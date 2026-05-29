Η απόφαση της Chevron να εισέλθει και στο Block 10 ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας ως ανερχόμενης περιοχής για έρευνες και πιθανή παραγωγή φυσικού αερίου, σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στο Ιόνιο και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η Chevron και η HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν αίτημα για τη συμμετοχή της αμερικανικής εταιρείας στην παραχώρηση του Block 10, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου. Παράλληλα, κατατέθηκε αίτημα προς την ΕΔΕΥΕΠ ώστε η Chevron να αναλάβει τον ρόλο του operator της παραχώρησης.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Chevron θα αποκτήσει ποσοστό 70% από τη HELLENiQ ENERGY, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, η αμερικανική εταιρεία θα ελέγχει το 70% και η HELLENiQ ENERGY το υπόλοιπο 30%, με τη Chevron να έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο του έργου.

Η εξέλιξη συνδέεται με την ευρύτερη κινητικότητα στο Ιόνιο, όπου προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027 η πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση σε μεγάλα βάθη στην Ελλάδα μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί από την κοινοπραξία Energean – ExxonMobil – HELLENiQ Energy στο Block 2 του Βορειοδυτικού Ιονίου. Στις 15 Απριλίου υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ της Energean και της Stena Drilling για το γεωτρύπανο που θα αναλάβει την αποστολή.

Η νέα κίνηση της Chevron θεωρείται από την αγορά ως ένδειξη ότι το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων για την ελληνική αγορά υδρογονανθράκων παραμένει ενεργό. Παράλληλα, έρχεται μετά την απόφαση της ExxonMobil να μην προχωρήσει στην επόμενη φάση ερευνών δυτικά της Κρήτης, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ανακατανέμουν διεθνώς τα επενδυτικά τους κεφάλαια ανάλογα με τις προτεραιότητες των χαρτοφυλακίων τους.

Στην περίπτωση της ExxonMobil, σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, προκρίθηκε η γεώτρηση στο Βορειοδυτικό Ιόνιο έναντι νέων τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών δυτικά της Κρήτης, οι οποίες θα καθυστερούσαν για ακόμη δύο ή τρία χρόνια μια πιθανή απόφαση γεώτρησης.

Η Chevron έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα, καθώς μαζί με τη HELLENiQ ENERGY έχει υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η επέκτασή της στο Block 10 ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Breitbart ότι «για πολλά χρόνια — για δεκαετίες — η Ελλάδα δεν είχε αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό υδρογονανθράκων». Όπως είχε επισημάνει, «τώρα είναι η στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη κινείται με επιταχυνόμενο ρυθμό προς αυτή την κατεύθυνση», σημειώνοντας ότι Chevron και ExxonMobil συμμετέχουν πλέον ενεργά στις ελληνικές έρευνες.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι το Block 10 βρίσκεται κοντά στην κρίσιμη απόφαση για γεώτρηση. Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, έχουν ολοκληρωθεί τα ερευνητικά προγράμματα της πρώτης και δεύτερης φάσης και απομένει η απόφαση για είσοδο στην τρίτη και τελευταία φάση, η οποία αφορά την εκτέλεση εξερευνητικής γεώτρησης.

Την ίδια ώρα, η ΕΔΕΥΕΠ εξετάζει αίτημα για 18μηνη παράταση της δεύτερης ερευνητικής φάσης, ώστε η υπό διαμόρφωση κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY να αξιολογήσει από κοινού όλα τα διαθέσιμα δεδομένα από τις δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, καθώς και τα στοιχεία από γειτονικές παραχωρήσεις.

Στην αγορά εκτιμάται ότι η ενδεχόμενη είσοδος της Chevron φέρνει πιο κοντά μια δεύτερη γεώτρηση στο Ιόνιο. Εφόσον οι αξιολογήσεις επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες των εταιρειών, η Ελλάδα θα μπορούσε τα επόμενα χρόνια να εισέλθει σε μια νέα φάση στον τομέα της ενέργειας.

Ψηλά ο πήχης για το Block 2

Οι μεγαλύτερες προσδοκίες συνδέονται με το Block 2 του Βορειοδυτικού Ιονίου, όπου η δομή «Άσωπος» θεωρείται μία από τις πλέον ελπιδοφόρες που έχουν εντοπιστεί στη χώρα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανά αποθέματα 9,5 έως 10 τρισ. κυβικών ποδιών φυσικού αερίου, δηλαδή περίπου 270 δισ. κυβικά μέτρα, ποσότητα που θα μπορούσε θεωρητικά να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας για σχεδόν 40 χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι η πιθανότητα επιτυχίας της πρώτης γεώτρησης εκτιμάται περίπου στο 16%, τα δυνητικά οφέλη παραμένουν υψηλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, οι συνολικές επενδύσεις για την ανάπτυξη του κοιτάσματος, σε περίπτωση επιτυχίας, εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 5 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα από την εκμετάλλευσή του υπολογίζονται κοντά στα 60 δισ. ευρώ.

Από τα έσοδα αυτά, σημαντικό μέρος αναμένεται να κατευθυνθεί στο ελληνικό Δημόσιο μέσω φόρων, δικαιωμάτων και λοιπών εισφορών. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δημόσια έσοδα που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ σε βάθος περίπου 20 ετών.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η νέα κίνηση της Chevron δεν αντιμετωπίζεται ως μια μεμονωμένη επιχειρηματική εξέλιξη, αλλά ως τμήμα μιας ευρύτερης ενεργειακής στρατηγικής που διαμορφώνεται σταδιακά για τη χώρα. Η Ελλάδα επιχειρεί να περάσει από την περίοδο των σεισμικών ερευνών στην περίοδο των γεωτρήσεων και, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες, στην παραγωγή φυσικού αερίου.