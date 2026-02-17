Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η υπογραφή συμβάσεων για θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου με τη Chevron και τη Helleniq Energy σηματοδοτεί τη μετάβαση του προγράμματος ερευνών υδρογονανθράκων σε νέα φάση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, παρουσίασε το οικονομικό αποτύπωμα, τα χρονοδιαγράμματα και τις επενδυτικές δεσμεύσεις, περιγράφοντας έναν οδικό χάρτη που, υπό την προϋπόθεση θετικών γεωλογικών αποτελεσμάτων, οδηγεί σε πιθανή παραγωγή φυσικού αερίου την περίοδο 2032–2035.

Το οικονομικό αποτύπωμα

Στο ερώτημα τι συνεπάγονται οι νέες συμβάσεις για την εθνική οικονομία, η ΕΔΕΥΕΠ παρέθεσε συγκεκριμένα μεγέθη. Το πλαίσιο προβλέπει εταιρικό φόρο 20%, περιφερειακό φόρο 5% και royalties από 4% έως 15%, ανάλογα με το επίπεδο παραγωγής. Προστίθενται μπόνους υπογραφής 3,45 εκατ. ευρώ, μπόνους πρώτης παραγωγής 5,5 εκατ. ευρώ και κλιμακούμενα μπόνους παραγωγής ύψους 49,2 εκατ. ευρώ, καθώς και δικαιώματα παραχώρησης και υποχρεωτικές τραπεζικές εγγυήσεις.

Με βάση τα οικονομικά μοντέλα της ΕΔΕΥΕΠ, το συνολικό ποσοστό επιστροφής προς το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται μεταξύ 38% και 41%, δηλαδή περίπου 40% των κερδών. Πρόκειται για συνδυασμό άμεσων δημοσιονομικών εσόδων, τοπικής αναπτυξιακής ενίσχυσης και έμμεσων ωφελειών, όπως μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση.

Συμπίεση χρονοδιαγραμμάτων

Οι νέες συμβάσεις εισάγουν συντόμευση του ερευνητικού κύκλου σε επτά έτη, έναντι οκτώ στο παρελθόν. Η πρώτη φάση αφορά δισδιάστατα σεισμικά δεδομένα διάρκειας τριών ετών, με ελάχιστη δαπάνη 17,5 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη φάση, διάρκειας δύο ετών, προβλέπεται τρισδιάστατη σεισμική απεικόνιση με τραπεζική εγγύηση 24 εκατ. ευρώ. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει ερευνητικές γεωτρήσεις δύο ετών, με τουλάχιστον μία γεώτρηση ανά περιοχή και εγγυήσεις 100 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, μαζί με τις γεωτρήσεις, οι προβλεπόμενες επενδύσεις ανέρχονται σε 790 εκατ. ευρώ, ενώ σε πλήρη ωρίμανση όλων των περιοχών το πρόγραμμα μπορεί να προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ στην ερευνητική φάση. Εάν προκύψουν εμπορικές ανακαλύψεις, οι επενδύσεις ανάπτυξης κοιτασμάτων θα είναι πολλαπλάσιες.

Ορίζοντας παραγωγής

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι σεισμικές έρευνες θα εξελίσσονται έως το 2030 και οι γεωτρήσεις θα κορυφωθούν έως το 2032. Η περίοδος 2032–2035 θεωρείται κρίσιμη για την έναρξη παραγωγής, υπό προϋποθέσεις όπως σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και ευνοϊκές αγορές φυσικού αερίου.

Τι αλλάζει για την Ελλάδα

Εφόσον το σενάριο επιβεβαιωθεί, η Ελλάδα θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτηση από εισαγωγές φυσικού αερίου, να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση στην περιφερειακή αγορά, να δημιουργήσει νέο εξαγωγικό προϊόν και να αυξήσει τα δημοσιονομικά έσοδα σε βάθος δεκαετιών. Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τη γεωπολιτική σταθερότητα, οι έρευνες υδρογονανθράκων αποκτούν σαφή στρατηγική διάσταση.

Capital.gr