Κελλακίου. Το όχημα προσέκρουσε σε δέντρο και ακινητοποιήθηκε.

Ακολούθως, αφού προμηθεύτηκαν εύφλεκτη ύλη, δηλαδή βενζίνη, ο δεύτερος κατηγορούμενος μαζί με το άλλο πρόσωπο έθεσαν φωτιά στο όχημα, με αποτέλεσμα αυτό να καταστραφεί ολοσχερώς και οι σοροί των θυμάτων να απανθρακωθούν.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος συνελήφθη την 1η Αυγούστου 2024 και ώρα 20:45, κατόπιν εκτέλεσης δικαστικού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον του.

Η δικηγόρος αναμένεται να αγορεύσει κατά την επόμενη δικάσιμο, για περιορισμένους σκοπούς, καθώς ο νόμος προβλέπει μία και μοναδική ποινή, αυτή της ισόβιας κάθειρξης.