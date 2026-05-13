Με ενθουσιασμό και συγκίνηση αντέδρασε ο Ακύλας αμέσως μετά την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό που διεξάγεται φέτος στη Βιέννη χαρακτήρισε την εμπειρία «μαγική», τονίζοντας ότι η ανταπόκριση του κοινού μέσα στο στάδιο του έδωσε τεράστια δύναμη.

«Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία. Το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε αλλά είναι απίστευτο, τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το στέιτζ. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω, τσίριζε, είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια. Ήταν τρελό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται μωρά μου. Let’s go!», δήλωσε στην ΕΡΤ1 αμέσως μετά την πρόκριση με το τραγούδι «Ferto».

«Δεν θυμάμαι τίποτα από τη στιγμή που κατέβηκα»

Σε ερώτηση της Κέλλυς Βρανάκη για το πώς βίωσε τη στιγμή πάνω στη σκηνή, ο Ακύλας παραδέχθηκε πως ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως όσα συνέβησαν.

«Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Δηλαδή εγώ όταν κατέβηκα ήμουν σε φάση “τι έκανα;”. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θέλω να πάω να δω το βίντεο, πώς τα πήγα, τι έγινε, αλλά το ένιωσα τόσο ωραία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ενέργεια που πήρε από το κοινό μέσα στην αρένα, συγκρίνοντας τη βραδιά του ημιτελικού με τις πρόβες που είχαν προηγηθεί.

«Ο κόσμος ούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόση δύναμη. Δηλαδή καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός», είπε.

Μετά την πρόκριση από τον ημιτελικό, ο Ακύλας θα ανέβει ξανά στη σκηνή της Eurovision το Σάββατο, διεκδικώντας μία υψηλή θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

