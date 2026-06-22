Η επικείμενη υπερπαραγωγή της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, με το σκηνικό 360 μοιρών και τα σενάρια για πιθανές διεθνείς συμμετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πριν από λίγες ημέρες, η Άννα Βίσση βρέθηκε στη Νέα Υόρκη μαζί με τους κουμπάρους της, Γιάννη και Δήμητρα Κούστα, στην παρουσίαση του βιβλίου Tiffany Silver: The Peter Marino Collection στο The Landmark.

Οι δύο κουμπάρες φωτογραφήθηκαν με τον διάσημο αρχιτέκτονα που ανέλαβε την ολική ανακαίνιση του «Αθηνών Αρένα», στο οποίο θα εμφανίζεται η ερμηνεύτρια τον ερχόμενο χειμώνα, αφού πρώτα δώσει τη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας της.

Το live στο ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η Άννα Βίσση, αφού από την αρχή χαρακτηρίστηκε ως μια υπερπαραγωγή. Το σόου της 26ης Σεπτεμβρίου θα είναι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα και ακόμη πιο εντυπωσιακό από τις δύο τελευταίες συναυλίες της σταρ στο Καλλιμάρμαρο.

Η παραγωγή θα αγγίξει, αλλά δεν θα ξεπεράσει επ’ ουδενί τα 5.000.000 ευρώ ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες εβδομάδες έγινε κάτι που άλλαξε άρδην τα μέχρι τότε δεδομένα.

Παρότι αρχικά είχε αποφασιστεί ότι όλα όσα αφορούν στη συναυλία (ήχος, φώτα, σκηνή) θα έρχονταν από το εξωτερικό το τελικό κόστος φέρεται να εκτοξεύθηκε σε δυσθεώρητα για τα ελληνικά δεδομένα ύψη. Κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να αναθεωρηθούν ήδη ειλημμένες αποφάσεις που αφορούσαν την παραγωγή της συναυλίας, ώστε να υπάρξουν άλλες λύσεις.

Η περιστρεφόμενη σκηνή και το μυστήριο με τον guest

Η συναυλία-υπερπαραγωγή μέσα στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου θα εμπεριέχει τελικά πολλά στοιχεία από την εγχώρια αγορά των συναυλιών. Όπως ακούγεται, η Άννα Βίσση θα δονήσει την Αθήνα πάνω σε ένα stage 360 μοιρών, έτσι ώστε όλοι οι θεατές, όπου και αν κάθονται, να την έχουν κάποια στιγμή απέναντί τους, αφού η κυκλική σκηνή θα περιστρέφεται. Αναμφίβολα, αυτοί που θα δώσουν το «παρών», θα απολαύσουν το πιο εντυπωσιακό live της… απόλυτης -ένα σόου που σχεδιάζεται σχολαστικά πλέον.

Αναμένεται να είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ την ευθύνη για την προετοιμασία έχουν η D&A Productions -πρόκειται για την εταιρεία που συνέστησαν από κοινού η Άννα με την κουμπάρα της, Δήμητρα Κούστα- και η Galaxias Live Productions.

Εκτός από το εντυπωσιακό κυκλικό stage θα υπάρχει μια μεγάλη ευθεία που θα διατρέχει το ΟΑΚΑ, ενώ, σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν, ο γενικός σχεδιασμός γίνεται για ένα κοινό που θα αγγίξει τα 100.000 άτομα. Ο ήχος αναμένεται να είναι του επιπέδου της συναυλίας των Metallica, ενώ η «απόλυτη» φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια ανεπανάληπτη συναυλία για τους φανατικούς της.

Όσο για τον guest καλλιτέχνη που θα εμφανιστεί μαζί της; Προς το παρόν και παρότι ακούστηκαν διάφορα ονόματα που φέρεται να προσεγγίστηκαν, τουλάχιστον αυτό της Τζένιφερ Λόπεζ ήταν εκτός πραγματικότητας, αφού η Λατίνα σταρ δεν θα «άνοιγε» ποτέ τη συναυλία μίας Eλληνίδας συναδέλφου της.

