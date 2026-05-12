Λίγες ώρες μόνο απέμειναν για την επίσημη έναρξη του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, μετά τη νίκη του JJ με το τραγούδι «Wasted Love» στη Βασιλεία, ένα χρόνο νωρίτερα.

Απόψε τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Akyla που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Ferto», καθώς θα εμφανιστεί στον Α’ Ημιτελικό και αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί του διαγωνισμού.

Η Κύπρος εκπροσωπείται από την Αντιγόνη και το «Jalla» και θα την απολαύσουμε στον Β’ Ημιτελικό στις 14 Μαΐου.

Τα στοιχήματα είναι ενθαρρυντικά καθώς δίνουν τη χώρα μας σταθερά στη 12 θέση, ενώ τα προγνωστικά θεωρούν σχεδόν δεδομένη την πρόκρισή μας στον τελικό του Σαββάτου.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής από τις πρώτες δύο πρόβες που πραγματοποίησε η αποστολή της Κύπρου στη Βιέννη, η σκηνική παρουσία του τραγουδιού μας χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή και εκρηκτική.

Η Αντιγόνη συνοδεύεται από τέσσερεις χορεύτριες, ενώ η χορογραφία έχει έντονο το ελληνικό – κυπριακό στοιχείο.

Κεντρικό στοιχείο της εμφάνισης αποτελεί ένα μεγάλο τραπέζι, που λειτουργεί και ως πασαρέλα, πάνω στο οποίο κινούνται η τραγουδίστρια και τέσσερις χορευτές. Ενσωματωμένα LED δημιουργούν έντονα οπτικά εφέ, ιδιαίτερα στη φράση “you want more?…”. Το φινάλε κορυφώνεται με την Αντιγόνη να αποχωρεί από το σκηνικό και να προχωρά στην κεντρική πασαρέλα, υπό φλόγες και πυροτεχνήματα.

Η εντυπωσιακή εκπρόσωπός μας, φορά λευκό φόρεμα με χάντρες, ενώ στο φόντο προβάλλονται μπλε φωτισμένες αρχαιοελληνικοί κίονες.

Οι δύο ημιτελικοί

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο εντυπωσιακό Wiener Stadthalle με παρουσιαστές τους Victoria Swarovski και Michael Ostrowski.

Το πρόγραμμα έχεις ως ακολούθως:

Α’ ημιτελικός, απόψε Τρίτη 12 Μαΐου, στις 22:00 ώρα Κύπρου.

Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχει η Ελλάδα με τον Akyla ο οποίος θα εμφανιστεί τέταρτος στη σκηνή.

Συγκεκριμένα, οι χώρες εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία.

Β’ ημιτελικός στις 14 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στις 22:00 ώρα Κύπρου.

Στον δεύτερο ημιτελικό συμμετέχει η χώρα μας με την Αντιγόνη και το Jalla που θα εμφανιστεί όγδοη κατά σειρά στη σκηνή.

Συμμετέχουν 18 χώρες. Αναλυτικά: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

Ο μεγάλος τελικός

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου και θα συμμετέχουν 25 χώρες. Αυτές θα είναι οι 20 που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στους ημιτελικούς, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη διοργανώτρια Αυστρία.

The trophy of the 70th Eurovision Song Contest on the Wiener Stadthalle stage, for Vienna 2026

Πώς ψηφίζουμε

Φέτος, τα τραγούδια που θα προκριθούν από κάθε ημιτελικό καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από την ψήφο του κοινού, ενώ στον μεγάλο τελικό θα ισχύει το 50-50 στη βαθμολογία από κοινό και επιτροπές.

Το κοινό θα μπορεί φέτος να ψηφίσει και online μέσω του www.esc.vote, καθώς και με τηλεφωνική κλήση και SMS.

Τι λένε τα στοιχήματα: Στα φαβορί η Ελλάδα, σταθερή η Κύπρος

Το μεγάλο φαβορί για τη νίκη στην 70η έκδοση του διαγωνισμού παραμένει η Φινλανδία με το ντουέτο των Linda Lampenius & Pete Parkkone.

Σταθερά στη δεύτερη θέση εδώ και δέκα ημέρες βρίσκεται η Ελλάδα με τον Akyla και το Ferto.

Μία θέση χαμηλότερα συναντάμε την τρίτη Δανία. Τέταρτη βρίσκεται η Γαλλία και πέμπτη στα στοιχήματα είναι η Αυστραλία.

Η Κύπρος βρίσκεται σταθερά στη δωδέκατη θέση.

Το φαντασμαγορικό σόου στο ΡΙΚ – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Η καρδιά του φετινού διαγωνισμού κτυπά και φέτος στο ΡΙΚ που θα προβάλλει σε απευθείας σύνδεση από το Wiener Stadthalle όλους τους σταθμούς του φετινού μουσικού ταξιδιού.

Οι δύο Ημιτελικοί θα μεταδοθούν την Τρίτη 12 Μαΐου και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στις 22:00, ενώ ο Μεγάλος Τελικός θα μεταδοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, επίσης στις 22:00.

Τον σχολιασμό και στις τρεις βραδιές έχει αναλάβει η Μελίνα Καραγεωργίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγο πριν από τους δύο ημιτελικούς του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, το ΡΙΚ θα προβάλει την ειδική εκπομπή «United by Music», με παρουσιαστή τον Ανδρέα Αναστασίου.

Οι εκπομπές θα προβληθούν τη Τρίτη 12 Μαΐου και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 στις 21:00, μια ώρα πριν την έναρξη των δύο ημιτελικών, από το ΡΙΚ1 και το ΡΙΚ HD, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας rik.cy.

Στον παλμό του διαγωνισμού και με επίκεντρο τη φετινή διοργάνωση, το «United by Music» θα προσφέρει στους τηλεθεατές μια ολοκληρωμένη εμπειρία Eurovision: παρασκήνιο, σχόλια, προβλέψεις και απολαυστικά trivia παιχνίδια και όλα όσα πρέπει να γνωρίζει το κοινό λίγο πριν ανάψουν τα φώτα της σκηνής.

Φιλοξενούνται εκλεκτοί καλεσμένοι που γνωρίζουν τον διαγωνισμό από μέσα και έξω: η Μελίνα Καραγεωργίου, η Δήμητρα Γεωργίου, η Pan Dragomir και ο Theos Blue, σε μια δυναμική παρέα που υπόσχεται συζητήσεις με άποψη, χιούμορ και ξεχωριστή ενέργεια.

Το ΡΙΚ δίνει το σύνθημα για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της Ευρώπης, ενώνει το κοινό και προετοιμάζει το έδαφος για τις δύο μεγάλες τηλεοπτικές βραδιές.

Περαιτέρω, το Σάββατο 16 Μαΐου, αμέσως μετά το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων το ΡΙΚ1 και το ΡΙΚSAT παρουσιάζουν μια ειδική εκπομπή λίγο πριν από τον Μεγάλο Τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026, με όλα τα τελευταία νέα από τη Βιέννη.

Οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τις συμμετοχές του Τελικού, τη σκηνική παρουσία, καθώς και τα παρασκήνια, τις εκπλήξεις και τις ανατροπές του διαγωνισμού. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής έχει αναλάβει ο Λουκάς Χάματσος.

Παράλληλα, ο Λουκάς Χάματσος θα ανακοινώσει ζωντανά το 12άρι της Κυπριακής Κριτικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026.