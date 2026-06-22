Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα σε γειτονιά του Μόντρεαλ, στον Καναδά, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς.

Τρεις άνδρες, εκ των οποίων ένας Αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ. Μια Αστυνομικός τραυματίστηκε στο επεισόδιο.

🚨Montreal Update-



One shooter has been captured and at least one more shooter is still on the loose. pic.twitter.com/LJsL84pG5e June 22, 2026

Λόγω των πυροβολισμών είχε σημάνει συναγερμός έκτακτης ανάγκης, που ανέφερε ότι ένας ύποπτος ήταν οπλισμένος και επικίνδυνος.

🇨🇦 More footage from the scene in Montreal shows police everywhere.



It's a chaotic situation, and while it's not confirmed, it looks like the shooter is still inside.



Writer: Daniyalpic.twitter.com/CgrAxOISEt https://t.co/ufD6XHcCdc June 22, 2026

Η αστυνομία του Μόντρεαλ είχε προτρέψει μάλιστα τους κατοίκους στη συνοικία Κοτ-ντε-Νεζ να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλειδώσουν τις πόρτες τους και να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από τις λεωφόρους De Courtrai και Trans Island.

Στην περιοχή δραστηριοπιούνται άτομα με εβραϊκή καταγωγή ωστόσο ο στόχος και το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρα.

“Επί του παρόντος, δεν γνωρίζουμε το κίνητρο πίσω από όλα αυτά”, δήλωσε στο δίκτυο Radio-Canada ο Ίαν Λαφρενιέρ, Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Κεμπέκ.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στη συνοικία του δυτικού Μόντρεαλ, όπου υπάρχουν πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν ύποπτο που φορά στρατιωτική στολή να είναι στο έδαφος. Το συμβουλευτικό κέντρο εβραϊκών και ισραηλινών σχέσεων (CIJA) έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι “παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση”.

cnn.gr