Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε τριώροφο κτήριο στη Λάκναου, πρωτεύουσα του κρατιδίου Ούταρ Πραντές στη βόρεια Ινδία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το κτήριο στέγαζε βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές. Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα.

«Δεκατέσσερα παιδιά βρήκαν τον θάνατο», είπε σε δημοσιογράφους ο αντιπρόεδρος της κρατιδιακής κυβέρνησης Μπρατζές Πάτακ, συμπληρώνοντας πως άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν όλα τα θύματα ήταν φοιτητές.

Αρκετοί φοιτητές πήδηξαν από τον τελευταίο όροφο του κτιρίου για να γλιτώσουν από τις φλόγες, σύμφωνα με περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Another video shows the heartbreaking moments during the devastating fire as it unfolded at a coaching centre, which claimed 15 lives in Lucknow, Uttar Pradesh, India.😥 https://t.co/KB01Kw1kmz pic.twitter.com/bhSIJ1W9TX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 22, 2026

Αδιευκρίνιστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής. Ο Πάτακ διαβεβαίωσε πως εφόσον προκύψουν ευθύνες, οι υπαίτιοι θα τιμωρηθούν σκληρά.

Συντετριμμένος δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος ανακοίνωσε έκτακτο βοήθημα 1.850 ευρώ για κάθε οικογένεια θανόντος σε αυτήν την τραγωδία.

Στις αρχές του μήνα, πυρκαγιά σε ξενοδοχείο του Νέου Δελχί είχε στοιχίσει τη ζωή σε 21 ανθρώπους.

cnn.gr