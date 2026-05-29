Για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών κατηγορείται ένας Έλληνας υπήκοος -η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν– όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Ο κατηγορούμενος είναι ο Ιωάννης Αϊδινίδης, 46 ετών, κάτοικος Μονάχου στη Γερμανία, ο οποίος διώκεται με βάση τον βρετανικό National Security Act. Η υπόθεση αφορά, κατά την αστυνομία, στοχοποίηση δημοσιογράφου που εργάζεται για το Iran International, περσόφωνο μέσο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι ο Αϊδινίδης τελεί υπό κράτηση από τη σύλληψή του στις 16 Μαΐου στο West Sussex, νοτιοδυτικά του Λονδίνου.

Η εξέλιξη εντάσσεται σε σειρά περιστατικών που έχουν συνδεθεί με το Iran International, το οποίο έχει δηλώσει ότι αντιμετωπίζει «διαρκή προσπάθεια εκφοβισμού» και απόπειρα «σιγής» της ανεξάρτητης περσόφωνης δημοσιογραφίας εκτός Ιράν. Στο πρόσφατο παρελθόν, δύο νεαροί άνδρες και ένας ανήλικος είχαν εμφανιστεί σε δικαστήριο στο Λονδίνο κατηγορούμενοι για απόπειρα εμπρησμού στα γραφεία του μέσου, ενώ έχει προηγηθεί και σοβαρό περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι σε δημοσιογράφο του καναλιού κοντά στην οικία του στο Λονδίνο, που ερευνήθηκε από τις βρετανικές αρχές.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών, η επικεφαλής της CTP London, Commander Helen Flanagan, αναγνώρισε ότι η υπόθεση «ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχία» στο Ηνωμένο Βασίλειο και ιδίως σε εργαζομένους περσόφωνων μέσων, σημειώνοντας ότι η αστυνομία συνεργάζεται με οργανισμούς και πρόσωπα για συμβουλές και υποστήριξη γύρω από ζητήματα ασφάλειας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι δεν εκτιμάται πως υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.

protothema.gr