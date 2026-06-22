Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, τα οποία είναι πλέον ανοιχτά για όλους, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέροντας το θέμα και διατηρώντας παράλληλα την πίεση προς την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το Ιράν «δεν θα πάθει τίποτα» όσο σέβεται τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι διαφορετικά «θα κάνω αυτό που πρέπει».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στο Ιράν λέγοντας ότι «όσο μας σέβονται -και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη “φοβούνται” γιατί δεν είναι κατάλληλη- όσο λοιπόν μας σέβονται δεν θα πάθουν τίποτα».

Trump on Iran:



As long as they respect us—I don't want to use the word "fear" because it's inappropriate—as long as they respect us, we're not going to have any trouble.



We have total control of the strait. pic.twitter.com/agZ6cIo1XP — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

Αλλά την ίδια ώρα είπε ότι «αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία» οι Ιρανοί ή «δεν συμπεριφερθούν σωστά, εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε για το Ιράν, μεταξύ πολλών άλλων, ότι κανένας δεν θέλει να γίνει πρόεδρος στη χώρα, ότι μέχρι πριν από τέσσερεις μήνες είχε μια ισχυρή αεροπορία και ότι η χώρα έχει πληθυσμό 91 εκατομμυρίων, τους οποίους «δεν μπορεί να θρέψει».

Εξάλλου, τα λεφτά από τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα διατεθούν για την αγορά τροφίμων «αποκλειστικά από Αμερικανούς αγρότες».

Για τα Στενά του Ορμούζ είπε ότι οι ΗΠΑ «έχουν τον απόλυτο έλεγχο» και ότι είναι «εντελώς ανοιχτά» και το πετρέλαιο ρέει άφθονο. Έχουμε «ανοιχτά Στενά και μια χώρα που ποτέ δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τόνισε.

Trump on the Nobel Prize: "I've been waiting for one of them too. They don't think 8 wars is enough, even though nobody has ever done one." pic.twitter.com/4oRhEwsFI9 June 22, 2026

Δεν ξέχασε ούτε όμως και το Νόμπελ Ειρήνης: «Το περιμένω ένα βραβείο. Δεν νομίζουν ότι οκτώ πόλεμοι είναι αρκετοί», σχολίασε.

protothema.gr