Όσο για τον «καυτό» Μπένσον Μπουν, που επίσης κυκλοφόρησε το όνομά του, το ενδεχόμενο να βρεθεί στην Αθήνα είναι μάλλον δύσκολο, αφού ξεκινάει στις 7 Ιουλίου την περιοδεία του στην Αμερική, η οποία περιλαμβάνει 41 συναυλίες. Θα ολοκληρωθεί στις 19 Σεπτεμβρίου και, αν στις δύο τελευταίες που θα δώσει στο Λας Βέγκας προστεθούν κι άλλες, μάλλον φαντάζει δύσκολο έως αδύνατο, μια εβδομάδα μετά, να είναι στην Αθήνα.

Σε ό,τι αφορά στον καλλιτέχνη που θ’ ανοίξει τη συναυλία, φαίνεται ότι μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί το όνομα που θα «ζεστάνει» για περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά το κοινό της Άννας, που θα κατακλύσει το Στάδιο.

Το sold out, τα ακριβά εισιτήρια και το σόου

Όπως ήταν αναμενόμενο το sold out από την στιγμή που θα κυκλοφορούσαν τα εισιτήρια ήταν θέμα ημερών, ειδικά για τα πιο οικονομικά, τα οποία εξαφανίστηκαν μέσα σε δύο ημέρες. Πλέον, έχουν απομείνει περί τις 5.000 -τα λεγόμενα ακριβά, με τιμές από 265, 318 και 477 ευρώ- τα οποία όμως αναμένεται να εξαντληθούν, όσο πλησιάζει η ημέρα του live.

Ένα live, στο οποίο η σκηνοθέτης Κασσάντρα Πάουελ και η χορογράφος Τία Ριβέρα, οι οποίες επιστρατεύθηκαν για τις δύο περσινές συναυλίες της Άννας στο Καλλιμάρμαρο, αναμένεται να είναι παρούσες, εκτός αν έχουμε κάποια μεγάλη έκπληξη. Η πρώτη ανέλαβε την σκηνοθεσία των δύο εμφανίσεων της Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες κάμερες, μία εκ των οποίων ήταν κυριολεκτικά στον αέρα, πάνω σε ειδικό σύρμα που διέτρεχε το στάδιο από τη μία άκρη στην άλλη.

Στο ΟΑΚΑ οι κάμερες ίσως να είναι περισσότερες, όπως και οι γιγαντοοθόνες που, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ήταν 11, ώστε να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην σκηνή όλοι αυτοί που θα είναι στις κερκίδες, καθώς και σε απομακρυσμένα σημεία και θέσεις. Εκτός από τις δεκάδες κάμερες που θα αποτυπώσουν την πιο εντυπωσιακή συναυλία της Άννας Βίσση, θα χρησιμοποιηθούν περί τα 15 drones, που θα πραγματοποιούν λήψεις από διάφορα σημεία.

Η Τία Ριβέρα -χορογράφος στην παγκόσμια περιοδεία της Beyonce- φέρεται ότι θα αναλάβει τις νέες εντυπωσιακές χορογραφίες, με τους χορευτές που θα επιστρατευθούν από το εξωτερικό. Στις δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο χόρεψαν συνολικά 20 άτομα -όλο το team χορού που χρησιμοποιεί στα live της η Τέιλορ Σουίφτ- οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί στα τραγούδια που πλαισίωσαν την Άννα.

Εκτός από την μόνιμη μπάντα της Άννας -πλην του Κάρλος Πέρεζ, που αποχώρησε- εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας κλασικής ορχήστρας, ενώ τα φώτα και τα λέιζερ θα είναι από «άλλο πλανήτη». Η Άννα θα τραγουδήσει τρεις και πλέον ώρες ένα playlist που θα περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της και φυσικά το «Αιγαίο», που είναι το νέο τραγούδι που ηχογράφησε.

protothema.gr